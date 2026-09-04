Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-SUDAMERICANA-RACING-CORINTHIANSAFP
Pedro Augusto Dias

Retomada de parceria entre Garro, Yuri Alberto e Memphis vira esperança do Corinthians na temporada

Corinthians
Corinthians x Chapecoense
Brasileirão
Estudiantes x Corinthians
Copa Libertadores
R. Garro
M. Depay
Yuri Alberto

Trio acumula 64,3% de aproveitamento quando esteve junto em campo e pode ser uma das alternativas de Fernando Diniz para tirar o Timão da fase de instabilidade

A sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro aumentou a pressão sobre o Corinthians e fez Fernando Diniz buscar caminhos para recuperar o desempenho da equipe. Entre as possibilidades está a reconstrução de uma formação que, quando esteve disponível, apresentou números expressivos: a parceria entre Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay.

O trio não atua junto desde maio, mas os resultados acumulados desde a chegada do atacante holandês ao clube dão peso à possibilidade de uma nova tentativa. Em 43 partidas com os três em campo, o Corinthians conquistou 25 vitórias, oito empates e sofreu dez derrotas, alcançando 64,3% de aproveitamento. Ao todo, foram 70 gols marcados e 41 sofridos.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!

  • Uma combinação que funcionou

    Mais do que a presença de três nomes importantes do elenco, a reunião de Garro, Yuri Alberto e Memphis representa uma configuração ofensiva que já mostrou capacidade de produzir resultados. No Campeonato Brasileiro, o retrospecto é ainda mais favorável: em 21 partidas com os três jogadores, o Corinthians venceu 13, empatou três e perdeu cinco.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

    O aproveitamento de 66,7% nesses compromissos é acompanhado por uma produção ofensiva consistente, com 39 gols marcados. A equipe sofreu 21 gols no período.

    Os números ajudam a explicar por que a possibilidade de recuperar a formação pode ganhar força justamente em um momento no qual o Corinthians precisa encontrar respostas dentro do próprio elenco.

    • Publicidade

  • Corinthians sente falta de referências ofensivas

    A ausência simultânea dos três também coincide com uma queda no rendimento coletivo. Desde a última partida de Memphis antes de sua ausência, diante do Platense, em 29 de maio, o Corinthians disputou 12 jogos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

    O aproveitamento nesse recorte é de 50%, abaixo do registrado quando Garro, Yuri e Memphis dividiram o gramado. A equipe marcou apenas 14 gols e sofreu dez nesse intervalo.

    A comparação não determina, por si só, que a presença do trio seja suficiente para solucionar os problemas do time, mas reforça o peso que os três tiveram nos melhores momentos ofensivos da equipe.

  • Yuri Alberto é peça-chave para a retomada

    A principal incógnita neste momento está na condição física de Yuri Alberto. O atacante era aguardado para o clássico contra o Santos, mas sentiu um desconforto durante um treinamento e acabou ficando fora da partida.

    O jogador também não participou das atividades do elenco na segunda e na terça-feira e segue em recuperação. Sua volta aos treinamentos será determinante para definir quando poderá novamente ser utilizado por Diniz.

    Enquanto isso, o Corinthians precisa administrar a sequência do calendário e encontrar alternativas para voltar a pontuar. A eventual recuperação de Yuri, somada à disponibilidade de Garro e Memphis, pode recolocar em pauta uma parceria que já entregou resultados.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Copa Libertadores
Estudiantes crest
Estudiantes
EST
Corinthians crest
Corinthians
COR