Letxer vai apitar uma partida da seleção saudita, que ele conhece muito bem — afinal, foi ele quem apitou o jogo entre Al-Hilal e Al-Nassr na Liga Roshen, no último mês de janeiro.
A partida contou com vários momentos emocionantes, sendo os mais marcantes a marcação de dois pênaltis a favor do Al-Hilal. Salim Al-Dossari, capitão da seleção saudita, converteu um deles, enquanto Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr, foi expulso.
Essa expulsão complicou a situação de Al-Aqidi no Al-Nassr, levando-o a ficar no banco de reservas nas partidas seguintes até o final da temporada, o que gerou atrito entre ele e Salem Al-Dossari, segundo jornalistas sauditas.
Relatos indicam que Al-Aqidi enviou uma mensagem irada a Al-Dosari, na qual o atacava por ter pressionado o árbitro para que o expulsasse, o que complicou sua situação no Al-Nassr e afetou sua posição de titular na seleção saudita.