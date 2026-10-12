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Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Resumo da 8ª rodada de LaLiga: Atlético de Madrid segue perto do Barcelona em fim de semana repleto de emoção, cartões e gols

La Liga
Atlético de Madrid x Manchester United
Atlético de Madrid
Manchester United
Liga dos Campeões
Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Barcelona

Um resumo completo dos principais momentos da LaLiga da Espanha no último fim de semana. Confira os resultados, os acontecimentos mais importantes, as atuações individuais de destaque e muito mais.

No último fim de semana de LaLiga, o Atlético de Madrid arrancou uma vitória no fim para se manter próximo do Barcelona, líder disparado. Também houve cartões vermelhos por toda parte na Espanha.

  • Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Alavés 1 x 2 Atlético de Madrid

    O gol da vitória marcado por Cristian Romero aos 87 minutos ampliou para quatro jogos a sequência de vitórias do Atlético de Madrid em LaLiga. No sábado, a equipe virou o jogo contra o Alaves, que vinha em boa fase e jogou com dez jogadores. O time de Diego Simeone está cinco pontos atrás do líder Barcelona.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 3 a 0 Getafe

    O Barcelona manteve seu início de temporada perfeito com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Getafe. Anthony Gordon, com seu primeiro gol em LaLiga, Gabriel Jesus e Jules Kounde marcaram. A equipe de Hansi Flick vive grande fase: são oito vitórias em oito jogos e cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, seu perseguidor mais próximo.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid 1 a 0 Villarreal

    O Real Madrid teve trabalho, mas acabou vencendo o Villarreal por 1 a 0 graças a um gol do marfinense Yan Diomande, contratação de alto custo, pouco depois dos 60 minutos. Foi um bom resultado para a equipe de Jose Mourinho, considerando que jogou os últimos 20 minutos com dez jogadores após a expulsão de Vini Jr.

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  • Real Sociedad v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 3 x 2 Deportivo La Coruna

    Em um jogo que pode ter sido o melhor da rodada, Sociedad e Depor protagonizaram um duelo eletrizante de cinco gols no domingo, em San Sebastian. Com a vitória, os donos da casa subiram para a sexta posição. As duas equipes terminaram a partida com 10 jogadores. O Sociedad abriu 3 a 0, mas os visitantes reagiram e encostaram no placar, deixando o fim do jogo tenso no Anoeta. O gol de Goncalo Guedes, aos 56 minutos, garantiu a vitória.

  • FBL-ESP-LIGA-BETIS-OSASUNAAFP

    Real Betis 5 a 2 Osasuna

    O Betis manteve o bom início de temporada com uma vitória movimentada por 5 a 2 sobre o Osasuna. O veterano meio-campista Isco marcou dois gols para os donos da casa, que agora somam 19 pontos após oito rodadas, graças a uma marca expressiva de seis vitórias.

  • Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 2 a 2 Valencia

    Racing Santander e Valencia encerraram o fim de semana com um movimentado empate por 2 a 2. O Valencia segue na zona de rebaixamento, enquanto o Santander está apenas três pontos à frente. Ainda é cedo, mas as duas equipes terão uma longa temporada pela frente na luta para permanecer na primeira divisão.