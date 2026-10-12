Resumo da 8ª rodada de LaLiga: Atlético de Madrid segue perto do Barcelona em fim de semana repleto de emoção, cartões e gols

Em um jogo que pode ter sido o melhor da rodada, Sociedad e Depor protagonizaram um duelo eletrizante de cinco gols no domingo, em San Sebastian. Com a vitória, os donos da casa subiram para a sexta posição. As duas equipes terminaram a partida com 10 jogadores. O Sociedad abriu 3 a 0, mas os visitantes reagiram e encostaram no placar, deixando o fim do jogo tenso no Anoeta. O gol de Goncalo Guedes, aos 56 minutos, garantiu a vitória.