Em quem o Liverpool deveria ficar de olho? Ao receber essa pergunta, Friedel, ex-goleiro da seleção dos Estados Unidos que passou três anos em Anfield como jogador e falou em parceria com a Grosvenor Sport, disse à GOAL: “Acho que há alguns goleiros muito bons. [Diogo] Costa e [Unai] Simon são excelentes.

“Também seria possível tentar trazer Kelleher de volta. Ele conhece o Liverpool. Na época em que [Emi] Martinez queria sair, achei que ele poderia ter sido um bom substituto. O problema é que Alisson ainda tem anos pela frente. Então teria sido difícil conseguir essa transferência, e essa oportunidade provavelmente já passou.

“Também seria possível olhar para a Premier League e acompanhar a evolução de alguns outros. Djordje Petrovic é um excelente goleiro. Vale observar como James Trafford evolui no Leeds.

“Há vários bons goleiros, e Alisson ainda não está acabado. Ele continua fazendo ótimas defesas. O Liverpool tem tempo para ficar de olho no mercado, o que é bom. Mas há goleiros muito bons por aí.”

Questionado se o Liverpool poderia sondar o alto goleiro italiano Donnarumma caso o Manchester City sofra punições relacionadas ao fair play financeiro que levem ao seu rebaixamento da Premier League, Friedel acrescentou: “Possivelmente.

“Isso poderia ser um pouco complicado, mas ele poderia ser outro nome considerado pelo Liverpool. Acho que ainda há mais por vir no caso do City. Por enquanto, não penso muito nos jogadores do clube como opções disponíveis.”