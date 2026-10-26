Os torcedores no Stade Vélodrome assistiram a um jogaço, com o Olympique de Marseille vencendo o Le Havre AC por 4 a 3. CJ Egan-Riley abriu o placar logo aos quatro minutos, seguido por um gol de Tim Weah (32') e outro de Igor Paixão no início do segundo tempo (49'). Himad Abdelli descontou para os visitantes (54'), antes de Josh Maja marcar duas vezes (76', 88') e Lamine N'Diaye também balançar a rede (85'), em uma reta final eletrizante. O Marseille resistiu à pressão durante os 12 minutos de acréscimos e garantiu os três pontos.