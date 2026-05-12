Retorno ao Real Madrid está próximo? José Mourinho admite que NÃO renovaria com o Benfica e parece se despedir dos jogadores após o empate com o Braga

Mourinho aproveitou a coletiva de imprensa para defender seus jogadores e refletir sobre sua passagem pelo time. Ele disse: “É um grupo com o qual me diverti muito, um grupo com o qual sempre fui treinar feliz por estar ao lado deles. Sempre saí dos treinos feliz por ter trabalhado com eles. É um bom grupo de homens.”

Além disso, o treinador mostrou-se desafiador quando questionado sobre o motivo pelo qual se recusou a esclarecer os rumores sobre o Real Madrid. “É claro que cabe a mim dar essa resposta. Alguma vez me viram esconder as minhas decisões, as minhas responsabilidades? Ora, ninguém pode obrigar-me a decidir, muito menos a comunicar decisões, porque sou eu quem decide quando”, afirmou. “Na minha cabeça, desde que começaram as especulações sobre possibilidades, só tenho uma coisa em mente: trabalhar e dar o meu melhor, e não vou parar até o jogo contra o Estoril. Esse é o respeito que o Benfica merece, esse é o respeito que a minha profissão merece, e ninguém deve mexer nisso. A menos que algum idiota o faça, mas pela minha dignidade profissional, minha honestidade e meu respeito por um clube como o Benfica, ninguém deve mexer nisso. Por isso, tenho o direito de me manter isolado.

"Continuo a dizer que não falei com ninguém de outro clube; agora fala-se do Real Madrid, mas poderia ser qualquer outro clube. Não falei com ninguém de nenhum clube. Mas a partir do momento em que entramos nesta fase final da temporada, acho que não fazia absolutamente nenhum sentido fazer outra coisa senão concentrar-me no meu trabalho. A partir de domingo terei essa oportunidade."

Mourinho acrescentou, quando pressionado sobre seus comentários a respeito do elenco: “Quando você diz que soou como uma despedida, não soa como uma despedida de forma alguma. Soa como o respeito que tenho por eles e soa como uma defesa preventiva, porque o futebol tem essas coisas, o futebol é muito ingrato muitas vezes, e o fato de eles serem criticados hoje me parece injusto... Quando os critiquei depois do jogo contra a Casa Pia, veio do meu coração, veio da minha alma; fui duramente criticado por isso, mas essa é a minha natureza; a minha natureza é tentar sempre ser justo com os meus jogadores.

"E hoje, o dia em que se pensa que o Benfica não vai terminar em segundo, é o dia em que tenho de me afastar e defendê-los porque acho que eles merecem. E vou parar por aqui porque não quero começar a próxima temporada punido. Decidi parar por aqui. Falta apenas um jogo, faltam apenas oito dias; normalmente as suspensões são de 20 dias, 30 dias, 40 dias, cinco jogos, quatro jogos, não sei o quê.”