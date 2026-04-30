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Retorno à Premier League para Michael Olise, avaliado em 170 milhões de libras? Previsão de destino alternativo para o astro do Bayern de Munique, que lembra Franck Ribéry e vem registrando números “absurdos”
Números impressionantes: gols e assistências de Olise na temporada 2025-26
Tendo começado no Reading, o meia nascido em Londres deu o salto para a primeira divisão ao se transferir para o Selhurst Park em 2021. Durante os três anos que passou com os Eagles, a carreira de Olise decolou, a ponto de o gigante alemão Bayern de Munique vir buscá-lo em 2024, pagando uma quantia de 52 milhões de libras (70 milhões de dólares).
O reconhecimento na seleção principal da França complementou a transferência para a Allianz Arena, onde saboreou o título da Bundesliga ao lado de Harry Kane e companhia durante sua primeira temporada na Baviera.
Olise atingiu a marca de 20 jogos pela primeira vez na carreira durante a temporada 2024-25 e repetiu essa conquista nesta temporada. Ele também registrou 26 assistências em todas as competições, destacando-se como a influência criativa mais produtiva do futebol mundial.
Muitos não hesitaram em considerar o jogador de 24 anos o melhor ponta do planeta, sendo difícil contestar seu desempenho, e o Bayern procurou afastar quaisquer olhares indesejáveis dirigidos a Olise, apontando que ele poderia valer até € 200 milhões.
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Para onde irá Olise quando chegar a hora de deixar o Bayern de Munique?
Os times da Premier League — com o Liverpool em busca de um sucessor para o “Rei Egípcio” Mohamed Salah — podem ficar tentados a abrir os bolsos. Saha, no entanto, acredita que a trajetória profissional de Olise seguirá uma direção diferente.
O ex-atacante da seleção francesa, em entrevista exclusiva à Betinia, disse ao GOAL quando questionado se Olise poderia voltar ao seu país natal: “Talvez haja alguns clubes na Inglaterra que possam arcar com isso. Mas vejo que ele também está atraindo interesse na Espanha. Você sabe do que estou falando, há um grande clube lá também.
“Quando você já teve a oportunidade de jogar no maior time da Alemanha e dominar a Bundesliga — o que ele está fazendo é inacreditável —, não acho que haja necessidade de voltar imediatamente para a Premier League. Ele já passou por isso. Eu diria que talvez sua trajetória vá um pouco mais para o sul.”
Será que Olise é o melhor ponta do futebol mundial neste momento?
Saha comentou sobre os números que Olise vem apresentando e sobre o jogador em que ele se tornou: “Números impressionantes. Ele me lembra um pouco outro francês, Franck Ribéry — pela forma como tem atuado nesta temporada, mas, infelizmente, há outros jogadores com estatísticas diferentes.
“Ele é definitivamente um daqueles que, em sua segunda temporada completa no Bayern, está explodindo esses números. É inacreditável. Sendo alguém muito calado, mas que agora está demonstrando um pouco de confiança, personalidade e determinação para alcançar esses números, é impressionante.
“Vejo que ele está melhorando e se tornando ainda mais difícil de marcar para os adversários devido a esse tipo de perfil, porque ele consegue atuar nos dois lados. Ele consegue realmente atrair muitos jogadores ao seu redor e, então, dar um belo passe. E é por isso que ele está indo muito, muito bem.
“Ele tem esse equilíbrio incrível porque, toda vez que provoca o adversário, consegue dar o passe, abrir o jogo e criar espaços para o Harry e outros jogadores. É uma combinação incrível, porque eu adoraria ver também o número de passes antes das assistências. Adoraria ver isso e tenho certeza de que os números dele também seriam altos.”
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Como Olise poderia se tornar o vencedor da Bola de Ouro em 2026
Considera-se que Olise se tornou um forte candidato ao prêmio Ballon d’Or em 2026. No entanto, ele talvez precise conquistar os maiores títulos com o clube e a seleção para liderar essa votação.
O Bayern chegou às semifinais da Liga dos Campeões, mas precisa reverter a desvantagem de 5 a 4 sofrida na primeira partida contra o Paris Saint-Germain para disputar o título europeu, enquanto a França — com Kylian Mbappé capitaneando um time repleto de estrelas — é vista por muitos como favorita para conquistar o título mundial na Copa do Mundo deste verão.