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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP
Traduzido por

Resumo da 8ª rodada da Ligue 1: Marselha supera o Le Havre em jogo emocionante de sete gols, Rennes atropela o Strasbourg e Lens vence o Paris FC por margem mínima

Campeonato Francês
Olympique de Marseille
Rennes
Lens
Nice
Mônaco
Lille
PSG
Lyon
Paris FC
Auxerre
Le Mans
Brest
Toulouse
Angers
Lorient
Le Havre
Strasbourg

Análise completa da oitava rodada da Ligue 1. Repassamos os resultados, os principais destaques, as atuações individuais de maior destaque e os jogos eletrizantes com muitos gols antes da próxima rodada.

A 8ª rodada da temporada 2026/27 da Ligue 1 teve emoção do início ao fim em toda a França. O Olympique de Marseille saiu ileso de um confronto caótico de sete gols contra o Le Havre no Stade Vélodrome, enquanto o Stade Rennais venceu o Strasbourg com facilidade graças a uma atuação brilhante de Sebastian Szymański, e o RC Lens freou o embalo do Paris FC em um duelo equilibrado no Bollaert-Delelis.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP

    Olympique de Marseille 4 a 3 Le Havre AC

    Os torcedores no Stade Vélodrome assistiram a um jogaço, com o Olympique de Marseille vencendo o Le Havre AC por 4 a 3. CJ Egan-Riley abriu o placar logo aos quatro minutos, seguido por um gol de Tim Weah (32') e outro de Igor Paixão no início do segundo tempo (49'). Himad Abdelli descontou para os visitantes (54'), antes de Josh Maja marcar duas vezes (76', 88') e Lamine N'Diaye também balançar a rede (85'), em uma reta final eletrizante. O Marseille resistiu à pressão durante os 12 minutos de acréscimos e garantiu os três pontos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-STRASBOURGAFP

    Stade Rennais FC 3 x 0 RC Strasbourg Alsace

    O Stade Rennais FC dominou em casa, no Roazhon Park, e venceu o RC Strasbourg Alsace por 3 a 0, sem sofrer gols. Boulaye Dia abriu o placar aos 33 minutos, antes de o meia-armador polonês Sebastian Szymański assumir o protagonismo. Szymański ampliou a vantagem pouco antes do intervalo (40') e marcou seu segundo gol aos 60 minutos (60'), fechando a vitória convincente do Rennes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-PARIS FCAFP

    RC Lens 2 a 1 Paris FC

    O RC Lens venceu o Paris FC, que vinha em ótima fase, por 2 a 1 diante de um público vibrante no Stade Bollaert-Delelis. Luca Koleosho abriu o placar para os visitantes logo após o reinício da partida, aos 46 minutos. O Lens reagiu com o gol de empate de Florian Thauvin, aos 62 minutos, antes de Thorgan Hazard marcar aos 82 e completar a virada dos donos da casa.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LILLEAFP

    AS Monaco 1 a 1 LOSC Lille

    Dois candidatos ao título se enfrentaram no Stade Louis II, onde AS Monaco e LOSC Lille empataram em 1 a 1 em uma partida disputada. Ethan Mbappé abriu o placar para o Lille aos 23 minutos, antes de Edan Diop empatar para o Monaco aos 73. O Lille teve de resistir nos minutos finais com dez jogadores após Tanguy Nianzou Kouassi receber cartão vermelho direto aos 66 minutos, e cada clube saiu com um ponto.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-NICEAFP

    Stade Brestois 29 1 x 2 OGC Nice

    O OGC Nice conquistou uma vitória crucial fora de casa, ao vencer o Stade Brestois 29 por 2–1 no Stade Francis-Le Blé. Ludovic Ajorque abriu o placar cedo para o Brest, aos 14 minutos. O Nice reagiu no segundo tempo, empatando com Elye Wahi na marca de uma hora (60') antes de Sofiane Diop marcar o gol da vitória aos 82 minutos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-LE MANSAFP

    AJ Auxerre 1 x 1 Le Mans FC

    AJ Auxerre e Le Mans FC empataram em 1 a 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps. Lucas Buadés colocou o recém-promovido Le Mans FC em vantagem logo após o início do segundo tempo, aos 48 minutos. O AJ Auxerre reagiu oito minutos depois, quando Cameron Archer marcou o gol de empate, confirmado pelo VAR, aos 56 minutos, garantindo um ponto para cada equipe.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-TROYESAFP

    Toulouse FC 0 x 0 ES Troyes AC

    Toulouse FC e ES Troyes AC empataram por 0 a 0 no Stadium de Toulouse. As defesas se mantiveram firmes em uma partida de muito contato físico, com oito cartões amarelos distribuídos e poucas chances claras de gol.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LORIENTAFP

    Angers SCO 0 x 0 FC Lorient

    Angers SCO e FC Lorient empataram em 0 a 0 no Estádio Raymond Kopa, em uma partida marcada pela disputa tática. As duas equipes priorizaram a organização e a disciplina defensivas, neutralizando as jogadas de transição uma da outra e dividindo os pontos.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Paris Saint-Germain x Olympique Lyonnais

    O principal confronto de peso da rodada, entre o atual campeão Paris Saint-Germain e o Olympique Lyonnais, no Parc des Princes, está marcado para segunda-feira, 26 de outubro, e encerrará a oitava rodada.