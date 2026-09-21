A 5ª rodada da campanha da Ligue 1 2026/27 teve ação emocionante, com destaque para a crucial vitória fora de casa do Paris Saint-Germain no clássico contra o Olympique de Marseille, no Stade Vélodrome. Em outro jogo, o Olympique Lyonnais deu um show ofensivo contra o Rennes, e o Monaco conquistou três pontos muito disputados em casa diante do Lens.
Resumo da 5ª rodada da Ligue 1: PSG vence o Marseille no Le Classique, enquanto o Lyon goleia o Rennes e o Monaco supera o Lens por pouco
- AFP
Olympique de Marseille 1–2 Paris Saint-Germain
O Paris Saint-Germain levou a melhor no Le Classique com uma vitória por 2 a 1 sobre o rival Olympique de Marseille, no Stade Vélodrome. Ferran Torres abriu o placar para os visitantes aos 66 minutos, antes de Angel Gomes empatar para o OM aos 72. Marquinhos recolocou o PSG em vantagem rapidamente, aos 74 minutos. O Marseille foi obrigado a disputar os 15 minutos finais com dez jogadores após o segundo cartão amarelo de Timothy Weah.
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Monaco 2 x 1 Lens
O Monaco conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 sobre o Lens no Stade Louis II para se manter perto do topo da tabela da liga. O Monaco criou várias chances em transição para abrir o placar e resistiu à reação aguerrida do Lens no segundo tempo para garantir os três pontos.
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Olympique Lyonnais 4–0 Stade Rennais FC
O Olympique Lyonnais teve uma atuação dominante em casa no Parc Olympique Lyonnais e atropelou o Stade Rennais FC por 4 a 0. O Lyon controlou o ritmo durante toda a partida e vazou a defesa do Rennes quatro vezes para garantir uma das vitórias mais contundentes do fim de semana.
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Paris FC 2 x 1 RC Strasbourg Alsace
O promovido Paris FC deu sequência à sua impressionante campanha com uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o RC Strasbourg Alsace, no Stade Jean-Bouin. O Paris FC aproveitou chances importantes nos dois tempos antes de resistir à pressão final do Strasbourg para garantir mais uma vitória.
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Nice 2 x 1 Lille
O OGC Nice venceu o LOSC Lille por 2 a 1 no Allianz Riviera. O Nice aproveitou a eficiência no terço final para superar o Lille em um confronto bastante equilibrado.
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Toulouse FC 3 x 2 Le Havre AC
O Toulouse FC levou a melhor em um thriller de cinco gols no Stadium de Toulouse, ao derrotar o Le Havre AC por 3 a 2. As duas equipes alternaram momentos de ataque, mas o Toulouse encontrou o gol decisivo no fim para ficar com os três pontos.
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Angers SCO 2 a 0 ES Troyes AC
O Angers SCO teve uma atuação organizada em casa, no Stade Raymond Kopa, e venceu o ES Troyes AC por 2 a 0. O Angers controlou a posse de bola e não sofreu gols contra o Troyes.
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AJ Auxerre 2 x 1 Stade Brestois 29
O AJ Auxerre derrotou o Stade Brestois 29 por 2 a 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps. O Auxerre criou chances importantes em bolas paradas para construir a vantagem e se segurou defensivamente até os acréscimos finais.
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Le Mans FC 2 x 1 FC Lorient
O Le Mans FC conquistou uma forte vitória em casa por 2 a 1 sobre o FC Lorient no Stade Marie-Marvingt. A equipe promovida aproveitou os ataques em transição para abrir o placar e segurou o Lorient para garantir os três pontos.
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