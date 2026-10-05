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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Retorno de Cristiano Ronaldo? Técnico de Portugal, Jorge Jesus, dá grande atualização após capitão deixar sensacionalmente a concentração da Liga das Nações

J. Jesus
C. Ronaldo
Portugal x Noruega
Portugal
Noruega
Liga das Nações A
Al-Nassr
Campeonato Saudita

O técnico de Portugal, Jorge Jesus, revelou que Cristiano Ronaldo ainda pode voltar à seleção nacional se decidir se colocar à disposição após sua saída dramática. O capitão veterano deixou abruptamente a concentração da seleção depois de perder seu lugar no time titular, mas a porta segue aberta para o lendário atacante antes dos jogos de novembro.

  • A porta continua aberta para CR7

    O técnico de Portugal, Jesus, insistiu que sempre planejou abordar a situação apenas após concluir a sequência de quatro jogos da Liga das Nações no domingo, na qual uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega garantiu vaga nas quartas de final para os atuais campeões. Falando após a partida, o treinador, que anteriormente comandou o jogador de 41 anos no Al-Nassr, esclareceu que qualquer decisão sobre um retorno do artilheiro recordista mundial, com 146 gols em 234 jogos pela seleção, depende inteiramente do próprio atacante.

    Ao abordar o futuro internacional do veterano, Jesus disse: "Se ele quiser, vai voltar à seleção. Podemos conversar antes da próxima convocação, mas é o Cris quem vai decidir. Cristiano deve encerrar sua trajetória na seleção da maneira que quiser, é ele quem vai decidir como quer isso. Na minha primeira convocação, eu disse: 'Preciso de você, preciso de você perto de mim, jogando ou não jogando, preciso de você'. E agora estou dizendo a mesma coisa."

  • Cristiano ronaldoGetty Images

    Tensões explodem no elenco

    O atrito começou depois que o capitão foi titular na vitória de abertura por 1 a 0 sobre o País de Gales, apenas para ser colocado no banco na Noruega e informado de que poderia ou não entrar em campo. O veterano atacante ficou visivelmente frustrado após passar todo o segundo tempo se aquecendo sem nunca ser acionado, marcando a primeira vez que o ex-astro de Manchester United e Real Madrid ficou como reserva não utilizado em uma partida competitiva de seleção desde 2008.

    Quando Jesus confirmou posteriormente, em entrevista coletiva, que o atacante também não começaria jogando contra a Dinamarca, o capitão deixou a concentração de forma sensacional. Ao falar sobre sua saída nas redes sociais, o atacante do Al-Nassr escreveu: "No devido tempo, direi a verdade a todo o povo português sobre minhas razões para deixar a seleção, à qual sempre fui dedicado."

  • Companheiros de equipe reagem à ausência do capitão

    Na ausência do capitão, o atacante do AC Milan Goncalo Ramos aproveitou a oportunidade, balançando as redes nas três partidas em que foi titular, enquanto liderava o ataque com o veterano fora da equipe. Ainda assim, apesar dessa grande fase, o vestiário segue firmemente ao lado de seu talismã, que anteriormente capitaneou Portugal ao título da Euro 2016 e a dois troféus da Liga das Nações.

    Após a vitória de domingo sobre a Noruega, que os deixou seis pontos à frente da Dinamarca na liderança do grupo, o autor do gol Joao Cancelo disse à RTP: "Cristiano é o nosso capitão, o melhor jogador que Portugal já teve. Certamente tudo vai terminar da melhor maneira [com ele], mas o importante são as quatro vitórias."

    O companheiro de equipe Nuno Mendes acrescentou: "Qualquer jogador que venha para a seleção é bem-vindo, obviamente. Se Cris voltar, estaremos aqui para recebê-lo de braços abertos."

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  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Portugal?

    Portugal volta a entrar em ação em 14 de novembro para receber a Dinamarca no Grupo A4, antes de viajar para enfrentar o País de Gales três dias depois. Depois de emendar quatro vitórias seguidas para garantir vaga nas quartas de final, a equipe de Jesus tem uma vantagem confortável de seis pontos na liderança do grupo. Agora, todas as atenções se voltam para saber se técnico e capitão conseguirão aparar as arestas antes da próxima convocação, ou se Portugal terá de defender seu título sem seu talismã.