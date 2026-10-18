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MLS Roundup GFXGOAL
Thomas Hindle
Traduzido por

Resumo da MLS: impressionante série invicta do St. Louis CITY SC chega ao fim, Lionel Messi salva o Inter Miami Miami mais uma vez e o Philadelphia Union segue em frente

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Atlanta United x Inter Miami CF
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St. Louis City

O Nashville SC não conseguiu conquistar o Supporters' Shield, mas o Orlando City teve uma atuação assustadoramente boa em uma vitória memorável sobre o D.C. United.

Mais um fim de semana de MLS está (quase) definido. E não faltaram bons momentos. O Inter Miami continua sem convencer, mas Lionel Messi segue fazendo o que Lionel Messi faz. O Nashville SC estava perto de garantir o Supporters’ Shield, mas sofreu um gol no fim contra um sólido time de San Jose e tinha poucos motivos para reclamar do empate por 1 a 1. Robert Lewandowski e o Chicago Fire, por sua vez, tinham motivos para comemorar apesar de uma noite frustrante nas finalizações: garantiram uma vaga nos playoffs mesmo após a derrota por 1 a 0 para o New England.

No Oeste, as coisas ficaram um pouco estranhas. O St. Louis CITY viu sua sequência invicta terminar contra o mais improvável dos adversários. O Seattle perdeu pontos para um time muito ruim do Montreal. E LAFC e NYCFC ficaram no empate mais estranho da temporada até agora, um resultado que não deixou praticamente ninguém satisfeito.

A GOAL resume tudo o que aconteceu na MLS na noite de sábado...

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi, Messi, Messi

    Bom, era de se esperar que ele jogasse bem, não? Mesmo em um mundo pós-Argentina, Messi tem talento demais e joga com tanta naturalidade nesse nível que não dá para imaginar que passaria uma temporada sem se destacar. O Inter Miami também precisa dele. As coisas não estão perfeitas em South Beach e, mesmo com Luis Suarez surpreendentemente voltando a brilhar, Messi continua sendo peça fundamental para a equipe.



    Foi assim contra o Atlanta, que tem mostrado mais garra recentemente sob o comando de Tata Martino. A equipe não vai chegar aos playoffs, mas é difícil de vencer. E o Miami complicou a própria vida. Os números, vistos isoladamente, são desanimadores: o time foi superado nas finalizações por 21 a 7. Se o xG significa alguma coisa, o Atlanta dominou o Miami. Mas o que conta, os três gols do Miami contra um do Atlanta, é tudo o que realmente importa saber. Messi marcou dois belos gols em uma vitória que praticamente garante o mando de campo em pelo menos uma rodada dos playoffs.

  • imago-sport-1084560172.jpgEyepix Group

    Orlando deu uma aula.

    Isso já vinha se desenhando havia algum tempo. A defesa do Orlando pode ser a pior da liga, mas seu talento ofensivo, basicamente Antoine Griezmann, deveria bastar para colocá-lo na briga por uma vaga nos playoffs. Foi o que se viu na noite de sábado, quando o time marcou quatro gols contra um DC United em dificuldades. Griezmann fez dois e também deu a assistência para este gol:

    Digno do Prêmio Puskás? Ainda não se sabe. Mas não haverá gol melhor na MLS nesta temporada.

  • Red Bull New York v St. Louis CITY SCGetty Images Sport

    Sequência do St. Louis chega ao fim

    O St. Louis vinha de uma sequência realmente notável. É difícil entender como isso aconteceu. O clube reformulou tudo na intertemporada, contratando um novo diretor esportivo e um novo técnico. Com a saída de algumas peças importantes, parecia que teria mais uma temporada decepcionante pela frente.

    Mas não foi o que aconteceu. O St. Louis engrenou na hora certa e também investiu um pouco. O resultado foi uma sequência de 21 jogos sem perder, um novo recorde da MLS. E parecia merecido. Mas toda sequência chega ao fim. Foi o Minnesota United que a encerrou, com uma vitória por 3 a 2 na noite de sábado. O resultado também foi curioso: o Minnesota não vencia uma partida desde agosto, mas conseguiu ganhar. Talvez essa seja a maneira mais apropriada de uma sequência assim terminar.

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  • imago-sport-1084690642.jpgIcon Sportswire

    Filadélfia salva um ponto mais uma vez

    Cavan Sullivan agradou muitos torcedores do Philly Union na semana passada ao admitir que não havia jogado muito bem contra o Chicago. E ele tinha razão. Sullivan pode estar quebrando recordes, mas seu rendimento caiu um pouco. Isso, é claro, é compreensível para um jogador de 17 anos que ainda ganha experiência no futebol contra adultos.

    Mas o Philly, cuja sequência de vitórias se aproxima dos 20 jogos, precisa agora de outros heróis. Entre eles está Milan Iloski, uma ótima contratação desde que chegou do San Diego no ano passado. Ele soma 19 gols nesta temporada e se tornou um finalizador implacável, beneficiado pelas muitas bolas que chegam até ele. E marcou no sábado, convertendo um pênalti para garantir um bom empate por 2 a 2 com o Charlotte. O Union não pode vencer todos os jogos daqui para a frente. Tem suas falhas. Mas, às vezes, não há nada de errado em conquistar um ponto com muito esforço.