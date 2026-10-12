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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP
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Resumo da 6ª rodada da Ligue 1: PSG chega à terceira vitória seguida, Brest goleia o Angers e Rennes atropela o Auxerre

Campeonato Francês
PSG
Rennes
Brest
Mônaco
Lens
Lille
Lyon
Olympique de Marseille
Nice
Lorient
Strasbourg
Toulouse
Auxerre
Le Mans
Angers
Le Havre
Paris FC
Troyes

Análise completa da sexta rodada da Ligue 1. Confira os resultados, os principais destaques, as atuações individuais de maior destaque e os jogos repletos de gols antes da sétima rodada.

A sexta rodada da Ligue 1 2026/27 teve futebol ofensivo eletrizante, confrontos de destaque e mudanças importantes na dinâmica do Campeonato Francês. Atual campeão, o Paris Saint-Germain conquistou a terceira vitória consecutiva, o Stade Brestois 29 superou o Angers SCO em um jogo emocionante de seis gols, e o Marselha se recuperou com uma vitória convincente fora de casa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Paris Saint-Germain 3 a 1 Le Mans FC

    O Paris Saint-Germain chegou à terceira vitória consecutiva ao vencer o recém-promovido Le Mans FC por 3 a 1 no Parc des Princes. Depois que o Le Mans reagiu e empatou no segundo tempo, o PSG mostrou sua qualidade: Kvicha Kvaratskhelia e Maghnes Akliouche marcaram para garantir os três pontos à equipe de Luis Enrique.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-ANGERSAFP

    Stade Brestois 29 5 x 1 Angers SCO

    O Stade Brestois 29 deu uma aula de futebol ofensivo no Stade Francis-Le Blé e goleou o Angers SCO por 5 a 1. O Brest aproveitou as fragilidades defensivas do Angers, agravadas quando a equipe visitante teve um jogador expulso com cartão vermelho direto aos 59 minutos. O Brest aproveitou a vantagem sem piedade para conquistar sua vitória mais convincente na campanha.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-AUXERREAFP

    Stade Rennais FC 4 a 1 AJ Auxerre

    O Stade Rennais FC teve uma atuação eficiente em casa, no Roazhon Park, e goleou o AJ Auxerre por 4 a 1. O Rennes assumiu o controle logo no início do segundo tempo com três gols sem resposta, deixando o Auxerre com poucas chances de reagir.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-LYONAFP

    RC Lens 2 x 1 Olympique Lyonnais

    O RC Lens conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Olympique Lyonnais no Stade Bollaert-Delelis. O Lens abriu dois gols de vantagem antes de resistir à reação do Lyon nos minutos finais. Apesar de receber um cartão vermelho aos 84 minutos, a equipe da casa se manteve firme durante os acréscimos e garantiu os três pontos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    ES Troyes AC 0 x 2 Olympique de Marseille

    O Olympique de Marseille interrompeu sua recente queda de rendimento ao vencer o ES Troyes AC por 2 a 0 fora de casa, no Stade de l'Aube. Amine Harit abriu o placar aos 50 minutos, e Himad Abdelli selou a vitória de pênalti nos instantes finais dos acréscimos (90+8').

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-TOULOUSEAFP

    AS Monaco 2 x 2 Toulouse FC

    O AS Monaco ficou no empate por 2 a 2 com o Toulouse FC no estádio Louis II, em uma partida movimentada. O Monaco criou várias chances, mas não conseguiu superar o Toulouse, que reagiu para conquistar um ponto valioso fora de casa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-STRASBOURGAFP

    OGC Nice 2 x 1 RC Strasbourg Alsace

    O OGC Nice venceu o RC Strasbourg Alsace em casa por 2 a 1, no Allianz Riviera. No segundo tempo, o Nice controlou setores importantes do campo e superou o Strasbourg em uma partida equilibrada.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREAFP

    LOSC Lille 1 x 0 Le Havre AC

    O LOSC Lille conquistou uma vitória por 1–0 em casa sobre o Le Havre AC, na Decathlon Arena, com uma atuação segura. O Le Havre jogou os 30 minutos finais com dez jogadores após uma expulsão aos 61 minutos, o que permitiu ao Lille administrar a vantagem e terminar a partida sem sofrer gols.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PARIS FCAFP

    FC Lorient 1 a 0 Paris FC

    O FC Lorient venceu o Paris FC por 1 a 0 no Stade du Moustoir sem sofrer gols. O Lorient defendeu a vantagem de um gol conquistada logo no início diante de um Paris FC combativo, que recebeu cinco cartões amarelos ao longo de um segundo tempo tenso.