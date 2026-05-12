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Retorno ao Real Madrid está próximo? José Mourinho admite que NÃO renovaria com o Benfica e parece se despedir dos jogadores após o empate com o Braga
Retrocesso no compromisso de Lisboa
Apesar de ter afirmado em março que assinaria uma renovação de contrato de dois anos sem hesitar, Mourinho parece agora destinado a deixar o Estádio da Luz. Sua mudança de opinião coincide com relatos cada vez mais frequentes de que o Real Madrid se prepara para substituir Álvaro Arbeloa neste verão, depois que ele não conseguiu impedir o Barcelona de defender o título da La Liga. Embora Arbeloa continue no comando por enquanto, o fracasso do clube em conquistar qualquer título importante levou a especulações de que Mourinho poderia ser chamado de volta para uma segunda passagem pelo Real Madrid.
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Mourinho explica sua reviravolta
Conforme citado pelo jornal A Bola, a postura de Mourinho mudou significativamente desde o início da primavera. Em 1º de março, ele havia manifestado um desejo firme de permanecer no Benfica, afirmando: “Quero ficar, respeitar meu contrato com o Benfica e, se eles quiserem renová-lo por mais dois anos, assinarei sem discutir nem uma palavra.”
No entanto, quando questionado se esse compromisso ainda se mantinha após o empate de segunda-feira à noite com o Braga, ele respondeu: “Não. Porque 1º de março é 1º de março, e porque a última semana do campeonato, as duas últimas semanas do campeonato, não são para pensar no futuro, não são para pensar em contratos. São para pensar na missão que tínhamos, que era realizar o milagre de terminar em segundo lugar.
“E quando digo milagre, acho que vocês entendem o que quero dizer com milagre. E a partir do momento em que entramos nesta fase final da temporada, com esses jogos que decidiram algo importante para o clube, decidi que não queria ouvir ninguém, que queria estar, por assim dizer, isolado no meu espaço de trabalho.
“E então, como disse há algumas semanas, há um jogo contra o Estoril no sábado, e acho que a partir de segunda-feira poderei responder a essa pergunta, a pergunta sobre o meu futuro como treinador e o futuro do Benfica.”
"A decisão é minha"
Mourinho aproveitou a coletiva de imprensa para defender seus jogadores e refletir sobre sua passagem pelo time. Ele disse: “É um grupo com o qual me diverti muito, um grupo com o qual sempre fui treinar feliz por estar ao lado deles. Sempre saí dos treinos feliz por ter trabalhado com eles. É um bom grupo de homens.”
Além disso, o treinador mostrou-se desafiador quando questionado sobre o motivo pelo qual se recusou a esclarecer os rumores sobre o Real Madrid. “É claro que cabe a mim dar essa resposta. Alguma vez me viram esconder as minhas decisões, as minhas responsabilidades? Ora, ninguém pode obrigar-me a decidir, muito menos a comunicar decisões, porque sou eu quem decide quando”, afirmou. “Na minha cabeça, desde que começaram as especulações sobre possibilidades, só tenho uma coisa em mente: trabalhar e dar o meu melhor, e não vou parar até o jogo contra o Estoril. Esse é o respeito que o Benfica merece, esse é o respeito que a minha profissão merece, e ninguém deve mexer nisso. A menos que algum idiota o faça, mas pela minha dignidade profissional, minha honestidade e meu respeito por um clube como o Benfica, ninguém deve mexer nisso. Por isso, tenho o direito de me manter isolado.
"Continuo a dizer que não falei com ninguém de outro clube; agora fala-se do Real Madrid, mas poderia ser qualquer outro clube. Não falei com ninguém de nenhum clube. Mas a partir do momento em que entramos nesta fase final da temporada, acho que não fazia absolutamente nenhum sentido fazer outra coisa senão concentrar-me no meu trabalho. A partir de domingo terei essa oportunidade."
Mourinho acrescentou, quando pressionado sobre seus comentários a respeito do elenco: “Quando você diz que soou como uma despedida, não soa como uma despedida de forma alguma. Soa como o respeito que tenho por eles e soa como uma defesa preventiva, porque o futebol tem essas coisas, o futebol é muito ingrato muitas vezes, e o fato de eles serem criticados hoje me parece injusto... Quando os critiquei depois do jogo contra a Casa Pia, veio do meu coração, veio da minha alma; fui duramente criticado por isso, mas essa é a minha natureza; a minha natureza é tentar sempre ser justo com os meus jogadores.
"E hoje, o dia em que se pensa que o Benfica não vai terminar em segundo, é o dia em que tenho de me afastar e defendê-los porque acho que eles merecem. E vou parar por aqui porque não quero começar a próxima temporada punido. Decidi parar por aqui. Falta apenas um jogo, faltam apenas oito dias; normalmente as suspensões são de 20 dias, 30 dias, 40 dias, cinco jogos, quatro jogos, não sei o quê.”
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O fim da temporada em Estoril
Mourinho comandará o Benfica no que se espera que seja sua última partida, neste sábado, 16 de maio, quando a equipe viajará para enfrentar o Estoril com o objetivo de terminar a temporada da Liga Portugal invicta e garantir uma classificação entre os dois primeiros, embora agora seja necessário que o Sporting tropece em sua última partida para que isso aconteça. Assim que a campanha nacional terminar, o foco se voltará imediatamente para Madri, onde Florentino Pérez estaria esperando para dar início a uma negociação formal pelo lendário técnico. Com a aproximação do prazo de 10 dias para a cláusula de rescisão no contrato atual de Mourinho, que vai até 2027, um anúncio definitivo sobre um possível retorno sensacional ao Bernabéu parece estar a apenas alguns dias de distância.