Depois de anos de luta e caos, o Chivas está mais uma vez entre as potências do México, tendo terminado em segundo lugar no Clausura de 2026. Os Rojiblancos começaram o Apertura lentamente, somando quatro pontos nos três primeiros jogos, mas ainda assim são esperados na briga pela Leagues Cup. O FC Dallas, porém, fez um alerta oportuno: não vai ser fácil.

Que não haja dúvidas: o Chivas dominou e provavelmente deveria ter vencido. A equipe controlou 72% da posse de bola e finalizou mais do que os “visitantes” , a partida foi disputada no PayPal Park, em San Jose, e não no estádio do Chivas, por 19 a 10. Ainda assim, foi o Dallas quem levou a melhor graças a um gol tardio de um atacante, só que não daquele que a maioria esperava.

Petar Musa foi eficiente, mas o substituto Logan Farrington protagonizou o momento decisivo, marcando aos 73 minutos para dar a vitória ao Dallas.

Vale também uma menção a Jonathan Sirois, que pode ter feito uma das melhores atuações de sua carreira no sábado. O jogador de 25 anos, escalado no lugar do lesionado Daniel, fez cinco defesas para garantir a vitória. Depois de passar as temporadas de 2024 e 2025 como titular de um Montreal em dificuldades, Sirois mostrou o que pode fazer com uma defesa e um time mais fortes ao seu redor. Se continuar atuando como fez contra o Chivas, coisas maiores podem estar à frente do goleiro canadense.