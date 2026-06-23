A seleção saudita tem uma última chance e uma última esperança na Copa do Mundo de 2026, quando enfrentará a seleção de Cabo Verde, em uma partida em que a vitória é imprescindível.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada do próximo sábado, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.