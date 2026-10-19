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FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
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Resumo da 7ª rodada da Ligue 1: PSG reage no fim em Estrasburgo, Marseille goleia o Angers e Paris FC vence jogaço de sete gols

Campeonato Francês
PSG
Olympique de Marseille
Paris FC
Lyon
Lens
Lorient
Auxerre
Toulouse
Lille
Brest
Strasbourg
Rennes
Mônaco
Nice
Le Havre
Angers
Troyes
Le Mans

Análise completa da sétima rodada da Ligue 1. Confira os resultados, os principais destaques, as atuações individuais de destaque e os jogos com muitos gols antes da oitava rodada.

A 7ª rodada da Ligue 1 2026/27 teve goleadas, viradas dramáticas nos minutos finais e mudanças importantes na classificação em toda a França. O Paris Saint-Germain chegou à quarta vitória consecutiva no campeonato ao virar o placar em Estrasburgo, o Olympique de Marseille marcou cinco gols contra o Angers SCO, e o Paris FC superou o Stade Rennais por uma margem mínima em um jogo de sete gols.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    RC Strasbourg Alsace 1 x 3 Paris Saint-Germain

    O Paris Saint-Germain virou o jogo e venceu o RC Strasbourg Alsace por 3 a 1 no Stade de la Meinau. Giovanni Reyna abriu o placar para o Strasbourg aos 17 minutos, e os donos da casa mantiveram a vantagem até a reta final do segundo tempo. Illia Zabarnyi, porém, empatou aos 77 minutos, antes de Ousmane Dembélé, aos 85, e Désiré Doué, aos 90+3, marcarem os gols que garantiram a quarta vitória consecutiva do PSG.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Angers SCO 2 x 5 Olympique de Marseille

    O Olympique de Marseille deu uma aula de futebol ofensivo fora de casa e goleou o Angers SCO por 5 a 2 no Estádio Raymond Kopa. Com pressão ofensiva constante, o OM dominou os donos da casa e conquistou uma vitória convincente e três pontos como visitante.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-RENNESAFP

    Paris FC 4 x 3 Stade Rennais FC

    O Stade Jean-Bouin foi palco de um jogo eletrizante de sete gols, no qual o recém-promovido Paris FC resistiu à reação do Stade Rennais FC e venceu por 4 a 3. O Paris FC abriu vantagem cedo e segurou a forte reação do Rennes, que recebeu quatro cartões amarelos no primeiro tempo de uma partida acirrada.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-NICEAFP

    Olympique Lyonnais 2 a 1 OGC Nice

    O Olympique Lyonnais conquistou uma suada vitória em casa por 2 a 1 sobre o OGC Nice no Parc Olympique Lyonnais. Elye Wahi abriu o placar para o Nice aos 18 minutos, mas o Lyon virou ainda no primeiro tempo, com gols de Pavel Šulc (32') e Tanner Tessmann (36'). O Lyon defendeu sua vantagem com firmeza nos 20 minutos finais, apesar da expulsão direta de Keito Nakamura aos 70 minutos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-MONACOAFP

    FC Lorient 1 x 0 AS Monaco

    O FC Lorient surpreendeu no Stade du Moustoir ao derrotar o AS Monaco, que vinha em boa fase, por 1 a 0. A organização defensiva do Lorient frustrou o Monaco durante toda a partida, permitindo que o time da casa conquistasse os três pontos e impusesse um revés ao adversário na parte de cima da tabela.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-LENSAFP

    ES Troyes AC 1 x 3 RC Lens

    O RC Lens conquistou uma vitória convincente por 3 a 1 fora de casa sobre o ES Troyes AC, no Stade de l'Aube. O Lens aproveitou oportunidades de transição nos dois tempos e deixou o Troyes na parte de baixo da tabela.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-AUXERREAFP

    Le Havre AC 1–3 AJ Auxerre

    O AJ Auxerre conquistou a segunda vitória consecutiva ao vencer o Le Havre AC por 3 a 1 no Stade Océane. O Auxerre assumiu o controle da partida no segundo tempo e garantiu uma vantagem confortável de dois gols fora de casa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-TOULOUSEAFP

    Le Mans FC 0 x 3 Toulouse FC

    O Toulouse FC teve uma atuação eficiente fora de casa e venceu o Le Mans FC por 3 a 0, sem sofrer gols, no Stade Marie-Marvingt. O Toulouse aproveitou suas principais chances e não deu à equipe recém-promovida a oportunidade de voltar ao jogo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-BRESTAFP

    LOSC Lille 1 x 1 Stade Brestois 29

    LOSC Lille e Stade Brestois 29 empataram em 1 a 1 na Decathlon Arena. As duas equipes criaram chances em uma partida equilibrada e dividiram os pontos.