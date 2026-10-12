No último fim de semana de LaLiga, o Atlético de Madrid arrancou uma vitória no fim para se manter próximo do Barcelona, líder disparado. Também houve cartões vermelhos por toda parte na Espanha.
Resumo da 8ª rodada de LaLiga: Atlético de Madrid segue perto do Barcelona em fim de semana repleto de emoção, cartões e gols
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Alavés 1 x 2 Atlético de Madrid
O gol da vitória marcado por Cristian Romero aos 87 minutos ampliou para quatro jogos a sequência de vitórias do Atlético de Madrid em LaLiga. No sábado, a equipe virou o jogo contra o Alaves, que vinha em boa fase e jogou com dez jogadores. O time de Diego Simeone está cinco pontos atrás do líder Barcelona.
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Barcelona 3 a 0 Getafe
O Barcelona manteve seu início de temporada perfeito com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Getafe. Anthony Gordon, com seu primeiro gol em LaLiga, Gabriel Jesus e Jules Kounde marcaram. A equipe de Hansi Flick vive grande fase: são oito vitórias em oito jogos e cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, seu perseguidor mais próximo.
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Real Madrid 1 a 0 Villarreal
O Real Madrid teve trabalho, mas acabou vencendo o Villarreal por 1 a 0 graças a um gol do marfinense Yan Diomande, contratação de alto custo, pouco depois dos 60 minutos. Foi um bom resultado para a equipe de Jose Mourinho, considerando que jogou os últimos 20 minutos com dez jogadores após a expulsão de Vini Jr.
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Real Sociedad 3 x 2 Deportivo La Coruna
Em um jogo que pode ter sido o melhor da rodada, Sociedad e Depor protagonizaram um duelo eletrizante de cinco gols no domingo, em San Sebastian. Com a vitória, os donos da casa subiram para a sexta posição. As duas equipes terminaram a partida com 10 jogadores. O Sociedad abriu 3 a 0, mas os visitantes reagiram e encostaram no placar, deixando o fim do jogo tenso no Anoeta. O gol de Goncalo Guedes, aos 56 minutos, garantiu a vitória.
- AFP
Real Betis 5 a 2 Osasuna
O Betis manteve o bom início de temporada com uma vitória movimentada por 5 a 2 sobre o Osasuna. O veterano meio-campista Isco marcou dois gols para os donos da casa, que agora somam 19 pontos após oito rodadas, graças a uma marca expressiva de seis vitórias.
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Racing Santander 2 a 2 Valencia
Racing Santander e Valencia encerraram o fim de semana com um movimentado empate por 2 a 2. O Valencia segue na zona de rebaixamento, enquanto o Santander está apenas três pontos à frente. Ainda é cedo, mas as duas equipes terão uma longa temporada pela frente na luta para permanecer na primeira divisão.
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