Provavelmente já sabíamos que o Inter Miami não era tudo isso.

Sim, tem Lionel Messi. Sim, tem Rodrigo De Paul, Luis Suárez e Casemiro. Mas nunca foi o time mais completo desta liga. No sábado, isso ficou claro.

O duelo com o Nashville era tentador. O Nashville é extremamente bem treinado, excepcionalmente bem organizado e cheio de fôlego, com uma pitada de talento estrelado próprio. Em termos de times de futebol, é o mais completo da Conferência Leste.

O Inter Miami, por outro lado, tem Messi. Mas, na noite de sábado, no que pareceu uma vitória para o futebol como um todo, o melhor time venceu. O Nashville atropelou o Miami por 4 a 1, e poderia ter sido mais se não tivesse relaxado na frente do gol depois de tirar alguns de seus nomes mais importantes. Agora, certamente está com uma mão na taça do Supporters’ Shield, a menos que aconteça um colapso chocante.

Em outros lugares, a liga estava uma loucura. Times ruins venceram pela primeira vez em meses. Times bons se contentaram com empates realmente arrastados. E o Houston Dynamo, que muitos viam como a própria definição da mediocridade antes do início da temporada, agora é um sério candidato a vencer o Oeste. Quem diria?





GOAL resume a ação da MLS na noite de sábado...



