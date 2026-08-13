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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traduzido por

Resumo da Leagues Cup: Lionel Messi volta, mas o Inter Miami sofre eliminação chocante na fase de grupos, enquanto o Columbus segue vivo e times da Liga MX impressionam

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Inter Miami CF x Leon
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Charlotte FC x Pachuca
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Houve grandes decepções entre os favoritos presumidos da MLS, e ainda pode ser um time da Liga MX a conquistar a Leagues Cup.

O panorama finalmente está começando a tomar forma. A Leagues Cup tem um formato caótico, com jogos espalhados ao longo de dias demais e uma enxurrada de combinações complicadas para acompanhar. Há duas formas de olhar para isso. A primeira é que é extremamente empolgante ver uma competição se desenrolar em tempo real. A segunda é que pode ser confuso. Na realidade, é uma combinação das duas coisas.

O resultado disso, porém? Muito drama. A principal história da segunda rodada foi o retorno de Lionel Messi. Após a morte de seu pai, ele havia especulado, menos de 12 horas antes, que seria difícil jogar futebol novamente. Ainda assim, ele entrou em campo pelo Inter Miami e jogou 45 minutos em uma derrota caótica do Inter Miami. O time certamente era um dos favoritos para vencer isso tudo, mas agora está fora da competição.

Olhando o quadro geral, na verdade, agora parece que os times da Liga MX podem até estar em posições melhores do que seus equivalentes da MLS. O León será difícil de bater. O Monterrey, se seguir vivo, vai complicar para qualquer um. Cruz Azul, Club América e até o Toluca são ameaças reais. Esta é a edição mais competitiva da competição em anos. E isso só pode ser algo positivo.

GOAL repassa os principais momentos da Leagues Cup nesta semana até agora...



  • Lionel MessiGetty

    Inter Miami fica aquém no retorno de Messi

    A pressão era grande para o Miami. O time precisava não apenas vencer, mas também vencer por boa margem contra o Leon. Já seria uma missão difícil de qualquer forma. O Leon havia vencido os dois jogos que disputou na Leagues Cup antes da partida de quarta-feira à noite, superando Orlando e Nashville. O Miami, por sua vez, estava em uma situação complicada. German Berterame ainda não se recuperou totalmente de uma lesão. Luis Suarez está suspenso.

    Mas houve uma boa notícia com o retorno surpreendente de Messi. O lendário argentino havia especulado que não tinha certeza se poderia continuar jogando futebol após a trágica morte de seu pai pouco depois da Copa do Mundo. Messi não treinou durante toda a semana, mas chegou ao estádio e se declarou pronto para jogar.

    As circunstâncias pareciam bastante favoráveis para sua entrada. O Miami vencia por 1 a 0 e precisava de mais alguns gols para melhorar seu saldo. Em vez disso, o Inter Miami desmoronou e perdeu por 3 a 2. Messi, por sua vez, esteve ligado no jogo e cheio de ideias ofensivas. Mas não haverá título da Leagues Cup neste ano.

    • Publicidade
  • FC Cincinnati Getty

    O FC Cincinnati cai no último obstáculo

    O FC Cincinnati recebeu uma tabela verdadeiramente de pesadelo na Leagues Cup.

    O sistema de cabeças de chave é complexo, mas, na prática, a ideia é garantir o maior número possível de confrontos de alto nível na competição. E, por dois jogos, o Cincinnati lidou muito bem com isso. Pachuca e Pumas foram derrotados por um placar agregado de 5 a 1. Evander, que voltou da pausa para a Copa do Mundo jogando um de seus melhores futebóis em anos, liderou a equipe com uma participação em gol em cada partida.

    A noite de terça-feira realmente deveria ter sido uma continuação de tudo de bom. Em vez disso, foi um colapso. Evander marcou pouco antes do intervalo, e o Cincinnati estava em total controle em casa. Mas então as coisas mudaram. Aos 79 minutos, o experiente goleiro Evan Louro soltou uma finalização. Folrian Monzon mandou para as redes. Ele cometeu um erro notavelmente parecido cinco minutos depois. A chance de redenção quase veio com um possível pênalti nos acréscimos, mas uma longa checagem do VAR viu o apelo ser anulado. O Cincy agora precisará de uma série de zebras ao seu redor para ter chance de chegar às quartas de final.

  • Columbus CrewGetty

    Columbus Crew faz o trabalho necessário

    Na outra parte de Ohio, as coisas foram muito mais bem-sucedidas, embora igualmente tensas. O Pumas havia enfrentado dificuldades em sua campanha na Leagues Cup e estava matematicamente eliminado ao entrar na rodada final. Tudo o que podia fazer contra o Crew era estragar a festa. E chegou muito, muito perto disso. O Columbus abriu 1 a 0 com Tarun Karumanchi logo aos nove minutos. Mas um gol de empate de Alvaro Angulo nos acréscimos do primeiro tempo deixou tudo tenso. E então Keylor Navas começou a defender tudo. Ele fez três grandes defesas para o time mexicano no segundo tempo, o suficiente para levar o jogo aos pênaltis.

    Oito pontos certamente parecem ser a marca a ser alcançada para garantir a classificação à próxima fase, o que tornou a disputa por pênaltis absolutamente crucial para o Columbus. O Pumas desperdiçou duas cobranças, e Nicolas Hagen defendeu uma terceira. Nunca um empate por 2 a 2 pareceu tão bom.

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  • Hugo Cuypers Getty

    Liga MX curte sua noite

    Se a MLS tem sido uma espécie de saco de gatos, a Liga MX tem sido mais claramente dividida entre os postulantes e os figurantes. Dez de seus times já haviam sido eliminados após a segunda rodada, com vários sofrendo derrotas pesadas. No outro extremo do espectro, León, Club América e Cruz Azul parecem ter praticamente garantido suas vagas nas quartas de final.

    O Monterrey também fez a sua parte no último jogo da noite de quarta-feira. Os Rayados precisavam vencer no tempo regulamentar um Nashville bastante modificado para seguir vivos, embora a classificação ainda não dependa apenas deles. Um rosto conhecido da MLS resolveu, com Hugo Cuypers marcando um belo voleio nos acréscimos do segundo tempo para selar a vitória por 2 a 1. O Monterrey agora precisa esperar outros resultados, mas vencer um dos times mais fortes da MLS ao menos manteve suas esperanças vivas.

  • Tim ReamGetty

    Charlotte FC desmorona no fim

    O Charlotte esteve em situação confortável por 90 minutos contra o Pachuca. E realmente deveria ter estado. Há alguns times muito bons da Liga MX aqui, entre eles Toluca, Tigres, Cruz Azul e Club America. O Pachuca está um degrau abaixo, liderado por um centroavante inteligente em Salomon Rondon, mas sem o tipo de qualidade decisiva que alguns dos melhores times da Liga MX possuem. É, na prática, um time de meio de tabela bastante sólido.

    Isso deveria torná-lo bastante vencível para um time como o Charlotte. Pode estar faltando um pouco de força ofensiva, mas a contratação de Allan Saint-Maximin pareceu acertada, e há qualidade defensiva suficiente aqui para garantir pelo menos um empate contra um time mexicano mediano que não tinha nada em jogo naquela noite.

    Mas o Charlotte ofereceu pouco. E, aos 91 minutos, Alan Bautista os fez pagar. O gol dele não foi dos mais bonitos. A defesa do Charlotte desmoronou, e Bautista simplesmente completou para o gol. Isso pode muito bem ter encerrado sua campanha de forma precoce.