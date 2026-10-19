O Arsenal ainda precisa muito de um camisa 9 artilheiro, mas Grimandi, bicampeão da Premier League, não está convencido de que um jogador revelado pelas categorias de base do clube tenha o nível exigido no Emirates Stadium. O francês, que também defendeu o Monaco durante a carreira e falava em nome da talkSPORT Bet Online Slots, disse à GOAL, ao ser questionado sobre sua avaliação de Balogun: “Ele é um bom jogador, é um bom jogador na Ligue 1.

“Não acho que ele possa voltar ao Arsenal. É bastante complicado, o time já tem [Kai] Havertz e [Viktor] Gyokeres. Então, até para jogadores de alto nível é complicado render nessa posição no Arsenal.

“Não acho que Balogun possa acrescentar mais do que Arteta tem neste momento, e ainda é difícil para eles. Mas ele é um bom jogador, foi bem na temporada passada, jogou um bom futebol, sabe aproveitar os espaços e tem boa técnica. Mas não tenho certeza de que acrescentaria mais do que temos no Arsenal agora.”

Questionado se Balogun poderia causar mais impacto em outro clube da Inglaterra, depois de ter chegado perto de ir para Merseyside, Grimandi acrescentou: “Talvez. Acho que seria uma boa escolha para o Everton contratar esse jogador.

“Acho que ele pode jogar na Premier League, é claro, mas o nível do Arsenal está tão alto neste momento que não tenho certeza de que ele ajudaria o time a conseguir o que quer.”