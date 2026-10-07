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Retorno chocante! Lenda do Manchester City e da Espanha, David Silva sai da aposentadoria aos 40 anos para se juntar ao Supreme Sha Tin, da Premier League de Hong Kong
Uma carreira lendária recomeça na Ásia
Em um desdobramento que poucos torcedores viram chegar, David Silva decidiu voltar à ativa após mais de três anos longe do futebol profissional. O ex-internacional espanhol havia inicialmente encerrado a sua ilustre carreira após uma grave lesão no joelho sofrida enquanto jogava pela Real Sociedad, mas o apelo de um novo desafio na Ásia se mostrou forte demais para resistir.
A notícia foi confirmada por seu novo clube, que expressou entusiasmo por contratar um dos jogadores mais condecorados da história moderna. Em comunicado publicado em sua conta oficial no Instagram, o clube declarou: 'Yo! Loucura total! Estamos anunciando oficialmente que o lendário meio-campista espanhol de número 21, David Silva, se juntou oficialmente ao Supreme Sha Tin!'
A transição de Silva de volta ao ambiente profissional começará imediatamente, embora o clube tenha observado que ele precisará de um período de adaptação. A atualização nas redes sociais explicou ainda: 'David Silva estará em Hong Kong em breve para se instalar, se juntar aos treinamentos do elenco e atingir o auge da forma física antes de fazer sua estreia em campo. Fiquem ligados! Nossos "Membros Fundadores" tiraram a sorte grande dessa vez! Vocês terão acesso prioritário exclusivo para assistir às sessões de treino, além de uma oportunidade de foto individual!'
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A motivação por trás da transferência surpreendente
Para Silva, a mudança representa uma oportunidade de vivenciar uma cultura diferente enquanto encerra seus dias como jogador em seus próprios termos. O espanhol com 125 partidas pela seleção, cuja brilhante coleção de troféus inclui quatro títulos da Premier League, duas FA Cups e cinco Copas da Liga antes de uma passagem pela Real Sociedad, foi forçado a se aposentar por uma devastadora ruptura do LCA em 2023. Agora, o jogador de 40 anos parece revigorado pela perspectiva de voltar a competir.
Em uma mensagem de vídeo compartilhada pelo clube, o ex-astro do City afirmou: "Olá a todos, eu sou David Silva. Estou muito feliz por me juntar ao Supreme Sha Tin para esta experiência; estou realmente ansioso para ir a Hong Kong para aproveitar a cultura, as pessoas e a comida em Sha Tin, e o futebol em Hong Kong, é claro. Mal posso esperar para ir, então espero ver todos vocês em breve. Um grande abraço."
Planos ambiciosos no Supreme Sha Tin
O Supreme Sha Tin está atualmente disputando sua primeira temporada na elite após conquistar o acesso, e a contratação de Silva é uma clara demonstração de ambição da diretoria do clube. A equipe está atualmente sob o comando do técnico inglês Tom Ballantyne e pertence ao ambicioso Jim Wong Chi-chuen. Embora o clube tenha enfrentado dificuldades nas primeiras etapas da campanha, com uma vitória e três derrotas em seus primeiros quatro jogos, a chegada de um tetracampeão da Premier League deve representar um enorme impulso dentro e fora de campo.
De acordo com relatos locais, Silva assinou um contrato de curto prazo que permitirá sua integração ao elenco pelo restante da temporada. Há até a possibilidade de que ele esteja envolvido já em 18 de outubro, quando o Supreme recebe o HKFC no Hammer Hill Road Sports Ground.
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Seguindo os passos dos grandes
Embora a chegada de Silva seja sensacional, ele não é a primeira superestrela global a tentar a sorte na Premier League de Hong Kong. Ao longo dos anos, a divisão serviu como destino para vários nomes conhecidos em busca de um capítulo final na carreira, com jogadores como Diego Forlan tendo atuado anteriormente pelo Kitchee, enquanto o cenário atual conta com espanhóis de destaque como Asier Illarramendi e Victor Camarasa.
Ainda assim, apesar desse rico precedente, Silva traz um nível de prestígio que está acima de quase qualquer contratação estrangeira anterior, dado seu status como figura-chave da era dominante da Espanha entre 2008 e 2012.
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