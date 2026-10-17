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Retidas! Barbra Banda está entre as estrelas zambianas da NWSL obrigadas a cumprir quarentena de 21 dias devido aos protocolos dos EUA contra o ebola
Exigências sanitárias federais atrasam chegadas
A atacante Racheal Kundananji, do Chicago Stars, e a ponta Prisca Chilufya, do Angel City, juntam-se a Banda entre as jogadoras que enfrentam restrições de entrada após compromissos com a seleção. A equipe viajou a Kampala no início deste mês para enfrentar Uganda pelas eliminatórias olímpicas. A derrota por 2 a 1 no jogo de ida foi revertida com uma vitória convincente por 4 a 1 em casa, garantindo a classificação para Los Angeles 2028.
- ZUMA Press Wire
Autoridades confirmam medidas rigorosas para liberação
A administração da liga agiu rapidamente para esclarecer a situação jurídica depois que torcedores e clubes manifestaram preocupação urgente com a súbita indisponibilidade de suas principais jogadoras de seleção em um momento decisivo da temporada nacional.
Ao tratar do atraso administrativo que atualmente impede o trio de se juntar às respectivas equipes antes de compromissos importantes pela liga, a primeira divisão dos Estados Unidos confirmou que as rigorosas diretrizes de saúde pública precisam ser cumpridas antes da retomada dos treinos ou das partidas.
“Após participarem de jogos pela seleção feminina da Zâmbia durante a recente data internacional, várias jogadoras estão atualmente cumprindo os protocolos de saúde pública do governo dos Estados Unidos para reentrada no país, exigidos de viajantes que retornam da região da África Oriental”, afirmou a NWSL em comunicado nesta sexta-feira.
Expansão de surto regional leva à adoção de medidas preventivas
A maior fiscalização nas fronteiras decorre do aumento da transmissão do vírus na África Central e Oriental. As autoridades em Washington impuseram uma quarentena obrigatória de 21 dias a quem chega ao país após visitar a República Democrática do Congo, Uganda ou Sudão do Sul.
A atual emergência de saúde foi declarada oficialmente em meados de maio, após um forte aumento de casos no leste do Congo. O Ministério da Saúde do país confirmou 9.066 casos e 4.381 mortes, enquanto casos importados se espalharam recentemente para Uganda e Quênia.
Ao destacar que há uma colaboração ativa para lidar com essas restrições legais e proteger o bem-estar de todo o pessoal, a liga confirmou: “A NWSL está trabalhando com seus clubes e as autoridades de imigração dos EUA para garantir o retorno seguro das jogadoras; todas as jogadoras estão em excelente estado de saúde.”
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Jogos decisivos se aproximam sem as estrelas
Esse inesperado revés administrativo chega em um momento delicado, quando faltam apenas duas rodadas para o início dos playoffs da pós-temporada. Pride e Stars têm pela frente jogos difíceis para preservar suas posições como cabeças de chave, mas estão seriamente prejudicados pela ausência de suas principais referências ofensivas. As comissões técnicas precisam encontrar rapidamente alternativas táticas, enquanto a temporada regular entra em sua reta final decisiva.
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