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MukhtarGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Resumo da MLS: Nashville SC atropela o Inter Miami de Lionel Messi, Tata Martino encerra a má fase do Atlanta United e Houston Dynamo assume a liderança do Oeste

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Major League Soccer
Nashville SC x Inter Miami CF
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A MLS foi tipicamente caótica na noite de sábado, mas a goleada do Nashville sobre o Inter Miami deu a indicação mais clara até agora de para onde o Supporters' Shield pode estar indo.

Provavelmente já sabíamos que o Inter Miami não era tudo isso.

Sim, tem Lionel Messi. Sim, tem Rodrigo De Paul, Luis Suárez e Casemiro. Mas nunca foi o time mais completo desta liga. No sábado, isso ficou claro.

O duelo com o Nashville era tentador. O Nashville é extremamente bem treinado, excepcionalmente bem organizado e cheio de fôlego, com uma pitada de talento estrelado próprio. Em termos de times de futebol, é o mais completo da Conferência Leste.

O Inter Miami, por outro lado, tem Messi. Mas, na noite de sábado, no que pareceu uma vitória para o futebol como um todo, o melhor time venceu. O Nashville atropelou o Miami por 4 a 1, e poderia ter sido mais se não tivesse relaxado na frente do gol depois de tirar alguns de seus nomes mais importantes. Agora, certamente está com uma mão na taça do Supporters’ Shield, a menos que aconteça um colapso chocante.

Em outros lugares, a liga estava uma loucura. Times ruins venceram pela primeira vez em meses. Times bons se contentaram com empates realmente arrastados. E o Houston Dynamo, que muitos viam como a própria definição da mediocridade antes do início da temporada, agora é um sério candidato a vencer o Oeste. Quem diria?


GOAL resume a ação da MLS na noite de sábado...


  • Mukhtar leva a melhor sobre Messi

    Primeiro contra segundo, então. O Inter Miami teve de volta Leo Messi, que fez sua primeira partida como titular desde o falecimento de seu pai. O Nashville, porém, entrou em campo sem medo. Adiantou suas linhas e jogou como se o arsenal de talento ofensivo do Miami fosse de pouca preocupação.

    E o time da casa dominou as ações. Andy Najar e Cristian Espinoza incendiaram o Miami pelo lado esquerdo. Hany Mukhtar apareceu em todo tipo de posição perigosa pelo meio. O Nashville fez por merecer o gol de abertura: o cruzamento forte e venenoso de Elias Saad encontrou Najar no segundo pau.

    O Miami pareceu ter desperdiçado sua chance de voltar ao jogo quando Messi perdeu um pênalti. Mas Telasco Segovia acabou empatando, com a ajuda de uma assistência simplesmente maravilhosa de Messi.

    Ainda assim, a noite era do Nashville. O líder da Conferência Leste só ficou mais incisivo com o passar do jogo, enquanto uma série de erros defensivos dos Herons permitiu ao Nashville marcar mais três. O placar final, na verdade, saiu barato para o Miami.

    • Publicidade
  • Houston DynamoGetty

    Houston assume a liderança

    E o Houston Dynamo? O time do Texas gastou pesado durante o inverno para reformular um elenco que vinha em dificuldade. Trouxe de volta Hector Herrera após uma passagem pelo México. Também chegaram Mateusz Bogusz e Guilherme. Levou um tempo para as coisas engrenarem, mas agora a equipe embalou de vez. Ben Olsen reencontrou parte da sua melhor forma como técnico e, crucialmente, o Dynamo é sólido defensivamente.

    A equipe comprovou isso no sábado à noite, contra o LA Galaxy, que vive má fase. Na verdade, teve uma grande chance, um pênalti que Guilherme apenas deslocou para o gol. O terceiro cartão vermelho da temporada para Carlos Garces garantiu que a ameaça do Galaxy fosse amplamente neutralizada. Nem a entrada do badalado Chucky Lozano, emprestado pelo San Diego FC, conseguiu mudar o jogo. Quando o árbitro apitou o fim da partida, o Houston, de quem se esperava uma campanha tão mediana, liderava a Conferência Oeste.

  • Atlanta UnitedGetty

    Atlanta United conquista a vitória...

    Como isso deve ter sido bom para Tata Martino! O novo/velho comandante do Atlanta vem suportando um segundo ato miserável na cidade onde se tornou um herói. Antes de assumir o cargo, ele alertou que segundos atos podem ser difíceis. Aquilo pareceu uma brincadeira, mas acabou sendo levemente profético. É claro que algumas coisas jogaram contra ele. A estrutura do ataque é imperfeita, com jogadores criativos demais e pernas de menos. As opções defensivas também são bastante escassas.

    Ainda assim, esperava-se uma melhora em relação à campanha do 14º lugar do ano passado. No início dos jogos de sábado, o time estava em 15º. E terminou ali também, embora com uma perspectiva um pouco melhor. Conquistou uma vitória notavelmente merecida sobre o combalido New York Red Bulls. Depois de sofrer um gol cedo, o Atlanta United foi crescendo no jogo. Tristan Muyumba marcou um belo gol de empate. E então Fafa Picault fez o gol da vitória a três minutos do fim. O Atlanta não vai se classificar para os playoffs nesta temporada. Martino talvez não tenha emprego em três meses. Mas esta foi uma boa noite.

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  • Toronto FCGetty

    ...e o Toronto também

    A contratação de Josh Sargent deveria sinalizar uma espécie de mudança de rumo em Toronto. O time precisava de gols, e ali estava um jogador que os marcava em bom nível na Inglaterra. Sargent não correspondeu de fato. O Toronto continua bastante mediano. Bem literalmente, o time não vencia uma partida havia meses.

    Isso até sábado, contra o New England Revolution. O Toronto foi, na verdade, inferior durante longos períodos. Jack Harrison, contratado junto ao Leeds, foi com bastante folga o melhor jogador em campo e poderia ter marcado dois gols na noite. Mas o Toronto foi mais oportunista do que o New England. Um chute desviado rendeu um gol. Niklas Dorsch, novo reforço vindo do Heidenheim, acrescentou um belo segundo. Os minutos finais foram tensos, ainda mais por causa de um gol bem trabalhado de Wilson Harris. Mas o Toronto conseguiu superar o New England.

    Os playoffs já estão no horizonte, e o Toronto agora está a quatro pontos de uma vaga no play-in, na 12ª posição.

  • Patrick SchulteGetty

    Uma calamidade de erros defensivos em Charlotte

    Esta foi uma boa propaganda do caos da MLS. Nos primeiros 45 minutos, saíram três gols. Foi um jogo extremamente assistível, com duas das melhores equipes da Conferência Leste trocando golpes. Mas também serviu como um bom lembrete de como a defesa pode ser sonolenta nesta liga. Com 30 segundos, Brandt Bronico apareceu na área, completamente sem marcação, e deu uma caneta em Patrick Schulte no primeiro pau.

    Oito minutos depois, Schulte foi o principal culpado, ao entregar a bola dentro da própria área. Dylan Chambost derrubou seu marcador, e Liel Abada converteu o pênalti. Depois, a defesa de Charlotte decidiu desmoronar. Tim Ream perdeu pelo alto no segundo pau, não pela primeira vez neste verão, e deu uma chance ao Crew. Ainda assim, o time voltou a se complicar. Pep Biel teve liberdade para entrar na área, completamente sem marcação, e bateu para o gol para colocar Charlotte em vantagem por 3 a 1, uma liderança que não deixaria escapar.