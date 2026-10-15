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Retorno amargo! Sage sai da França de mãos vazias, e o Crystal Palace paga caro por um primeiro tempo de pesadelo
Início lento custa caro ao Crystal Palace na estreia fora de casa em competição europeia
O Crystal Palace sofreu sua primeira derrota fora de casa na história da Liga Europa ao perder por 3 a 2 para o Lyon em uma partida emocionante no Groupama Stadium. Gols de Corentin Tolisso e Ernest Nuamah no início deram o controle do jogo aos anfitriões franceses, antes de o Palace reagir com força no segundo tempo.
Yeremy Pino diminuiu pouco depois do reinício da partida, mas Pavel Sulc restabeleceu a vantagem de dois gols do Lyon com um toque de calcanhar.
Daichi Kamada marcou nos minutos finais e deixou o desfecho tenso, mas o Crystal Palace não conseguiu chegar ao empate, apesar do apoio de 3 mil torcedores que viajaram para acompanhar o time.
- Crystal Pix
Sage fala sem rodeios sobre a atuação sem empenho do Crystal Palace
De volta ao seu ex-clube, o técnico do Palace, Pierre Sage, fez uma avaliação franca do início lento de sua equipe e das dificuldades táticas contra o Lyon. “O placar pode ter sido apertado, mas houve uma grande diferença na forma como as duas equipes jogaram”, admitiu Sage após a partida.
“Ficamos muito abaixo do nosso nível habitual no primeiro tempo. Melhoramos bastante depois do intervalo e tivemos uma chance, mas sofrer o terceiro gol complicou as coisas.”
Sage acrescentou: “É um retorno muito decepcionante porque perdemos. Não posso ficar satisfeito por voltar para casa ou rever rostos conhecidos quando o resultado não vem.”
Disasi busca reação no segundo tempo nos próximos jogos
O zagueiro Axel Disasi compartilhou a frustração de seu treinador e apontou a falta de concentração no início da partida, mas pediu aos companheiros que aproveitem o que fizeram de melhor no segundo tempo. “Não começamos bem o jogo, mas acho que reagimos bem no segundo tempo”, afirmou Disasi.
“Pressionamos no campo de ataque, recuperamos a bola em áreas perigosas e criamos chances. Conseguimos diminuir para 3 a 2 e tivemos oportunidades no fim, então é frustrante não ter conseguido pelo menos um ponto.”
Disasi acrescentou: “Precisamos nos concentrar no nosso desempenho no segundo tempo. Mostramos muito mais determinação e personalidade.”
- PsnewZ
Crystal Palace se prepara para clássico antes de viagem à Turquia
Depois de somar três pontos nas duas primeiras partidas da Liga Europa, o Crystal Palace precisa voltar rapidamente suas atenções ao futebol nacional.
A equipe de Sage visita o rival Brighton pela Premier League no domingo, em busca de recuperação após o revés na competição europeia.
O Crystal Palace retoma sua campanha continental na próxima quinta-feira, com uma difícil partida fora de casa contra o gigante turco Besiktas.
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