A 8ª rodada da temporada 2026/27 da Ligue 1 teve emoção do início ao fim em toda a França. O Olympique de Marseille saiu ileso de um confronto caótico de sete gols contra o Le Havre no Stade Vélodrome, enquanto o Stade Rennais venceu o Strasbourg com facilidade graças a uma atuação brilhante de Sebastian Szymański, e o RC Lens freou o embalo do Paris FC em um duelo equilibrado no Bollaert-Delelis.
Resumo da 8ª rodada da Ligue 1: Marselha supera o Le Havre em jogo emocionante de sete gols, Rennes atropela o Strasbourg e Lens vence o Paris FC por margem mínima
- AFP
Olympique de Marseille 4 a 3 Le Havre AC
Os torcedores no Stade Vélodrome assistiram a um jogaço, com o Olympique de Marseille vencendo o Le Havre AC por 4 a 3. CJ Egan-Riley abriu o placar logo aos quatro minutos, seguido por um gol de Tim Weah (32') e outro de Igor Paixão no início do segundo tempo (49'). Himad Abdelli descontou para os visitantes (54'), antes de Josh Maja marcar duas vezes (76', 88') e Lamine N'Diaye também balançar a rede (85'), em uma reta final eletrizante. O Marseille resistiu à pressão durante os 12 minutos de acréscimos e garantiu os três pontos.
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Stade Rennais FC 3 x 0 RC Strasbourg Alsace
O Stade Rennais FC dominou em casa, no Roazhon Park, e venceu o RC Strasbourg Alsace por 3 a 0, sem sofrer gols. Boulaye Dia abriu o placar aos 33 minutos, antes de o meia-armador polonês Sebastian Szymański assumir o protagonismo. Szymański ampliou a vantagem pouco antes do intervalo (40') e marcou seu segundo gol aos 60 minutos (60'), fechando a vitória convincente do Rennes.
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RC Lens 2 a 1 Paris FC
O RC Lens venceu o Paris FC, que vinha em ótima fase, por 2 a 1 diante de um público vibrante no Stade Bollaert-Delelis. Luca Koleosho abriu o placar para os visitantes logo após o reinício da partida, aos 46 minutos. O Lens reagiu com o gol de empate de Florian Thauvin, aos 62 minutos, antes de Thorgan Hazard marcar aos 82 e completar a virada dos donos da casa.
- AFP
AS Monaco 1 a 1 LOSC Lille
Dois candidatos ao título se enfrentaram no Stade Louis II, onde AS Monaco e LOSC Lille empataram em 1 a 1 em uma partida disputada. Ethan Mbappé abriu o placar para o Lille aos 23 minutos, antes de Edan Diop empatar para o Monaco aos 73. O Lille teve de resistir nos minutos finais com dez jogadores após Tanguy Nianzou Kouassi receber cartão vermelho direto aos 66 minutos, e cada clube saiu com um ponto.
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Stade Brestois 29 1 x 2 OGC Nice
O OGC Nice conquistou uma vitória crucial fora de casa, ao vencer o Stade Brestois 29 por 2–1 no Stade Francis-Le Blé. Ludovic Ajorque abriu o placar cedo para o Brest, aos 14 minutos. O Nice reagiu no segundo tempo, empatando com Elye Wahi na marca de uma hora (60') antes de Sofiane Diop marcar o gol da vitória aos 82 minutos.
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AJ Auxerre 1 x 1 Le Mans FC
AJ Auxerre e Le Mans FC empataram em 1 a 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps. Lucas Buadés colocou o recém-promovido Le Mans FC em vantagem logo após o início do segundo tempo, aos 48 minutos. O AJ Auxerre reagiu oito minutos depois, quando Cameron Archer marcou o gol de empate, confirmado pelo VAR, aos 56 minutos, garantindo um ponto para cada equipe.
- AFP
Toulouse FC 0 x 0 ES Troyes AC
Toulouse FC e ES Troyes AC empataram por 0 a 0 no Stadium de Toulouse. As defesas se mantiveram firmes em uma partida de muito contato físico, com oito cartões amarelos distribuídos e poucas chances claras de gol.
- AFP
Angers SCO 0 x 0 FC Lorient
Angers SCO e FC Lorient empataram em 0 a 0 no Estádio Raymond Kopa, em uma partida marcada pela disputa tática. As duas equipes priorizaram a organização e a disciplina defensivas, neutralizando as jogadas de transição uma da outra e dividindo os pontos.
- AFP
Paris Saint-Germain x Olympique Lyonnais
O principal confronto de peso da rodada, entre o atual campeão Paris Saint-Germain e o Olympique Lyonnais, no Parc des Princes, está marcado para segunda-feira, 26 de outubro, e encerrará a oitava rodada.
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