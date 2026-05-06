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Retorno à Premier League? Darwin Núñez chega a um acordo de transferência com o Al-Hilal, o que porá fim ao pesadelo na Liga Profissional da Arábia Saudita para o ex-atacante do Liverpool
Um final brutal para o capítulo saudita
Nunez deve deixar o Al-Hilal menos de um ano após se juntar ao gigante da Arábia Saudita. O jogador da seleção uruguaia, hoje com 26 anos, mudou-se para o Oriente Médio em agosto passado por uma quantia inicial de 46 milhões de libras (63 milhões de dólares), mas sua passagem por Riade rapidamente se transformou em um pesadelo após uma decisão implacável da diretoria do clube em relação ao elenco.
O atacante chegou a um acordo com a diretoria do clube para facilitar sua saída neste verão. Apesar de ganhar impressionantes 400 mil libras por semana — mais do que o dobro de seu salário anterior em Anfield —, o atacante está priorizando sua carreira de jogador em detrimento do ganho financeiro, após ter sido efetivamente deixado de lado na segunda metade da temporada.
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O fator Benzema e os problemas com a regularização
O fator decisivo para a saída de Núñez do Al-Hilal foi a chegada de Karim Benzema em janeiro. O regulamento da Liga Profissional da Arábia Saudita determina que os clubes só podem inscrever oito jogadores estrangeiros nascidos antes de 2003 em seus elencos de 25 jogadores. Com a chegada do astro francês, o Al-Hilal foi obrigado a tomar uma decisão difícil, e foi Núñez quem acabou sendo dispensado para abrir espaço para o ex-capitão do Real Madrid.
Consequentemente, o jogador de 26 anos não joga pelo clube desde fevereiro. Embora tenha registrado um desempenho respeitável, com seis gols e quatro assistências em 16 partidas da liga, ele foi forçado a treinar fora do elenco dos jogos por meses. Reportagens do veículo uruguaio Referi sugerem que ele se manteve profissional durante todo o tempo, mas a falta de tempo de jogo custou-lhe a vaga de titular na seleção de Marcelo Bielsa.
Lutas de Anfield a Riade
A transferência de Núñez para a Arábia Saudita ocorreu após uma passagem polêmica de três anos pelo Liverpool. Contratado do Benfica por uma quantia que chegou a atingir 85 milhões de libras (116 milhões de dólares), ele nunca conseguiu corresponder às expectativas em Merseyside. Embora tenha ajudado os Reds a conquistar o título da Premier League durante sua passagem pelo clube, seus últimos meses foram marcados por críticas de Arne Slot, que classificou seu ritmo de trabalho como “inaceitável”.
Durante sua passagem por Anfield, Nunez marcou 40 gols em 143 partidas, mas sua trajetória foi frequentemente marcada por erros de finalização em jogadas importantes e falta de consistência. Em sua última temporada sob o comando de Jurgen Klopp, ele caiu em desgraça, e quando o Al-Hilal ofereceu ao Liverpool uma maneira de recuperar uma parte significativa de seu investimento, o clube optou por lucrar com a venda do atacante.
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O uruguaio volta para a Europa?
Um retorno à Premier League pode estar nos planos, já que Núñez busca reconstruir sua reputação. O Chelsea tem demonstrado interesse no atacante, enquanto continua em busca de um jogador com eficiência na finalização, e a Juventus, gigante da Série A, também estaria acompanhando a situação. Ambos os clubes representariam uma chance para Núñez provar que ainda é capaz de competir no mais alto nível do futebol europeu.
Tendo atingido sua melhor forma na última temporada no Benfica, onde marcou 34 gols em 41 jogos, os possíveis interessados esperam poder redescobrir o jogador que aterrorizou as defesas da Liga dos Campeões.