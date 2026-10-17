A administração da liga agiu rapidamente para esclarecer a situação jurídica depois que torcedores e clubes manifestaram preocupação urgente com a súbita indisponibilidade de suas principais jogadoras de seleção em um momento decisivo da temporada nacional.

Ao tratar do atraso administrativo que atualmente impede o trio de se juntar às respectivas equipes antes de compromissos importantes pela liga, a primeira divisão dos Estados Unidos confirmou que as rigorosas diretrizes de saúde pública precisam ser cumpridas antes da retomada dos treinos ou das partidas.

“Após participarem de jogos pela seleção feminina da Zâmbia durante a recente data internacional, várias jogadoras estão atualmente cumprindo os protocolos de saúde pública do governo dos Estados Unidos para reentrada no país, exigidos de viajantes que retornam da região da África Oriental”, afirmou a NWSL em comunicado nesta sexta-feira.