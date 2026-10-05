Retorno de Cristiano Ronaldo? Técnico de Portugal, Jorge Jesus, dá grande atualização após capitão deixar sensacionalmente a concentração da Liga das Nações

O técnico de Portugal, Jesus, insistiu que sempre planejou abordar a situação apenas após concluir a sequência de quatro jogos da Liga das Nações no domingo, na qual uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega garantiu vaga nas quartas de final para os atuais campeões. Falando após a partida, o treinador, que anteriormente comandou o jogador de 41 anos no Al-Nassr, esclareceu que qualquer decisão sobre um retorno do artilheiro recordista mundial, com 146 gols em 234 jogos pela seleção, depende inteiramente do próprio atacante.

Ao abordar o futuro internacional do veterano, Jesus disse: "Se ele quiser, vai voltar à seleção. Podemos conversar antes da próxima convocação, mas é o Cris quem vai decidir. Cristiano deve encerrar sua trajetória na seleção da maneira que quiser, é ele quem vai decidir como quer isso. Na minha primeira convocação, eu disse: 'Preciso de você, preciso de você perto de mim, jogando ou não jogando, preciso de você'. E agora estou dizendo a mesma coisa."