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Inter Miami CF v Columbus CrewGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traduzido por

Resumo da MLS: Lionel Messi volta, mas não consegue salvar o Inter Miami, enquanto Robert Lewandowski marca duas vezes em sua estreia em casa pelo Chicago Fire

Especiais e Opinião
Inter Miami CF x Columbus Crew
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O retorno de Messi foi um pouco decepcionante, mas Lewandowski anunciou sua chegada como mandante em Chicago em grande estilo

O retorno de Lionel Messi roubou os holofotes, mas o duelo mais importante da MLS no sábado aconteceu no Oeste.

O Inter Miami fez mistério sobre a disponibilidade de Messi. Depois de voltar aos treinos no meio da semana, ele foi relacionado entre os reservas no sábado. Quando entrou aos 52 minutos, com o Miami vencendo por 2 a 1, o cenário parecia pronto para um desfecho já conhecido. A realidade, porém, foi bem diferente.

Em outro jogo, talvez no confronto mais decisivo, as equipes mais completas do Oeste, LAFC e Vancouver, mostraram por que estão empatados em pontos. E ainda houve um lembrete de Chicago de que se desfazer de Hugo Cuypers talvez não tenha sido a pior decisão, afinal. GOAL analisa algumas das principais histórias da rodada de sábado à noite da MLS...

  • Sem magia de Messi para o Miami

    No fim do segundo tempo, chegou o momento de Lionel Messi. O Crew o havia marcado bem durante a maior parte dos mais de 40 minutos em que ele entrou no decorrer da partida, quase sem dar um metro de espaço ao argentino. E então, com o jogo empatado em 2 a 2 nos acréscimos da segunda etapa, a equipe se desligou. Messi teve alguns metros e tempo para preparar a finalização. Ele estudou os ângulos, levantou seu pé direito, o mais fraco... e mandou a bola bem por cima do travessão.

    Foi um fim um pouco frustrante para o que poderia ter sido um retorno glorioso do astro do Miami, que saiu do banco contra o Crew na noite de sábado. O Miami, reconhecidamente, decepcionou na partida. Luis Suarez marcou um belo gol. Noah Allen fez outro. Mas um gol contra de um vacilante Casemiro, seguido pelo empate tardio de Brais Méndez em cobrança de falta, mostrou que este time ainda tem muitas fragilidades.

    Normalmente, Messi consegue resolver essas coisas, ou ao menos mascará-las. Mas, contra o Crew, não conseguiu. Uma atuação decepcionante para o GOAT...

    • Publicidade
  • Son Heung MinGetty

    Vancouver e LAFC travam duelo no Oeste

    Este foi realmente o grande confronto da semana. LAFC e Vancouver são o primeiro e o segundo colocados da Conferência Oeste e, com folga, também as equipes mais completas. O Whitecaps realmente não perdeu o ritmo desde que chegou à final da MLS Cup no ano passado e, mesmo tendo de lidar com a perda de Sebastian Berhalter, seguirá como candidato ao título. O LAFC, por sua vez, vive grande fase, em boa parte graças ao fato de Son Heung-Min ter voltado a marcar.



    O jogo de sábado passou longe de ser um clássico. O LAFC se fechou um pouco. Vancouver trocou passes, criou muitas meias-chances, mas nunca conseguiu realmente uma oportunidade clara. Sempre houve a sensação de que o LAFC poderia atacar no contra-ataque. E foi exatamente isso que fez. A parceria Denis Bouanga-Son funcionou e deu a Son seu quarto jogo consecutivo marcando. Vancouver conseguiu um empate merecido no fim, com Thomas Muller balançando as redes de pênalti.

    E foi basicamente isso. As estatísticas sugerem que Vancouver dominou. No olho, o LAFC simplesmente se defendeu muito bem. Se esta vier a ser uma final da Conferência Oeste, provavelmente será, então talvez haja um pouco mais de trocação.

  • Kai WagnerGetty

    A magia de Kai Wagner continua

    Wagner parecia uma contratação inteligente para o Union, apenas seis meses depois de o clube deixá-lo ir para o Birmingham City. É verdade que o Philadelphia é um time que gosta de se desenvolver internamente. Mas ir atrás de um jogador tão crucial, que conhece o clube e era o líder histórico de assistências da equipe, fazia sentido. E, para ser justo, não é como se o Union, que já vinha em dificuldade, pudesse piorar ainda mais.

    Poucos poderiam ter previsto o quão significativa seria a reação, porém. Para ser justo, há um pouco de tudo nisso. Ryan Richter permitiu que a equipe jogasse com um pouco mais de liberdade. Cavan Sullivan virou presença constante. Seu irmão, Quinn, está encontrando a forma depois de uma longa lesão. Milan Iloski agora marcou em seis partidas consecutivas da MLS, um recorde do clube.

    Mas o doce, doce pé esquerdo de Wagner tem sido o responsável por muitos gols. Foi o que aconteceu na noite de sábado. O Philadelphia, de forma bastante inexplicável, ficou perdendo por 2 a 0 para o Atlanta United, que tinha 10 jogadores. Mas reagiu e marcou duas vezes nos acréscimos do segundo tempo para vencer por 3 a 2. Wagner deu assistência para dois dos três gols. São três vitórias em três jogos, com um rosto não tão novo assim liderando a arrancada.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski desencanta

    Ainda estamos pensando em Hugo Cuypers, então? Era evidente que os sinais já estavam ali quando o Chicago contratou Robert Lewandowski. Não importava que Cuypers tivesse 13 gols em 11 jogos pelo Fire antes da Copa do Mundo. Às vezes, bons jogadores de futebol são simplesmente muito bons. E assim, o Fire contratou Lewandowski e, com relativa rapidez, despachou Cuypers para o Monterrey.

    Foram jogos complicados para Lewandowski, que não marcou enquanto o Chicago perdeu partidas duras fora de casa para NYCFC e Inter Miami. Mas jogar em casa o tratou muito melhor na noite de sábado. Ele marcou duas vezes em sua primeira partida em casa, ambas finalizações de centroavante cheias de classe, para levar o Chicago a uma vitória suada sobre o Charlotte.



    Talvez ainda mais importante, porém, tenha sido o fato de tudo ter sido tão eficiente. Lewandowski não precisou de muitas chances. Ele nem sequer precisou ficar tanto com a bola. É verdade que participou da construção das jogadas e fez o passe certo. Mas não é um centroavante que exige a bola. Em vez disso, é um jogador imensamente eficiente, algo que serviu muito bem ao time de Gregg Berhalter.

  • CF Montreal v New England RevolutionGetty Images Sport

    Montreal mostra alguma reação

    Uma palavra para o CF Montreal, que tem sofrido bastante neste ano. Não é que este seja um time particularmente ruim. Sim, está perto da parte de baixo da Conferência Leste. Sim, tem muitos problemas defensivos. Só falta um pouco de brilho. Não há muita coisa para se empolgar aqui. Isso é uma pena, porque os torcedores de Montreal são apaixonados. Eles amam este time.

    E, no sábado, o time lhes deu uma dose de magia. Uma defesa bastante ruim fez com que saíssem perdendo por 2 a 0 para o New England Revolution. A partir daí, poderia ter sido uma goleada. O Revolution estava voando. O Montreal não criava muito. Então, Brayan Vera, que marcou apenas seis gols em quase quatro temporadas completas na MLS, acertou um de 36,5 metros. Prince Owusu fez o segundo com uma finalização precisa. E o Montreal garantiu um empate brigado por 2 a 2 contra um bom time.



    Deve ser um pouco frustrante para o técnico Philippe Eullaffroy saber que sua equipe pode produzir um futebol desse nível. A consistência é difícil de encontrar. Ainda assim, esta foi uma boa noite para um time que não tem muitas assim.