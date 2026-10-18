Mais um fim de semana de MLS está (quase) definido. E não faltaram bons momentos. O Inter Miami continua sem convencer, mas Lionel Messi segue fazendo o que Lionel Messi faz. O Nashville SC estava perto de garantir o Supporters’ Shield, mas sofreu um gol no fim contra um sólido time de San Jose e tinha poucos motivos para reclamar do empate por 1 a 1. Robert Lewandowski e o Chicago Fire, por sua vez, tinham motivos para comemorar apesar de uma noite frustrante nas finalizações: garantiram uma vaga nos playoffs mesmo após a derrota por 1 a 0 para o New England.

No Oeste, as coisas ficaram um pouco estranhas. O St. Louis CITY viu sua sequência invicta terminar contra o mais improvável dos adversários. O Seattle perdeu pontos para um time muito ruim do Montreal. E LAFC e NYCFC ficaram no empate mais estranho da temporada até agora, um resultado que não deixou praticamente ninguém satisfeito.

A GOAL resume tudo o que aconteceu na MLS na noite de sábado...