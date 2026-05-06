Retorno à Premier League? Darwin Núñez chega a um acordo de transferência com o Al-Hilal, o que porá fim ao pesadelo na Liga Profissional da Arábia Saudita para o ex-atacante do Liverpool

Nunez deve deixar o Al-Hilal menos de um ano após se juntar ao gigante da Arábia Saudita. O jogador da seleção uruguaia, hoje com 26 anos, mudou-se para o Oriente Médio em agosto passado por uma quantia inicial de 46 milhões de libras (63 milhões de dólares), mas sua passagem por Riade rapidamente se transformou em um pesadelo após uma decisão implacável da diretoria do clube em relação ao elenco.

O atacante chegou a um acordo com a diretoria do clube para facilitar sua saída neste verão. Apesar de ganhar impressionantes 400 mil libras por semana — mais do que o dobro de seu salário anterior em Anfield —, o atacante está priorizando sua carreira de jogador em detrimento do ganho financeiro, após ter sido efetivamente deixado de lado na segunda metade da temporada.