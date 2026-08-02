O retorno de Lionel Messi roubou os holofotes, mas o duelo mais importante da MLS no sábado aconteceu no Oeste.

O Inter Miami fez mistério sobre a disponibilidade de Messi. Depois de voltar aos treinos no meio da semana, ele foi relacionado entre os reservas no sábado. Quando entrou aos 52 minutos, com o Miami vencendo por 2 a 1, o cenário parecia pronto para um desfecho já conhecido. A realidade, porém, foi bem diferente.

Em outro jogo, talvez no confronto mais decisivo, as equipes mais completas do Oeste, LAFC e Vancouver, mostraram por que estão empatados em pontos. E ainda houve um lembrete de Chicago de que se desfazer de Hugo Cuypers talvez não tenha sido a pior decisão, afinal. GOAL analisa algumas das principais histórias da rodada de sábado à noite da MLS...