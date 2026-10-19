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Retorno ao Arsenal é descartado, mas ex-astro do clube e do Monaco que já foi campeão apoia transferência de Folarin Balogun, atacante da seleção dos EUA, para a Premier League
Arsenal vendeu jogador formado em sua base ao Monaco em 2023
Balogun nasceu nos Estados Unidos, filho de pais nigerianos, mas cresceu em Londres. Ingressou na famosa academia de Hale End aos oito anos e passou pelas categorias de base até disputar 10 partidas oficiais pelo Arsenal.
Seu caminho para jogar regularmente no time principal estava definitivamente bloqueado. Por isso, precisou buscar o tão necessário tempo de jogo e experiência em dois empréstimos. Em um deles, no Reims, Balogun chamou a atenção na França.
Uma transferência em definitivo para o Monaco foi autorizada em 2023, e o jogador de 25 anos, que trocou a Inglaterra pelos Estados Unidos no futebol de seleções e agora soma 31 partidas pela seleção principal, marcou 19 gols em todas as competições na temporada passada.
Ele vem aparecendo nos radares de contratações em toda a Europa, e o Arsenal incluiu uma cláusula de 17,5% sobre uma futura venda no acordo que levou Balogun ao Monaco. O clube se beneficiaria de qualquer venda, mas poderia considerar a possibilidade de trazer de volta um velho conhecido?
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Por que Balogun não voltará ao Emirates Stadium
O Arsenal ainda precisa muito de um camisa 9 artilheiro, mas Grimandi, bicampeão da Premier League, não está convencido de que um jogador revelado pelas categorias de base do clube tenha o nível exigido no Emirates Stadium. O francês, que também defendeu o Monaco durante a carreira e falava em nome da talkSPORT Bet Online Slots, disse à GOAL, ao ser questionado sobre sua avaliação de Balogun: “Ele é um bom jogador, é um bom jogador na Ligue 1.
“Não acho que ele possa voltar ao Arsenal. É bastante complicado, o time já tem [Kai] Havertz e [Viktor] Gyokeres. Então, até para jogadores de alto nível é complicado render nessa posição no Arsenal.
“Não acho que Balogun possa acrescentar mais do que Arteta tem neste momento, e ainda é difícil para eles. Mas ele é um bom jogador, foi bem na temporada passada, jogou um bom futebol, sabe aproveitar os espaços e tem boa técnica. Mas não tenho certeza de que acrescentaria mais do que temos no Arsenal agora.”
Questionado se Balogun poderia causar mais impacto em outro clube da Inglaterra, depois de ter chegado perto de ir para Merseyside, Grimandi acrescentou: “Talvez. Acho que seria uma boa escolha para o Everton contratar esse jogador.
“Acho que ele pode jogar na Premier League, é claro, mas o nível do Arsenal está tão alto neste momento que não tenho certeza de que ele ajudaria o time a conseguir o que quer.”
Astro da seleção masculina dos Estados Unidos deixa aberta a possibilidade de transferência para a Premier League
Balogun teve uma transferência de 40 milhões de libras (US$ 53 milhões) para o Everton acertada no verão de 2026, após suas atuações em uma Copa do Mundo disputada em casa com a seleção dos Estados Unidos. Ele encerrou as negociações depois que surgiram problemas durante os exames médicos.
Ele ainda está aberto à possibilidade de voltar às suas origens em algum momento. Questionado pela talkSPORT se poderia acabar na Premier League, o atacante dedicado disse: “Sim, potencialmente. O futebol tem muitas reviravoltas, como vimos depois da Copa do Mundo. Estive perto de uma transferência que não se concretizou, mas, com certeza, é uma possibilidade.”
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Balogun, artilheiro de capacidade comprovada, vai mudar de clube em 2027?
Balogun entrou em campo apenas três vezes, sempre saindo do banco, pelo Monaco nesta temporada, após se recuperar de um problema leve no joelho. Ele ainda busca seu primeiro gol em 2026-27. A tendência é que assuma um papel de mais destaque nas próximas semanas e meses.
Se conseguir recuperar o ritmo, é provável que surjam mais rumores de transferência na virada do ano. Ainda há vários clubes da Premier League que gostariam de contar com um camisa 9 de qualidade comprovada em seus elencos.
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