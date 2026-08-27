A temporada 2026-27 de LaLiga começou de forma um pouco desordenada, com Real Madrid e Barcelona voltando mais tarde do que as outras equipes, e vários times na fase de qualificação da Conference League. Dito isso, aqui está um resumo dos principais assuntos de LaLiga nesta temporada até agora.
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Resumo dos resultados de destaque de LaLiga 2026-27: estrela surpresa salva o Real Madrid no sufoco
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Elche 0 x 5 Barcelona
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, escalou Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal e Espart como titulares no compromisso de abertura dos campeões contra o Elche, e o Barcelona foi muito superior aos anfitriões, vencendo por 5 a 0. Raphinha e Fermin marcaram dois gols cada, o recém-chegado Karim Adeyemi deixou o dele, e o também novo contratado Anthony Gordon deu duas assistências saindo do banco.
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Real Madrid 4 x 1 Real Sociedad
O Madrid, sob o comando de Jose Mourinho pela segunda vez, precisou de um gol aos 90 minutos do reserva Carlos Espi, uma recente contratação de £22 milhões junto ao Levante, para conquistar uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Espanyol na estreia da temporada. Jude Bellingham marcou o gol de abertura, com assistência do talentoso meia armador turco Arda Guler. A equipe teve muito mais facilidade na vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad na quarta-feira, graças a um hat-trick de Kylian Mbappe e a um gol de Vinicius Jr.
- AFP
Atlético de Madrid 2 x 2 Villarreal
O Atlético de Madrid de Diego Simeone precisou de um gol no fim do filho do técnico, Giuliano, para salvar um ponto contra o Villarreal no Wanda Metropolitano. O time verá isso como um bom ponto, considerando que jogou os últimos 15 minutos com 10 homens após Robin Le Normand ser expulso. O futuro do atacante argentino Julian Alvarez segue incerto, com o ex-jogador do Manchester City interessado em uma transferência para o Barcelona.
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Valencia 0 x 1 Real Betis
O Valencia começou a temporada de forma irregular, com um empate por 0 a 0 contra o Celta e uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis. Os 180 minutos de futebol em casa sem marcar um gol certamente farão com que os torcedores no Mestalla já comecem a ficar um pouco inquietos.
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Málaga 1 a 1 Deportivo La Coruña
O recém-promovido Málaga teve um início difícil, perdendo por 2 a 0 para o Atlético de Madrid e depois empatando por 1 a 1 com o também promovido Deportivo La Coruña. Esta foi, em muitos aspectos, uma partida que remeteu ao passado, já que os dois times foram rebaixados de LaLiga em 2018 e finalmente ambos retornaram à elite do futebol espanhol.
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Athletic Bilbao 1 x 3 Sevilla
O Bilbao sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Sevilla em San Mamés na estreia. Yuri Berchiche recebeu cartão vermelho direto com apenas 11 minutos, o que tornou a tarde difícil para a equipe basca. As coisas não ficam muito mais fáceis, com um duelo contra o Barcelona no Camp Nou na sequência para o time de Edin Terzic. Os gols do Sevilla foram marcados por Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. O time é um dos apenas três com 100% de aproveitamento após duas partidas, ao lado do rival da cidade Betis e do Real Madrid.
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