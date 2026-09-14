A quarta rodada da temporada 2026/27 da Ligue 1 trouxe duelos táticos cruciais, vitórias suadas e desdobramentos importantes por toda a França. O Paris Saint-Germain deu início à defesa do título com uma vitória apertada em Brest, enquanto o Stade Rennais impôs mais uma derrota ao Marseille e o Monaco deixou pontos pelo caminho em Strasbourg.
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Resumo da 4ª rodada da Ligue 1: PSG conquista a primeira vitória fora de casa contra o Brest, Rennes supera o Marseille e Monaco fica no empate com o Strasbourg
- AFP
Stade Brestois 29 0–1 Paris Saint-Germain
O Paris Saint-Germain conquistou sua primeira vitória na liga na temporada com um triunfo por 1–0, fora de casa, sobre o Stade Brestois 29. Ferran Torres marcou o gol decisivo logo aos 5 minutos, finalizando com precisão. A equipe de Luis Enrique se manteve firme na defesa apesar da pressão no fim e dos cartões amarelos para Vitinha e Dro Fernández.
- AFP
Stade Rennais FC 1–0 Olympique de Marseille
O Stade Rennais FC venceu o Olympique de Marseille por 1–0 no Roazhon Park, em um duelo de alta intensidade. O Rennes marcou o único gol da partida e conteve o ímpeto ofensivo do Marseille durante todo o jogo. A frustração do OM transbordou com o acúmulo de quatro cartões amarelos, e a equipe sofreu sua segunda derrota consecutiva na liga.
- AFP
RC Strasbourg Alsace 1–1 AS Monaco
O líder AS Monaco ficou no empate por 1–1 com o RC Strasbourg Alsace no Stade de la Meinau. O Strasbourg conteve a forte linha de ataque do Monaco, garantindo que as duas equipes dividissem os pontos em uma batalha tática muito disputada.
- AFP
LOSC Lille 2 x 0 ES Troyes AC
O LOSC Lille voltou a vencer com uma confortável vitória em casa por 2–0 sobre o ES Troyes AC, da metade de baixo da tabela, na Decathlon Arena. O Lille controlou o ritmo desde o apito inicial e aproveitou bem as chances que criou, ao mesmo tempo em que não cedeu ao Troyes nenhuma oportunidade clara de gol.
- AFP
Paris FC 0–0 Olympique Lyonnais
Paris FC e Olympique Lyonnais empataram por 0 a 0 no Stade Jean-Bouin. As chances claras foram escassas, já que as duas linhas defensivas prevaleceram e mantiveram as equipes firmes na briga pela parte de cima da tabela.
- AFP
AJ Auxerre 1 x 0 OGC Nice
O AJ Auxerre conquistou sua primeira vitória nesta edição da Ligue 1 ao bater o OGC Nice por 1 a 0 no Stade de l'Abbé-Deschamps. Um único gol foi suficiente para o Auxerre, que defendeu a vantagem com jogo físico nos minutos finais.
- AFP
Le Mans FC 2–2 RC Lens
O promovido Le Mans FC lutou e arrancou um emocionante empate por 2 a 2 com o RC Lens no Stade Marie-Marvingt. As duas equipes alternaram momentos de ataque em um confronto aberto e dividiram os pontos no apito final.
- AFP
FC Lorient 2 x 2 Toulouse FC
FC Lorient e Toulouse FC dividiram os pontos em um emocionante empate por 2 a 2, com quatro gols, no Stade du Moustoir. O Toulouse buscou a reação após sair atrás e conquistou um ponto muito batalhado fora de casa.
- AFP
Le Havre AC 0–0 Angers SCO
Le Havre AC e Angers SCO terminaram em um empate sem gols por 0 a 0 no Stade Océane. As duas equipes tiveram dificuldade para criar oportunidades de finalização no terço final e, no fim, dividiram os pontos.
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