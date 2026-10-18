Mais um fim de semana de MLS está (quase) concluído. E não faltaram bons momentos. O Inter Miami segue sem convencer, mas Lionel Messi continua fazendo das suas. O Nashville SC estava perto de conquistar o Supporters’ Shield, mas sofreu um gol no fim contra uma sólida equipe do San Jose e não tinha muito do que reclamar do empate por 1 a 1. Robert Lewandowski e o Chicago Fire, por sua vez, tinham motivos para comemorar apesar de uma noite frustrante nas finalizações: garantiram uma vaga nos playoffs mesmo após a derrota por 1 a 0 para o New England.

No Oeste, as coisas ficaram um pouco estranhas. O St. Louis CITY viu sua sequência de invencibilidade chegar ao fim diante do adversário mais improvável. O Seattle perdeu pontos para um Montreal que vive péssima fase. E LAFC e NYCFC ficaram no empate mais estranho da temporada até agora, com praticamente ninguém saindo satisfeito.

A GOAL reúne tudo o que aconteceu na MLS na noite de sábado...