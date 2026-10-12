A sexta rodada da Ligue 1 2026/27 teve futebol ofensivo eletrizante, confrontos de destaque e mudanças importantes na dinâmica do Campeonato Francês. Atual campeão, o Paris Saint-Germain conquistou a terceira vitória consecutiva, o Stade Brestois 29 superou o Angers SCO em um jogo emocionante de seis gols, e o Marselha se recuperou com uma vitória convincente fora de casa.
Resumo da 6ª rodada da Ligue 1: PSG chega à terceira vitória seguida, Brest goleia o Angers e Rennes atropela o Auxerre
- AFP
Paris Saint-Germain 3 a 1 Le Mans FC
O Paris Saint-Germain chegou à terceira vitória consecutiva ao vencer o recém-promovido Le Mans FC por 3 a 1 no Parc des Princes. Depois que o Le Mans reagiu e empatou no segundo tempo, o PSG mostrou sua qualidade: Kvicha Kvaratskhelia e Maghnes Akliouche marcaram para garantir os três pontos à equipe de Luis Enrique.
- AFP
Stade Brestois 29 5 x 1 Angers SCO
O Stade Brestois 29 deu uma aula de futebol ofensivo no Stade Francis-Le Blé e goleou o Angers SCO por 5 a 1. O Brest aproveitou as fragilidades defensivas do Angers, agravadas quando a equipe visitante teve um jogador expulso com cartão vermelho direto aos 59 minutos. O Brest aproveitou a vantagem sem piedade para conquistar sua vitória mais convincente na campanha.
- AFP
Stade Rennais FC 4 a 1 AJ Auxerre
O Stade Rennais FC teve uma atuação eficiente em casa, no Roazhon Park, e goleou o AJ Auxerre por 4 a 1. O Rennes assumiu o controle logo no início do segundo tempo com três gols sem resposta, deixando o Auxerre com poucas chances de reagir.
- AFP
RC Lens 2 x 1 Olympique Lyonnais
O RC Lens conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Olympique Lyonnais no Stade Bollaert-Delelis. O Lens abriu dois gols de vantagem antes de resistir à reação do Lyon nos minutos finais. Apesar de receber um cartão vermelho aos 84 minutos, a equipe da casa se manteve firme durante os acréscimos e garantiu os três pontos.
- AFP
ES Troyes AC 0 x 2 Olympique de Marseille
O Olympique de Marseille interrompeu sua recente queda de rendimento ao vencer o ES Troyes AC por 2 a 0 fora de casa, no Stade de l'Aube. Amine Harit abriu o placar aos 50 minutos, e Himad Abdelli selou a vitória de pênalti nos instantes finais dos acréscimos (90+8').
- AFP
AS Monaco 2 x 2 Toulouse FC
O AS Monaco ficou no empate por 2 a 2 com o Toulouse FC no estádio Louis II, em uma partida movimentada. O Monaco criou várias chances, mas não conseguiu superar o Toulouse, que reagiu para conquistar um ponto valioso fora de casa.
- AFP
OGC Nice 2 x 1 RC Strasbourg Alsace
O OGC Nice venceu o RC Strasbourg Alsace em casa por 2 a 1, no Allianz Riviera. No segundo tempo, o Nice controlou setores importantes do campo e superou o Strasbourg em uma partida equilibrada.
- AFP
LOSC Lille 1 x 0 Le Havre AC
O LOSC Lille conquistou uma vitória por 1–0 em casa sobre o Le Havre AC, na Decathlon Arena, com uma atuação segura. O Le Havre jogou os 30 minutos finais com dez jogadores após uma expulsão aos 61 minutos, o que permitiu ao Lille administrar a vantagem e terminar a partida sem sofrer gols.
- AFP
FC Lorient 1 a 0 Paris FC
O FC Lorient venceu o Paris FC por 1 a 0 no Stade du Moustoir sem sofrer gols. O Lorient defendeu a vantagem de um gol conquistada logo no início diante de um Paris FC combativo, que recebeu cinco cartões amarelos ao longo de um segundo tempo tenso.
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