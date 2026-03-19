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Retegui é associado ao Milan; Badelj: “Ele não marcaria 40 gols, mas sim aqueles 15 gols decisivos para conquistar o Scudetto”

A opinião do capitão do Genoa, clube pelo qual o ex-atacante da Atalanta e do Al-Qadsiah deu seus primeiros passos na Série A

 Milan Badelj, ex-meio-campista do Genoa que jogou ao lado de Mateo Retegui na temporada 2023/24 pelo Genoa, falou ao Tuttosport sobre os rumores de que o ex-atacante do Tigre estaria na mira do Milan para o próximo verão:

“Alguém como ele, em um time forte como o rossonero, que leva os atacantes para dentro da área, pode destacar suas características. Para mim, ele certamente tem tudo para ser o camisa 9 do Milan. Ele tem o gol no sangue”.  

  • O RETEGUI ROSSOBLU

    "No que diz respeito ao futebol, ele precisou de um tempinho para se adaptar, como todo mundo, à Série A, ao jeito de ser, de viver o futebol e de treinar. Na verdade, ele chegou depois de um ano e meio sem descanso, entre compromissos com o clube e com a seleção. Sofreu uma pequena lesão que o deixou fora por algumas semanas. Assim que se recuperou, fez a diferença, inclusive em termos de desempenho. Ele não se apresentou como uma estrela, mas dava para perceber que tinha uma personalidade marcante. Aquela que imagino que um atacante de ponta deva ter. É alguém que quer fazer a diferença nas partidas e que também faz com que você vença. Era humilde fora de campo e assumia suas responsabilidades quando jogava”.


    "Sinceramente, acredito que sua evolução ficou evidente na temporada seguinte, na Atalanta. Suas habilidades conosco não estavam em questão, mas, de qualquer forma, éramos um time recém-promovido da Série B para a Série A. Éramos fortes, mas não totalmente conscientes do quanto. A abordagem inicial ao campeonato era mais focada em não sofrer gols do que em marcá-los. É por isso que para Retegui foi um pouco mais difícil. Talvez ele esperasse estar mais presente na área, onde é absolutamente devastador. Em vez disso, principalmente no início, ele tinha que correr atrás dos zagueiros adversários, ficar atrás da bola, ajudar muito na fase defensiva. Isso o ajudou a se tornar ainda mais forte no ano seguinte”.  

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  • E se ele for para Milão?

    "Sim, ele estaria pronto para o Milan. Ele tem faro de gol. É um atacante que, quando o jogo está parado, sem nada de especial acontecendo, consegue dar uma sacudida repentina. É alguém que define o rumo da partida graças à sua eficácia. Ele pode fazer a diferença pela sua garra e capacidade de finalização. Ele poderia voltar a liderar a artilharia, mas o ponto é que ele poderia marcar aqueles 15 gols importantes que garantem pontos decisivos. Na Atalanta, ele se destacou em termos de gols, marcando muitos. No Milan, que talvez jogue de forma mais conservadora, ele poderia ser determinante naquelas partidas equilibradas, empatadas, onde é preciso uma jogada decisiva. Essa também é a beleza do futebol, porque há muitos modos e estilos de jogo com os quais você pode vencer. Talvez Retegui no Milan não marcasse 40 gols, mas poderia conquistar o título graças àqueles 15 gols importantíssimos que valeriam muito para a equipe. A esse respeito, vou lhe revelar uma coisa: Mateo não é um daqueles atacantes clássicos que ficam mal se não marcam. Ele prefere o resultado da equipe à glória pessoal. Se ele marca, mas o time perde, fica triste de qualquer maneira. Ao contrário, se ele não marca, mas os rivais são derrotados, fica feliz.”

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