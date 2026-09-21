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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP
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Resumo da 5ª rodada da Ligue 1: PSG vence o Marseille no Le Classique, enquanto o Lyon goleia o Rennes e o Monaco supera o Lens por pouco

Campeonato Francês
PSG
Mônaco
Lyon
Lille
Strasbourg
Rennes
Lens
Olympique de Marseille
Paris FC
Auxerre
Brest
Lorient
Toulouse
Angers
Le Havre
Le Mans
Troyes
Nice

Análise completa da quinta rodada da Ligue 1. Detalhamos os resultados da 5ª rodada, os principais destaques, as atuações individuais de maior destaque e as partidas com muitos gols antes da sexta rodada de jogos.

A 5ª rodada da campanha da Ligue 1 2026/27 teve ação emocionante, com destaque para a crucial vitória fora de casa do Paris Saint-Germain no clássico contra o Olympique de Marseille, no Stade Vélodrome. Em outro jogo, o Olympique Lyonnais deu um show ofensivo contra o Rennes, e o Monaco conquistou três pontos muito disputados em casa diante do Lens.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Olympique de Marseille 1–2 Paris Saint-Germain

    O Paris Saint-Germain levou a melhor no Le Classique com uma vitória por 2 a 1 sobre o rival Olympique de Marseille, no Stade Vélodrome. Ferran Torres abriu o placar para os visitantes aos 66 minutos, antes de Angel Gomes empatar para o OM aos 72. Marquinhos recolocou o PSG em vantagem rapidamente, aos 74 minutos. O Marseille foi obrigado a disputar os 15 minutos finais com dez jogadores após o segundo cartão amarelo de Timothy Weah.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENSAFP

    Monaco 2 x 1 Lens

    O Monaco conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 sobre o Lens no Stade Louis II para se manter perto do topo da tabela da liga. O Monaco criou várias chances em transição para abrir o placar e resistiu à reação aguerrida do Lens no segundo tempo para garantir os três pontos.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-LYON-RENNESAFP

    Olympique Lyonnais 4–0 Stade Rennais FC

    O Olympique Lyonnais teve uma atuação dominante em casa no Parc Olympique Lyonnais e atropelou o Stade Rennais FC por 4 a 0. O Lyon controlou o ritmo durante toda a partida e vazou a defesa do Rennes quatro vezes para garantir uma das vitórias mais contundentes do fim de semana.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-STRASBOURGAFP

    Paris FC 2 x 1 RC Strasbourg Alsace

    O promovido Paris FC deu sequência à sua impressionante campanha com uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o RC Strasbourg Alsace, no Stade Jean-Bouin. O Paris FC aproveitou chances importantes nos dois tempos antes de resistir à pressão final do Strasbourg para garantir mais uma vitória.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LILLEAFP

    Nice 2 x 1 Lille

    O OGC Nice venceu o LOSC Lille por 2 a 1 no Allianz Riviera. O Nice aproveitou a eficiência no terço final para superar o Lille em um confronto bastante equilibrado.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LE HAVREAFP

    Toulouse FC 3 x 2 Le Havre AC

    O Toulouse FC levou a melhor em um thriller de cinco gols no Stadium de Toulouse, ao derrotar o Le Havre AC por 3 a 2. As duas equipes alternaram momentos de ataque, mas o Toulouse encontrou o gol decisivo no fim para ficar com os três pontos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-TROYESAFP

    Angers SCO 2 a 0 ES Troyes AC

    O Angers SCO teve uma atuação organizada em casa, no Stade Raymond Kopa, e venceu o ES Troyes AC por 2 a 0. O Angers controlou a posse de bola e não sofreu gols contra o Troyes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-BRESTAFP

    AJ Auxerre 2 x 1 Stade Brestois 29

    O AJ Auxerre derrotou o Stade Brestois 29 por 2 a 1 no Stade de l'Abbé-Deschamps. O Auxerre criou chances importantes em bolas paradas para construir a vantagem e se segurou defensivamente até os acréscimos finais.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LORIENTAFP

    Le Mans FC 2 x 1 FC Lorient

    O Le Mans FC conquistou uma forte vitória em casa por 2 a 1 sobre o FC Lorient no Stade Marie-Marvingt. A equipe promovida aproveitou os ataques em transição para abrir o placar e segurou o Lorient para garantir os três pontos.