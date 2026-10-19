A 7ª rodada da Ligue 1 2026/27 teve goleadas, viradas dramáticas nos minutos finais e mudanças importantes na classificação em toda a França. O Paris Saint-Germain chegou à quarta vitória consecutiva no campeonato ao virar o placar em Estrasburgo, o Olympique de Marseille marcou cinco gols contra o Angers SCO, e o Paris FC superou o Stade Rennais por uma margem mínima em um jogo de sete gols.
Resumo da 7ª rodada da Ligue 1: PSG reage no fim em Estrasburgo, Marseille goleia o Angers e Paris FC vence jogaço de sete gols
- AFP
RC Strasbourg Alsace 1 x 3 Paris Saint-Germain
O Paris Saint-Germain virou o jogo e venceu o RC Strasbourg Alsace por 3 a 1 no Stade de la Meinau. Giovanni Reyna abriu o placar para o Strasbourg aos 17 minutos, e os donos da casa mantiveram a vantagem até a reta final do segundo tempo. Illia Zabarnyi, porém, empatou aos 77 minutos, antes de Ousmane Dembélé, aos 85, e Désiré Doué, aos 90+3, marcarem os gols que garantiram a quarta vitória consecutiva do PSG.
- AFP
Angers SCO 2 x 5 Olympique de Marseille
O Olympique de Marseille deu uma aula de futebol ofensivo fora de casa e goleou o Angers SCO por 5 a 2 no Estádio Raymond Kopa. Com pressão ofensiva constante, o OM dominou os donos da casa e conquistou uma vitória convincente e três pontos como visitante.
- AFP
Paris FC 4 x 3 Stade Rennais FC
O Stade Jean-Bouin foi palco de um jogo eletrizante de sete gols, no qual o recém-promovido Paris FC resistiu à reação do Stade Rennais FC e venceu por 4 a 3. O Paris FC abriu vantagem cedo e segurou a forte reação do Rennes, que recebeu quatro cartões amarelos no primeiro tempo de uma partida acirrada.
- AFP
Olympique Lyonnais 2 a 1 OGC Nice
O Olympique Lyonnais conquistou uma suada vitória em casa por 2 a 1 sobre o OGC Nice no Parc Olympique Lyonnais. Elye Wahi abriu o placar para o Nice aos 18 minutos, mas o Lyon virou ainda no primeiro tempo, com gols de Pavel Šulc (32') e Tanner Tessmann (36'). O Lyon defendeu sua vantagem com firmeza nos 20 minutos finais, apesar da expulsão direta de Keito Nakamura aos 70 minutos.
- AFP
FC Lorient 1 x 0 AS Monaco
O FC Lorient surpreendeu no Stade du Moustoir ao derrotar o AS Monaco, que vinha em boa fase, por 1 a 0. A organização defensiva do Lorient frustrou o Monaco durante toda a partida, permitindo que o time da casa conquistasse os três pontos e impusesse um revés ao adversário na parte de cima da tabela.
- AFP
ES Troyes AC 1 x 3 RC Lens
O RC Lens conquistou uma vitória convincente por 3 a 1 fora de casa sobre o ES Troyes AC, no Stade de l'Aube. O Lens aproveitou oportunidades de transição nos dois tempos e deixou o Troyes na parte de baixo da tabela.
- AFP
Le Havre AC 1–3 AJ Auxerre
O AJ Auxerre conquistou a segunda vitória consecutiva ao vencer o Le Havre AC por 3 a 1 no Stade Océane. O Auxerre assumiu o controle da partida no segundo tempo e garantiu uma vantagem confortável de dois gols fora de casa.
- AFP
Le Mans FC 0 x 3 Toulouse FC
O Toulouse FC teve uma atuação eficiente fora de casa e venceu o Le Mans FC por 3 a 0, sem sofrer gols, no Stade Marie-Marvingt. O Toulouse aproveitou suas principais chances e não deu à equipe recém-promovida a oportunidade de voltar ao jogo.
- AFP
LOSC Lille 1 x 1 Stade Brestois 29
LOSC Lille e Stade Brestois 29 empataram em 1 a 1 na Decathlon Arena. As duas equipes criaram chances em uma partida equilibrada e dividiram os pontos.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.