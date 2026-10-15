O Crystal Palace sofreu sua primeira derrota fora de casa na história da Liga Europa ao perder por 3 a 2 para o Lyon em uma partida emocionante no Groupama Stadium. Gols de Corentin Tolisso e Ernest Nuamah no início deram o controle do jogo aos anfitriões franceses, antes de o Palace reagir com força no segundo tempo.

Yeremy Pino diminuiu pouco depois do reinício da partida, mas Pavel Sulc restabeleceu a vantagem de dois gols do Lyon com um toque de calcanhar.

Daichi Kamada marcou nos minutos finais e deixou o desfecho tenso, mas o Crystal Palace não conseguiu chegar ao empate, apesar do apoio de 3 mil torcedores que viajaram para acompanhar o time.