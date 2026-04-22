Segundo informações da Sky Sport, o brasileiro já teria assinado um contrato com o clube alemão mais titulado, com início na próxima temporada. Assim, nada mais impediria o retorno do ícone do clube brasileiro.
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Retorno após onze anos: volta espetacular ao FC Bayern parece estar confirmada
Na Säbener Straße, Dante deverá assumir no futuro o cargo de técnico principal da equipe sub-23. Ele sucederia Holger Seitz, cujo futuro em Munique ainda não está totalmente definido. O técnico de 51 anos comanda a segunda equipe desde 2020, com uma breve interrupção, e levou a equipe reserva, entre outras conquistas, ao título da Regionalliga na temporada 2018/19.
Segundo a Sky, ele deve deixar o cargo de treinador no clube campeão alemão no final da temporada, no âmbito da ampla reestruturação liderada pelo novo diretor do campus, Michael Wiesinger (a partir de 1º de maio), mas poderia permanecer no clube em outra função.
Já no início de abril, o jornal tz havia noticiado que Dante era cotado como candidato ao cargo de técnico da equipe sub-23. Entretanto, parece que ambas as partes chegaram a um acordo.
Dante ainda joga pelo OGC Nice
Aos 42 anos, o zagueiro central ainda joga pelo OGC Nice, da Ligue 1, mas planeja iniciar sua carreira de treinador assim que a temporada terminar. No passado, ele já havia enfatizado que, um dia, gostaria muito de voltar ao FC Bayern.
“Meu objetivo é me tornar técnico. Estou super animado com isso”, revelou ele no final de 2024 à revista do clube FCB 51. “Quero transmitir minha experiência e ajudar cada jogador a se tornar melhor, como jogador de futebol e como pessoa.”
O brasileiro disputou 133 partidas oficiais pelo FC Bayern entre 2012 e 2015 e conquistou três vezes o campeonato alemão, três vezes a Copa da Alemanha e uma vez a Liga dos Campeões. Dante também se tornou lendário com seu vídeo motivacional para seus companheiros de equipe (“... e a taça também”).