O Paris Saint-Germain virou o jogo e venceu o RC Strasbourg Alsace por 3 a 1 no Stade de la Meinau. Giovanni Reyna abriu o placar para o Strasbourg aos 17 minutos, e os donos da casa mantiveram a vantagem até a reta final do segundo tempo. Illia Zabarnyi, porém, empatou aos 77 minutos, antes de Ousmane Dembélé, aos 85, e Désiré Doué, aos 90+3, marcarem os gols que garantiram a quarta vitória consecutiva do PSG.