Retegui é associado ao Milan; Badelj: “Ele não marcaria 40 gols, mas sim aqueles 15 gols decisivos para conquistar o Scudetto”

"No que diz respeito ao futebol, ele precisou de um tempinho para se adaptar, como todo mundo, à Série A, ao jeito de ser, de viver o futebol e de treinar. Na verdade, ele chegou depois de um ano e meio sem descanso, entre compromissos com o clube e com a seleção. Sofreu uma pequena lesão que o deixou fora por algumas semanas. Assim que se recuperou, fez a diferença, inclusive em termos de desempenho. Ele não se apresentou como uma estrela, mas dava para perceber que tinha uma personalidade marcante. Aquela que imagino que um atacante de ponta deva ter. É alguém que quer fazer a diferença nas partidas e que também faz com que você vença. Era humilde fora de campo e assumia suas responsabilidades quando jogava”.





"Sinceramente, acredito que sua evolução ficou evidente na temporada seguinte, na Atalanta. Suas habilidades conosco não estavam em questão, mas, de qualquer forma, éramos um time recém-promovido da Série B para a Série A. Éramos fortes, mas não totalmente conscientes do quanto. A abordagem inicial ao campeonato era mais focada em não sofrer gols do que em marcá-los. É por isso que para Retegui foi um pouco mais difícil. Talvez ele esperasse estar mais presente na área, onde é absolutamente devastador. Em vez disso, principalmente no início, ele tinha que correr atrás dos zagueiros adversários, ficar atrás da bola, ajudar muito na fase defensiva. Isso o ajudou a se tornar ainda mais forte no ano seguinte”.