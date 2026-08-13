O panorama finalmente está começando a tomar forma. A Leagues Cup tem um formato caótico, com jogos espalhados ao longo de dias demais e uma enxurrada de combinações complicadas para acompanhar. Há duas formas de olhar para isso. A primeira é que é extremamente empolgante ver uma competição se desenrolar em tempo real. A segunda é que pode ser confuso. Na realidade, é uma combinação das duas coisas.

O resultado disso, porém? Muito drama. A principal história da segunda rodada foi o retorno de Lionel Messi. Após a morte de seu pai, ele havia especulado, menos de 12 horas antes, que seria difícil jogar futebol novamente. Ainda assim, ele entrou em campo pelo Inter Miami e jogou 45 minutos em uma derrota caótica do Inter Miami. O time certamente era um dos favoritos para vencer isso tudo, mas agora está fora da competição.

Olhando o quadro geral, na verdade, agora parece que os times da Liga MX podem até estar em posições melhores do que seus equivalentes da MLS. O León será difícil de bater. O Monterrey, se seguir vivo, vai complicar para qualquer um. Cruz Azul, Club América e até o Toluca são ameaças reais. Esta é a edição mais competitiva da competição em anos. E isso só pode ser algo positivo.

GOAL repassa os principais momentos da Leagues Cup nesta semana até agora...







