O Atlético de Madrid está oficialmente no mercado em busca de um novo artilheiro. Com Alexander Sorloth atualmente fora de ação por lesão e Julian Alvarez pressionando para deixar o clube, um pedido recusado de forma categórica pela diretoria do Atlético, os Colchoneros identificaram Jackson como o candidato ideal para reforçar suas opções no ataque.

Segundo informações do MARCA, Mateu Alemany, diretor de futebol do Atlético de Madrid, foi visto no Metropolitano durante a vitória por 2 a 0 da equipe sobre o Malaga na estreia em La Liga, na quarta-feira, antes de viajar do aeroporto de Barajas para Londres na manhã de quinta-feira. A missão é clara: encontrar uma solução que leve Jackson de volta ao futebol espanhol. Embora vários nomes sigam na lista do Atlético, o ex-jogador do Villarreal assumiu a dianteira.