Tendo começado no Reading, o meia nascido em Londres deu o salto para a primeira divisão ao se transferir para o Selhurst Park em 2021. Durante os três anos que passou com os Eagles, a carreira de Olise decolou, a ponto de o gigante alemão Bayern de Munique vir buscá-lo em 2024, pagando uma quantia de 52 milhões de libras (70 milhões de dólares).

O reconhecimento na seleção principal da França complementou a transferência para a Allianz Arena, onde saboreou o título da Bundesliga ao lado de Harry Kane e companhia durante sua primeira temporada na Baviera.

Olise atingiu a marca de 20 jogos pela primeira vez na carreira durante a temporada 2024-25 e repetiu essa conquista nesta temporada. Ele também registrou 26 assistências em todas as competições, destacando-se como a influência criativa mais produtiva do futebol mundial.

Muitos não hesitaram em considerar o jogador de 24 anos o melhor ponta do planeta, sendo difícil contestar seu desempenho, e o Bayern procurou afastar quaisquer olhares indesejáveis dirigidos a Olise, apontando que ele poderia valer até € 200 milhões.