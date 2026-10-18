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Thomas Hindle
Traduzido por

Resumo da MLS: sequência invicta do St. Louis CITY SC chega ao fim, Lionel Messi salva o Inter Miami Miami mais uma vez e o Philadelphia Union segue firme

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Atlanta United x Inter Miami CF
Atlanta United
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St. Louis City

O Nashville SC não conseguiu conquistar o Supporters' Shield, mas o Orlando City esteve assustadoramente bem em uma vitória memorável sobre o DC United.

Mais um fim de semana de MLS está (quase) concluído. E não faltaram bons momentos. O Inter Miami segue sem convencer, mas Lionel Messi continua fazendo das suas. O Nashville SC estava perto de conquistar o Supporters’ Shield, mas sofreu um gol no fim contra uma sólida equipe do San Jose e não tinha muito do que reclamar do empate por 1 a 1. Robert Lewandowski e o Chicago Fire, por sua vez, tinham motivos para comemorar apesar de uma noite frustrante nas finalizações: garantiram uma vaga nos playoffs mesmo após a derrota por 1 a 0 para o New England.

No Oeste, as coisas ficaram um pouco estranhas. O St. Louis CITY viu sua sequência de invencibilidade chegar ao fim diante do adversário mais improvável. O Seattle perdeu pontos para um Montreal que vive péssima fase. E LAFC e NYCFC ficaram no empate mais estranho da temporada até agora, com praticamente ninguém saindo satisfeito.

A GOAL reúne tudo o que aconteceu na MLS na noite de sábado...

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi, Messi, Messi

    Bom, era de esperar que ele jogasse bem, não é? Mesmo no mundo pós-Argentina, Messi tem talento demais e joga com tanta naturalidade nesse nível que não poderia simplesmente passar uma temporada sem se destacar. O Inter Miami também precisa dele. As coisas não estão perfeitas em South Beach e, mesmo com Luis Suarez surpreendentemente ganhando novo fôlego, Messi continua sendo peça fundamental para a equipe.



    Foi o que se viu contra o Atlanta, que tem mostrado um pouco mais de combatividade recentemente sob o comando de Tata Martino. A equipe não vai se classificar para os playoffs, mas é difícil de vencer. E o Miami complicou a própria vida. Vistos isoladamente, os números são desanimadores: o time foi superado nas finalizações por 21 a 7. Se o xG serve de parâmetro, o Atlanta dominou o Miami. Mas o que conta, os três gols do Miami contra um do Atlanta, é tudo o que realmente vale saber. Messi marcou dois gols, ambos belos, em uma vitória que praticamente garante ao Miami o mando de campo em pelo menos uma rodada dos playoffs.

  • imago-sport-1084560172.jpgEyepix Group

    Orlando deu uma aula

    Isso já vinha se desenhando havia algum tempo. A defesa do Orlando pode ser a pior da liga, mas seu talento ofensivo, basicamente Antoine Griezmann, deveria ser suficiente para colocar o time na briga por uma vaga nos playoffs. E foi o que se viu na noite de sábado, quando o Orlando marcou quatro gols contra um DC United em dificuldades. Griezmann fez dois e também deu a assistência para este gol:

    Digno do Puskás? Ainda não se sabe. Mas não haverá gol melhor na MLS nesta temporada.

  • Red Bull New York v St. Louis CITY SCGetty Images Sport

    Sequência do St. Louis chega ao fim

    O St. Louis vinha de uma sequência impressionante. Nada disso parecia fazer muito sentido. O clube reformulou tudo na última intertemporada, contratando um novo diretor esportivo e um novo treinador. Com a perda de algumas peças importantes, parecia destinado a mais uma temporada decepcionante.

    Mas não foi o que aconteceu. O St. Louis engrenou na hora certa e também investiu um pouco. O resultado foi uma sequência de 21 jogos sem perder, um novo recorde da MLS. E a marca parecia mais do que merecida. Mas toda sequência chega ao fim. O Minnesota United deu o golpe final ao vencer por 3 a 2 na noite de sábado. Foi um desfecho estranho: o Minnesota não vencia uma partida desde agosto, mas conseguiu a vitória. Talvez essa tenha sido a maneira mais apropriada de acontecer.

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  • imago-sport-1084690642.jpgIcon Sportswire

    Filadélfia salva um ponto mais uma vez

    Cavan Sullivan deixou muitos torcedores do Philly Union felizes na semana passada ao admitir que não havia jogado muito bem contra o Chicago. E ele tinha razão. Sullivan pode estar quebrando recordes, mas seu desempenho caiu um pouco. Isso, claro, é compreensível para um jovem de 17 anos que ainda está ganhando experiência no futebol contra adultos.

    Mas o Philly, cuja sequência de vitórias se aproxima de 20 jogos, precisa agora de outros heróis. Entre eles está Milan Iloski, que se mostrou uma ótima contratação desde que chegou do San Diego no ano passado. Ele soma 19 gols nesta temporada e se tornou um finalizador implacável, com muitas bolas chegando até ele. E marcou no sábado, convertendo um pênalti para garantir um bom empate por 2 a 2 com o Charlotte. O Union não pode vencer todos os jogos daqui para a frente. É um time com falhas. Mas, às vezes, não há nada de errado em conquistar um ponto com muito esforço.