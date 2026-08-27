A temporada 2026-27 de LaLiga começou de forma um pouco desorganizada, com Real Madrid e Barcelona retornando mais tarde do que os outros times, e várias equipes disputando a fase classificatória da Europa Conference League. Dito isso, aqui está um resumo dos principais assuntos de destaque da elite do futebol espanhol nesta campanha até agora.
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Resumo dos resultados de destaque de LaLiga 2026-27: estrela surpresa tira o Real Madrid do sufoco
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Elche 0 x 5 Barcelona
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, escalou Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal e Espart como titulares no compromisso de estreia dos campeões contra o Elche, e o Barcelona foi muito superior aos anfitriões, vencendo por 5 a 0. Raphinha e Fermin marcaram dois gols cada, o recém-chegado Karim Adeyemi deixou o dele, e outro reforço, Anthony Gordon, deu duas assistências saindo do banco.
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Real Madrid 4 a 1 Real Sociedad
O Madrid, sob o comando de Jose Mourinho pela segunda vez, precisou de um gol aos 90 minutos do reserva Carlos Espi, uma recente contratação de £ 22 milhões junto ao Levante, para vencer o Espanyol por 2 a 1 fora de casa na estreia da temporada. Jude Bellingham marcou o gol de abertura da equipe, com assistência do talentoso armador turco Arda Guler. Na quarta-feira, teve muito mais facilidade na vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, graças a um hat-trick de Kylian Mbappe e a um gol de Vinicius Jr.
- AFP
Atlético de Madrid 2 x 2 Villarreal
O Atlético de Madrid de Diego Simeone precisou de um gol tardio de Giuliano, filho do treinador, para salvar um ponto contra o Villarreal no Wanda Metropolitano. A equipe verá isso como um bom resultado, considerando que jogou os últimos 15 minutos com 10 homens depois de Robin Le Normand ser expulso. O futuro do atacante argentino Julian Alvarez segue indefinido, com o ex-jogador do Manchester City interessado em uma transferência para o Barcelona.
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Valencia 0 x 1 Real Betis
O Valencia começou a temporada de forma irregular, com um empate por 0 a 0 contra o Celta e uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis. São 180 minutos jogando em casa sem marcar um gol, o que já faz os torcedores no Mestalla começarem a ficar um pouco inquietos.
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Málaga 1 x 1 Deportivo La Coruña
O recém-promovido Málaga teve um início difícil, com derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid e depois empate por 1 a 1 com o também promovido Deportivo La Coruña. Esta foi, de muitas formas, uma partida nostálgica, já que os dois times foram rebaixados de LaLiga em 2018 e finalmente ambos voltaram à elite do futebol espanhol.
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Athletic Bilbao 1 x 3 Sevilla
O Bilbao sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Sevilla em San Mamés na estreia. Yuri Berchiche recebeu cartão vermelho direto com apenas 11 minutos, tornando a tarde difícil para o time basco. As coisas não ficam muito mais fáceis, com um duelo contra o Barcelona no Camp Nou na sequência para a equipe de Edin Terzic. Os gols do Sevilla foram marcados por Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. O time é um dos apenas três com 100% de aproveitamento após duas partidas, ao lado do rival da cidade Betis e do Real Madrid.
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