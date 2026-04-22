Retorno após onze anos: volta espetacular ao FC Bayern parece estar confirmada

Na Säbener Straße, Dante deverá assumir no futuro o cargo de técnico principal da equipe sub-23. Ele sucederia Holger Seitz, cujo futuro em Munique ainda não está totalmente definido. O técnico de 51 anos comanda a segunda equipe desde 2020, com uma breve interrupção, e levou a equipe reserva, entre outras conquistas, ao título da Regionalliga na temporada 2018/19.

Segundo a Sky, ele deve deixar o cargo de treinador no clube campeão alemão no final da temporada, no âmbito da ampla reestruturação liderada pelo novo diretor do campus, Michael Wiesinger (a partir de 1º de maio), mas poderia permanecer no clube em outra função.

Já no início de abril, o jornal tz havia noticiado que Dante era cotado como candidato ao cargo de técnico da equipe sub-23. Entretanto, parece que ambas as partes chegaram a um acordo.