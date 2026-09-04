Retomada de parceria entre Garro, Yuri Alberto e Memphis vira esperança do Corinthians na temporada

Mais do que a presença de três nomes importantes do elenco, a reunião de Garro, Yuri Alberto e Memphis representa uma configuração ofensiva que já mostrou capacidade de produzir resultados. No Campeonato Brasileiro, o retrospecto é ainda mais favorável: em 21 partidas com os três jogadores, o Corinthians venceu 13, empatou três e perdeu cinco.

O aproveitamento de 66,7% nesses compromissos é acompanhado por uma produção ofensiva consistente, com 39 gols marcados. A equipe sofreu 21 gols no período.

Os números ajudam a explicar por que a possibilidade de recuperar a formação pode ganhar força justamente em um momento no qual o Corinthians precisa encontrar respostas dentro do próprio elenco.