Os times da MLS venceram cada uma das três primeiras edições da reformulada Leagues Cup, mas a semana de abertura do torneio de 2026 indica que a Liga MX pode finalmente estar pronta para apresentar um desafio sério. Se a Leagues Cup vai alcançar o mesmo nível de credibilidade da Copa dos Campeões da CONCACAF, ela precisa de um clube mexicano na final, algo que não acontece desde que a competição foi reformulada, em 2023.
Até aqui, a MLS tem uma vantagem apertada de 9 a 8 sobre sua liga rival nos 17 confrontos da edição de 2026. Este também é o primeiro torneio no formato atual a ter partidas da fase de grupos no México, dando finalmente aos clubes da Liga MX uma verdadeira vantagem de jogar em casa.
No sábado, León e Monterrey derrotaram dois adversários estrelados, o Orlando City SC de Antoine Griezmann e um Inter Miami sem Lionel Messi após a morte de seu pai, Jorge. Nem tudo foi má notícia para a principal divisão dos Estados Unidos e do Canadá, porém, já que o FC Dallas surpreendeu o Chivas.
GOAL analisa as principais histórias da rodada de sábado à noite da Leagues Cup...