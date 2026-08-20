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Retorno à La Liga em pauta? Atlético de Madrid disputa com o Aston Villa a contratação do atacante do Chelsea Nicolas Jackson
Alemany lidera negociações em Londres
O Atlético de Madrid está oficialmente no mercado em busca de um novo artilheiro. Com Alexander Sorloth atualmente fora de ação por lesão e Julian Alvarez pressionando para deixar o clube, um pedido recusado de forma categórica pela diretoria do Atlético, os Colchoneros identificaram Jackson como o candidato ideal para reforçar suas opções no ataque.
Segundo informações do MARCA, Mateu Alemany, diretor de futebol do Atlético de Madrid, foi visto no Metropolitano durante a vitória por 2 a 0 da equipe sobre o Malaga na estreia em La Liga, na quarta-feira, antes de viajar do aeroporto de Barajas para Londres na manhã de quinta-feira. A missão é clara: encontrar uma solução que leve Jackson de volta ao futebol espanhol. Embora vários nomes sigam na lista do Atlético, o ex-jogador do Villarreal assumiu a dianteira.
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Restrições financeiras e concorrência
Garantir a contratação de Jackson não será uma tarefa simples para o gigante espanhol. O Atlético opera sob fortes restrições financeiras após o investimento significativo feito para contratar Cuti Romero, em um acordo no valor de € 33 milhões, além de outros € 7 milhões em variáveis. Consequentemente, Alemany estuda um empréstimo que pode exigir que o Chelsea cubra parte dos salários do atacante.
Ao falar sobre as dificuldades da atual janela, Alemany admitiu à Movistar: "Tudo é complicado. O mercado, se você olha para ele de fora, ficou duro, e a cada ano que passa é mais complicado porque há muito dinheiro no sistema. Há inflação. Jogadores especiais são difíceis de conseguir."
O caminho de Jackson de volta à Espanha
A trajetória de Jackson desde que deixou a La Liga tem sido um turbilhão de transferências de alto perfil e momentos de instabilidade. Depois de uma transferência frustrada para o Bournemouth durante seu último inverno no Villarreal, ele acabou se juntando ao Chelsea por uma taxa na casa dos € 37 milhões. Desde então, passou duas temporadas na Premier League e teve um período de empréstimo no Bayern de Munique.
Jackson não é estranho ao futebol espanhol, tendo passado duas temporadas no Villarreal entre 2021 e 2023. Durante sua passagem pelo Submarino Amarelo, o atacante senegalês somou 48 partidas em todas as competições, marcou 13 gols e deu seis assistências.
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Fase final da janela de transferências
No entanto, o Atlético de Madrid enfrenta forte concorrência do Aston Villa pela contratação de Jackson. O clube da Premier League é comandado por Unai Emery, justamente o técnico que deu ao atacante senegalês sua estreia como profissional no Villarreal. O Villa vê Jackson como um candidato prioritário para reforçar seu setor ofensivo, especialmente enquanto se prepara para a possível saída de Ollie Watkins para a Arábia Saudita.
Esse interesse surge em um momento em que o The Sun informa que Jackson segue determinado a lutar por seu lugar no Chelsea, especialmente por causa de seu contrato de longo prazo em Stamford Bridge, que vai até 2033. No entanto, firmar-se como titular absoluto tem se mostrado desafiador, com o internacional senegalês somando 30 gols e 12 assistências em 81 jogos em todas as competições pelo Chelsea.
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