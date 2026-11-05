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Retorno de Caoimhin Kelleher ou investida por Gianluigi Donnarumma: Ex-goleiro do Liverpool escolhe possíveis alvos para contratação enquanto Alisson, há anos no clube, caminha para ficar livre no mercado
Jogos e títulos: os números de Alisson pelo Liverpool
O goleiro da seleção brasileira Alisson está em Merseyside desde 2018, quando foi contratado junto à Roma por £ 66,8 milhões ($ 90 milhões). O sul-americano se mostrou uma das últimas peças de um complexo quebra-cabeça que levou à conquista de títulos.
Ele conquistou dois títulos da Premier League, um da Champions League e outros quatro títulos importantes. Ao todo, o goleiro de 34 anos disputou 346 partidas pelo Liverpool, com até mesmo um gol em seu currículo, marcado em um confronto memorável contra o West Brom em maio de 2021.
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Goleiro brasileiro vê seu contrato se aproximar do fim
Depois de passar vários anos em busca de um goleiro confiável, o Liverpool, compreensivelmente, não quer ver seu titular absoluto ir embora. Ele, porém, parece pronto para encerrar uma trajetória de oito anos na Inglaterra.
Sem uma nova proposta de renovação, Alisson seguirá o mesmo caminho de Mohamed Salah, que se despediu de Merseyside com emoção em 2026. A longa despedida continua a ser assimilada.
A saída deixará uma grande lacuna nos planos do Liverpool para a equipe principal, já que o astro georgiano Giorgi Mamardashvili ainda não convenceu a todos de que está pronto para deixar de ser reserva e assumir a titularidade.
Quem o Liverpool deve buscar para ser seu próximo camisa 1?
Em quem o Liverpool deveria ficar de olho? Ao receber essa pergunta, Friedel, ex-goleiro da seleção dos Estados Unidos que passou três anos em Anfield como jogador e falou em parceria com a Grosvenor Sport, disse à GOAL: “Acho que há alguns goleiros muito bons. [Diogo] Costa e [Unai] Simon são excelentes.
“Também seria possível tentar trazer Kelleher de volta. Ele conhece o Liverpool. Na época em que [Emi] Martinez queria sair, achei que ele poderia ter sido um bom substituto. O problema é que Alisson ainda tem anos pela frente. Então teria sido difícil conseguir essa transferência, e essa oportunidade provavelmente já passou.
“Também seria possível olhar para a Premier League e acompanhar a evolução de alguns outros. Djordje Petrovic é um excelente goleiro. Vale observar como James Trafford evolui no Leeds.
“Há vários bons goleiros, e Alisson ainda não está acabado. Ele continua fazendo ótimas defesas. O Liverpool tem tempo para ficar de olho no mercado, o que é bom. Mas há goleiros muito bons por aí.”
Questionado se o Liverpool poderia sondar o alto goleiro italiano Donnarumma caso o Manchester City sofra punições relacionadas ao fair play financeiro que levem ao seu rebaixamento da Premier League, Friedel acrescentou: “Possivelmente.
“Isso poderia ser um pouco complicado, mas ele poderia ser outro nome considerado pelo Liverpool. Acho que ainda há mais por vir no caso do City. Por enquanto, não penso muito nos jogadores do clube como opções disponíveis.”
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Possíveis opções de goleiros para o Liverpool considerar
O goleiro da seleção da República da Irlanda Kelleher foi formado nas categorias de base do Liverpool e disputou 67 partidas pelo clube antes de se transferir para o Brentford por 18 milhões de libras (24 milhões de dólares) no verão de 2025.
Simon, destaque do Athletic Club, é campeão da Copa do Mundo com a Espanha e mantém David Raya, do Arsenal, no banco de reservas, enquanto Costa, um dos pilares do Porto, é companheiro de Cristiano Ronaldo na seleção.
O sérvio Petrovic impressionou ao longo de 18 meses no Bournemouth e ajudou o clube a chegar às competições europeias. Já Donnarumma tem contrato em Manchester até 2030, vínculo que não será fácil romper mesmo se o City for rebaixado da primeira divisão inglesa.
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