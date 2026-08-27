Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
EspiGetty Images

Traduzido por

Resumo dos resultados de destaque de LaLiga 2026-27: estrela surpresa salva o Real Madrid no sufoco

La Liga
Real Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
K. Mbappe
L. Yamal

Resumo completo dos momentos de destaque de LaLiga, da Espanha. Analisamos os resultados, as principais histórias, as atuações individuais de destaque e mais.

A temporada 2026-27 de LaLiga começou de forma um pouco desordenada, com Real Madrid e Barcelona voltando mais tarde do que as outras equipes, e vários times na fase de qualificação da Conference League. Dito isso, aqui está um resumo dos principais assuntos de LaLiga nesta temporada até agora.

  • Anthony GordonGetty

    Elche 0 x 5 Barcelona

    O técnico do Barcelona, Hansi Flick, escalou Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal e Espart como titulares no compromisso de abertura dos campeões contra o Elche, e o Barcelona foi muito superior aos anfitriões, vencendo por 5 a 0. Raphinha e Fermin marcaram dois gols cada, o recém-chegado Karim Adeyemi deixou o dele, e o também novo contratado Anthony Gordon deu duas assistências saindo do banco.

  • MbappeGetty Images

    Real Madrid 4 x 1 Real Sociedad

    O Madrid, sob o comando de Jose Mourinho pela segunda vez, precisou de um gol aos 90 minutos do reserva Carlos Espi, uma recente contratação de £22 milhões junto ao Levante, para conquistar uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Espanyol na estreia da temporada. Jude Bellingham marcou o gol de abertura, com assistência do talentoso meia armador turco Arda Guler. A equipe teve muito mais facilidade na vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad na quarta-feira, graças a um hat-trick de Kylian Mbappe e a um gol de Vinicius Jr.

  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Atlético de Madrid 2 x 2 Villarreal

    O Atlético de Madrid de Diego Simeone precisou de um gol no fim do filho do técnico, Giuliano, para salvar um ponto contra o Villarreal no Wanda Metropolitano. O time verá isso como um bom ponto, considerando que jogou os últimos 15 minutos com 10 homens após Robin Le Normand ser expulso. O futuro do atacante argentino Julian Alvarez segue incerto, com o ex-jogador do Manchester City interessado em uma transferência para o Barcelona.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Valencia CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 0 x 1 Real Betis

    O Valencia começou a temporada de forma irregular, com um empate por 0 a 0 contra o Celta e uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis. Os 180 minutos de futebol em casa sem marcar um gol certamente farão com que os torcedores no Mestalla já comecem a ficar um pouco inquietos.

  • Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Málaga 1 a 1 Deportivo La Coruña

    O recém-promovido Málaga teve um início difícil, perdendo por 2 a 0 para o Atlético de Madrid e depois empatando por 1 a 1 com o também promovido Deportivo La Coruña. Esta foi, em muitos aspectos, uma partida que remeteu ao passado, já que os dois times foram rebaixados de LaLiga em 2018 e finalmente ambos retornaram à elite do futebol espanhol.

  • Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 1 x 3 Sevilla

    O Bilbao sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Sevilla em San Mamés na estreia. Yuri Berchiche recebeu cartão vermelho direto com apenas 11 minutos, o que tornou a tarde difícil para a equipe basca. As coisas não ficam muito mais fáceis, com um duelo contra o Barcelona no Camp Nou na sequência para o time de Edin Terzic. Os gols do Sevilla foram marcados por Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. O time é um dos apenas três com 100% de aproveitamento após duas partidas, ao lado do rival da cidade Betis e do Real Madrid.