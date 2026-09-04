Retomada de parceria entre Garro, Yuri Alberto e Memphis vira esperança do Corinthians na temporada

A sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro aumentou a pressão sobre o Corinthians e fez Fernando Diniz buscar caminhos para recuperar o desempenho da equipe. Entre as possibilidades está a reconstrução de uma formação que, quando esteve disponível, apresentou números expressivos: a parceria entre Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay.
O trio não atua junto desde maio, mas os resultados acumulados desde a chegada do atacante holandês ao clube dão peso à possibilidade de uma nova tentativa. Em 43 partidas com os três em campo, o Corinthians conquistou 25 vitórias, oito empates e sofreu dez derrotas, alcançando 64,3% de aproveitamento. Ao todo, foram 70 gols marcados e 41 sofridos.