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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Resumo da 4ª rodada de LaLiga: times de Madri são os maiores derrotados

La Liga
Real Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Bétis

Resumo completo dos principais momentos de destaque de LaLiga da Espanha no último fim de semana. Analisamos os resultados, as principais histórias, as atuações individuais de destaque e muito mais.

O fim de semana de LaLiga que passou viu o Atlético de Madrid ser atropelado pelo Athletic Bilbao, e o Real Madrid perder terreno na briga pelo título com uma derrota para um time do Real Betis cada vez mais impressionante. Já o Barcelona fez mais do mesmo e goleou um Valencia sem reação.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Betis 1 a 0 Real Madrid

    O Real Betis deu sequência ao seu excelente início de temporada ao vencer o Real Madrid por 1 a 0 no Villamarín. Betis e Madrid agora estão empatados com nove pontos após quatro jogos, e o resultado dá ao Barcelona uma iniciativa importante na briga pelo título neste começo de temporada. Kylian Mbappe desperdiçou um pênalti nos acréscimos pelo Real Madrid, que também está preocupado com a condição física de Jude Bellingham.

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDAFP

    Athletic Bilbao 3 x 0 Atlético de Madrid

    O Atleti levou uma goleada de 3 a 0 do Athletic Bilbao no fim de semana, com os gols marcados por Nico Williams, Robert Navarro e Oihan Sancet. O Madrid continua atormentado por problemas no ataque. O atacante argentino Julian Álvarez quer deixar o clube depois que sua desejada transferência para o Barcelona não se concretizou, enquanto Alexander Sorloth está fora com uma lesão. Tem sido uma sequência irregular de resultados para o técnico Diego Simeone, com a derrota para o Bilbao vindo depois de uma vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla e de um empate em 2 a 2 com o Villarreal. Alvarez entrou no decorrer da partida contra o Bilbao, assim como seu compatriota e reforço de verão Cristian Romero. 

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rayo Vallecano 3 a 2 Racing Santander

    O Vallecano venceu um emocionante jogo de cinco gols, buscando o empate duas vezes após sair atrás no placar e triunfando apesar de ter ficado com 10 homens na reta final. Sergio Camello brilhou pelos donos da casa com dois gols e uma assistência, conduzindo sua equipe à primeira vitória na campanha.

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  • Villarreal CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Villarreal 2 x 3 Deportivo La Coruña

    Outro thriller de cinco gols viu o recém-promovido Depor conquistar três pontos preciosos em Villarreal. O atacante rodado Pierre-Emerick Aubameyang marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo para os visitantes, que seguem invictos com oito pontos após quatro jogos de LaLiga. Até agora, tem sido um retorno soberbo à elite.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 0 x 5 Barcelona

    O péssimo início de campanha do Valencia continuou com uma goleada de 5 a 0 em casa para o campeão Barcelona. O Valencia é o lanterna da competição após quatro partidas, com apenas um ponto somado. Lamine Yamal brilhou pelos visitantes com dois gols, enquanto Dani Olmo deu duas assistências. Agora, o Barça tem quatro vitórias em quatro jogos.

  • Deportivo Alaves v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo Alavés 5 x 2 Osasuna

    O atacante argentino Lucas Boye levou a bola do jogo para casa após seu hat-trick em mais uma partida de muitos gols em LaLiga. O Alavés tem 10 pontos após quatro partidas e segue invicto; apenas Barcelona e Deportivo La Coruña podem dizer o mesmo. Em outro jogo, Málaga e Levante ficaram no empate sem gols, e o Espanyol segurou o Sevilla em um empate por 1 a 1.