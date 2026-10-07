Retorno chocante! Lenda do Manchester City e da Espanha, David Silva sai da aposentadoria aos 40 anos para se juntar ao Supreme Sha Tin, da Premier League de Hong Kong

Em um desdobramento que poucos torcedores viram chegar, David Silva decidiu voltar à ativa após mais de três anos longe do futebol profissional. O ex-internacional espanhol havia inicialmente encerrado a sua ilustre carreira após uma grave lesão no joelho sofrida enquanto jogava pela Real Sociedad, mas o apelo de um novo desafio na Ásia se mostrou forte demais para resistir.

A notícia foi confirmada por seu novo clube, que expressou entusiasmo por contratar um dos jogadores mais condecorados da história moderna. Em comunicado publicado em sua conta oficial no Instagram, o clube declarou: 'Yo! Loucura total! Estamos anunciando oficialmente que o lendário meio-campista espanhol de número 21, David Silva, se juntou oficialmente ao Supreme Sha Tin!'

A transição de Silva de volta ao ambiente profissional começará imediatamente, embora o clube tenha observado que ele precisará de um período de adaptação. A atualização nas redes sociais explicou ainda: 'David Silva estará em Hong Kong em breve para se instalar, se juntar aos treinamentos do elenco e atingir o auge da forma física antes de fazer sua estreia em campo. Fiquem ligados! Nossos "Membros Fundadores" tiraram a sorte grande dessa vez! Vocês terão acesso prioritário exclusivo para assistir às sessões de treino, além de uma oportunidade de foto individual!'







