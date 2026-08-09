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Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

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Resumo da Leagues Cup: Orlando City, de Antoine Griezmann, não consegue conter o León, enquanto o FC Dallas arranca uma vitória surpreendente sobre o Chivas

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Inter Miami CF x Monterrey
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Orlando City x Leon
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Toluca x Los Angeles FC
Toluca
Los Angeles FC
A. Griezmann
L. Messi
R. De Paul

Embora a MLS tenha dominado as edições anteriores da Leagues Cup, a edição deste ano mostrou uma reação dos times da Liga MX, já que tanto o Inter Miami quanto o Orlando City sofreram derrotas.

Os times da MLS venceram cada uma das três primeiras edições da reformulada Leagues Cup, mas a semana de abertura do torneio de 2026 indica que a Liga MX pode finalmente estar pronta para apresentar um desafio sério. Se a Leagues Cup vai alcançar o mesmo nível de credibilidade da Copa dos Campeões da CONCACAF, ela precisa de um clube mexicano na final, algo que não acontece desde que a competição foi reformulada, em 2023.

Até aqui, a MLS tem uma vantagem apertada de 9 a 8 sobre sua liga rival nos 17 confrontos da edição de 2026. Este também é o primeiro torneio no formato atual a ter partidas da fase de grupos no México, dando finalmente aos clubes da Liga MX uma verdadeira vantagem de jogar em casa.

No sábado, León e Monterrey derrotaram dois adversários estrelados, o Orlando City SC de Antoine Griezmann e um Inter Miami sem Lionel Messi após a morte de seu pai, Jorge. Nem tudo foi má notícia para a principal divisão dos Estados Unidos e do Canadá, porém, já que o FC Dallas surpreendeu o Chivas.

GOAL analisa as principais histórias da rodada de sábado à noite da Leagues Cup...



  • Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Noite de azar para Griezmann

    Começou bem para o Orlando City. Depois, tudo desmoronou.

    O astro dos Lions, Marco Pašalić, marcou um golaço aos 38 minutos, e parecia que o Orlando poderia encaminhar com tranquilidade sua segunda vitória seguida na Leagues Cup. Então o León acordou.

    Juan Guevara empatou de cabeça em um lance que Maxime Crépeau vai achar que deveria ter defendido, com o goleiro do Orlando tocando na bola com a ponta dos dedos, mas sem conseguir evitar o gol. Depois, Daniel Arcila passou por três defensores dentro da área antes de marcar o gol da vitória aos 72 minutos.

    O técnico do Orlando, Martín Perelman, provavelmente vai perder o sono por causa de dois gols evitáveis. Antoine Griezmann pode sentir a mesma coisa depois de criar quatro chances claras e finalizar cinco vezes com perigo sem balançar a rede.

    • Publicidade
  • imago-sport-1080813688.jpgIcon Sportswire

    Final dramático no Texas

    Depois de anos de luta e caos, o Chivas está mais uma vez entre as potências do México, tendo terminado em segundo lugar no Clausura de 2026. Os Rojiblancos começaram o Apertura lentamente, somando quatro pontos nos três primeiros jogos, mas ainda assim são esperados na briga pela Leagues Cup. O FC Dallas, porém, fez um alerta oportuno: não vai ser fácil.

    Que não haja dúvidas: o Chivas dominou e provavelmente deveria ter vencido. A equipe controlou 72% da posse de bola e finalizou mais do que os “visitantes” , a partida foi disputada no PayPal Park, em San Jose, e não no estádio do Chivas, por 19 a 10. Ainda assim, foi o Dallas quem levou a melhor graças a um gol tardio de um atacante, só que não daquele que a maioria esperava.

    Petar Musa foi eficiente, mas o substituto Logan Farrington protagonizou o momento decisivo, marcando aos 73 minutos para dar a vitória ao Dallas.

    Vale também uma menção a Jonathan Sirois, que pode ter feito uma das melhores atuações de sua carreira no sábado. O jogador de 25 anos, escalado no lugar do lesionado Daniel, fez cinco defesas para garantir a vitória. Depois de passar as temporadas de 2024 e 2025 como titular de um Montreal em dificuldades, Sirois mostrou o que pode fazer com uma defesa e um time mais fortes ao seu redor. Se continuar atuando como fez contra o Chivas, coisas maiores podem estar à frente do goleiro canadense.

  • Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Gol de De Paul não é o suficiente

    Messi foi cortado de última hora do Inter Miami após a morte de seu pai, Jorge, então é preciso dar crédito a Guillermo Hoyos e a seus jogadores por terem feito uma luta valente contra um dos maiores clubes da Liga MX. Ainda assim, sem Messi, Luis Suárez, que cumpre suspensão decorrente da Leagues Cup do ano passado, e Germán Berterame, o desafio se mostrou grande demais para o Inter Miami na derrota em casa por 2 a 1.

    Rodrigo De Paul colocou Miami em vantagem no início com um foguete de fora da área, antes de erguer uma camisa de Messi em homenagem ao companheiro de equipe em luto. O Monterrey, porém, reagiu no segundo tempo.

    O recém-contratado ex-destaque da MLS Hugo Cuypers empatou aos 47 minutos, antes de outro ex-astro da MLS, Diego Rossi, marcar o gol da vitória aos 90. Em uma partida muito equilibrada, a equipe que tinha em campo não um, mas dois atacantes comprovados acabou prevalecendo.

    Não há um prazo definido para o retorno de Messi ou Berterame, mas o Miami provavelmente precisará de pelo menos um deles contra o León para assegurar a classificação para fora da fase de grupos. Caso contrário, o Inter Miami pode sofrer decepção em outro torneio continental depois de ter sido eliminado da Copa dos Campeões da Concacaf mais cedo do que o esperado nesta primavera.

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  • Los Angeles Football Club v Deportivo Toluca FC - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    LAFC sobrevive à revanche da Champions Cup

    Falando em times cuja trajetória na Champions Cup terminou antes do esperado, o LAFC entrou naquele torneio como um candidato legítimo antes de desmoronar diante do Toluca nas semifinais. O sábado ofereceu uma chance de revanche, e o LAFC a aproveitou com as duas mãos.

    Son Heung-min teve uma noite discreta, mas o meio-campo e a defesa do LAFC se mantiveram firmes. Os donos da casa registraram 18 toques dentro da área do Toluca, mas não conseguiram encontrar o gol, e a partida parecia destinada aos pênaltis até que um toque de magia surgiu de uma fonte improvável.

    O lateral-esquerdo Eddie Segura ficou completamente sem marcação após uma bola perigosa na área e colocou uma finalização excelente no fundo da rede para garantir a vitória.

    Tem sido uma temporada irregular para o LAFC sob o comando do novo técnico Marc Dos Santos. O clube ocupa a segunda colocação na Conferência Oeste, mas, dado o talento de seu elenco, ainda passa a sensação de que este time não atingiu seu melhor nível. Vencer a Leagues Cup pode fornecer o impulso de que o LAFC precisa. Depois de vitórias marcantes sobre dois dos principais clubes do México, o LAFC deve ser amplo favorito contra o Querétaro.