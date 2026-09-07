O fim de semana de LaLiga que passou viu o Atlético de Madrid ser atropelado pelo Athletic Bilbao, e o Real Madrid perder terreno na briga pelo título com uma derrota para um time do Real Betis cada vez mais impressionante. Já o Barcelona fez mais do mesmo e goleou um Valencia sem reação.
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Resumo da 4ª rodada de LaLiga: times de Madri são os maiores derrotados
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Real Betis 1 a 0 Real Madrid
O Real Betis deu sequência ao seu excelente início de temporada ao vencer o Real Madrid por 1 a 0 no Villamarín. Betis e Madrid agora estão empatados com nove pontos após quatro jogos, e o resultado dá ao Barcelona uma iniciativa importante na briga pelo título neste começo de temporada. Kylian Mbappe desperdiçou um pênalti nos acréscimos pelo Real Madrid, que também está preocupado com a condição física de Jude Bellingham.
- AFP
Athletic Bilbao 3 x 0 Atlético de Madrid
O Atleti levou uma goleada de 3 a 0 do Athletic Bilbao no fim de semana, com os gols marcados por Nico Williams, Robert Navarro e Oihan Sancet. O Madrid continua atormentado por problemas no ataque. O atacante argentino Julian Álvarez quer deixar o clube depois que sua desejada transferência para o Barcelona não se concretizou, enquanto Alexander Sorloth está fora com uma lesão. Tem sido uma sequência irregular de resultados para o técnico Diego Simeone, com a derrota para o Bilbao vindo depois de uma vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla e de um empate em 2 a 2 com o Villarreal. Alvarez entrou no decorrer da partida contra o Bilbao, assim como seu compatriota e reforço de verão Cristian Romero.
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Rayo Vallecano 3 a 2 Racing Santander
O Vallecano venceu um emocionante jogo de cinco gols, buscando o empate duas vezes após sair atrás no placar e triunfando apesar de ter ficado com 10 homens na reta final. Sergio Camello brilhou pelos donos da casa com dois gols e uma assistência, conduzindo sua equipe à primeira vitória na campanha.
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Villarreal 2 x 3 Deportivo La Coruña
Outro thriller de cinco gols viu o recém-promovido Depor conquistar três pontos preciosos em Villarreal. O atacante rodado Pierre-Emerick Aubameyang marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo para os visitantes, que seguem invictos com oito pontos após quatro jogos de LaLiga. Até agora, tem sido um retorno soberbo à elite.
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Valencia 0 x 5 Barcelona
O péssimo início de campanha do Valencia continuou com uma goleada de 5 a 0 em casa para o campeão Barcelona. O Valencia é o lanterna da competição após quatro partidas, com apenas um ponto somado. Lamine Yamal brilhou pelos visitantes com dois gols, enquanto Dani Olmo deu duas assistências. Agora, o Barça tem quatro vitórias em quatro jogos.
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Deportivo Alavés 5 x 2 Osasuna
O atacante argentino Lucas Boye levou a bola do jogo para casa após seu hat-trick em mais uma partida de muitos gols em LaLiga. O Alavés tem 10 pontos após quatro partidas e segue invicto; apenas Barcelona e Deportivo La Coruña podem dizer o mesmo. Em outro jogo, Málaga e Levante ficaram no empate sem gols, e o Espanyol segurou o Sevilla em um empate por 1 a 1.
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