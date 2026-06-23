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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Resumo da partida entre a Arábia Saudita e Cabo Verde... Gol de Haaland, consagração de Yamal e polêmica entre Al-Dosari e Al-Aqidi

Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde
Arábia Saudita
Copa do Mundo
F. Letexier
S. Al-Dawsari
N. Alaqidi
L. Yamal
E. Haaland
Cabo Verde
Arábia Saudita
EUA
França
Espanha
Noruega

A “Selecção Verde” busca uma vitória que a classifique para as oitavas de final

A seleção saudita tem uma última chance e uma última esperança na Copa do Mundo de 2026, quando enfrentará a seleção de Cabo Verde, em uma partida em que a vitória é imprescindível.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada do próximo sábado, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

  • Quem será o árbitro da partida entre a Arábia Saudita e Cabo Verde?

    Cerca de 72 horas antes da partida, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a equipe de arbitragem que conduzirá a partida, liderada pelo francês François Litxer.

    Litxer contará com a colaboração de seus compatriotas Cyril Mounier e Mehdi Rahmouni, enquanto o sul-africano Abonkel Tom será o quarto árbitro, com seu compatriota Zakhele Siwela atuando como árbitro reserva.

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  • Quem é François Litxer?

    François Litxer é um árbitro francês de apenas 27 anos, nascido na cidade de Pédie, na região da Bretanha, em 23 de abril de 1989.

    Litxer iniciou sua carreira de árbitro com apenas 14 anos, mas limitou-se a arbitrar partidas nas divisões inferiores e em diferentes categorias de base por cerca de 13 anos, até começar a arbitrar na Liga Francesa em 2016.

    No ano seguinte, ocorreu o grande salto quando Litxer foi credenciado como árbitro internacional pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), com apenas 28 anos de idade.

  • Campeão da final da Euro 2024

    Desde então, o árbitro francês apitou várias partidas importantes em diversas competições europeias, tanto no âmbito dos clubes quanto das seleções.

    Em 2023, o árbitro francês foi escolhido para apitar a partida da Supercopa da Europa, que reuniu o Manchester City e o Sevilla, e foi decidida pelos azuis nos pênaltis.

    Mas a decisão mais importante veio no ano seguinte, quando ele foi escolhido para arbitrar a final da Eurocopa 2024, entre as seleções da Espanha e da Inglaterra, que rendeu a Lamine Yamal seu primeiro título internacional com a “La Roja”.

  • O advogado que agrediu Haaland

    Cerca de dois meses antes daquela competição, Letxer foi protagonista de uma das cenas mais curiosas, mais precisamente em abril de 2024, durante o confronto entre Real Madrid e Manchester City nas quartas de final da Liga dos Campeões.

    Durante uma discussão acalorada com o espanhol Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, no intervalo, Leitexer deu um tapa acidental no norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, e pediu desculpas imediatamente, em meio à raiva do craque do time azul.

    Essa não foi a única cena estranha envolvendo o árbitro francês; o mais curioso é que ele trabalha como oficial de justiça fora do campo, e considera que é essa função que lhe mantém o equilíbrio na vida.

  • A controvérsia entre Al-Dosari e Al-Aqidi

    Letxer vai apitar uma partida da seleção saudita, que ele conhece muito bem — afinal, foi ele quem apitou o jogo entre Al-Hilal e Al-Nassr na Liga Roshen, no último mês de janeiro.

    A partida contou com vários momentos emocionantes, sendo os mais marcantes a marcação de dois pênaltis a favor do Al-Hilal. Salim Al-Dossari, capitão da seleção saudita, converteu um deles, enquanto Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr, foi expulso.

    Essa expulsão complicou a situação de Al-Aqidi no Al-Nassr, levando-o a ficar no banco de reservas nas partidas seguintes até o final da temporada, o que gerou atrito entre ele e Salem Al-Dossari, segundo jornalistas sauditas.

    Relatos indicam que Al-Aqidi enviou uma mensagem irada a Al-Dosari, na qual o atacava por ter pressionado o árbitro para que o expulsasse, o que complicou sua situação no Al-Nassr e afetou sua posição de titular na seleção saudita.

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