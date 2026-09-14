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FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

Traduzido por

Resumo da 4ª rodada da Ligue 1: PSG conquista a primeira vitória fora de casa contra o Brest, Rennes supera o Marseille e Monaco fica no empate com o Strasbourg

Campeonato Francês
PSG
Rennes
Mônaco
Lille
Strasbourg
Auxerre
Lens
Brest
Lyon
Olympique de Marseille
Paris FC
Lorient
Toulouse
Angers
Le Havre
Le Mans
Troyes
Nice

Análise completa da quarta rodada da Ligue 1. Detalhamos os resultados da 4ª rodada, os principais destaques, as melhores atuações individuais e as partidas cheias de gols antes da quinta rodada.

A quarta rodada da temporada 2026/27 da Ligue 1 trouxe duelos táticos cruciais, vitórias suadas e desdobramentos importantes por toda a França. O Paris Saint-Germain deu início à defesa do título com uma vitória apertada em Brest, enquanto o Stade Rennais impôs mais uma derrota ao Marseille e o Monaco deixou pontos pelo caminho em Strasbourg.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    Stade Brestois 29 0–1 Paris Saint-Germain

    O Paris Saint-Germain conquistou sua primeira vitória na liga na temporada com um triunfo por 1–0, fora de casa, sobre o Stade Brestois 29. Ferran Torres marcou o gol decisivo logo aos 5 minutos, finalizando com precisão. A equipe de Luis Enrique se manteve firme na defesa apesar da pressão no fim e dos cartões amarelos para Vitinha e Dro Fernández.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MARSEILLEAFP

    Stade Rennais FC 1–0 Olympique de Marseille

    O Stade Rennais FC venceu o Olympique de Marseille por 1–0 no Roazhon Park, em um duelo de alta intensidade. O Rennes marcou o único gol da partida e conteve o ímpeto ofensivo do Marseille durante todo o jogo. A frustração do OM transbordou com o acúmulo de quatro cartões amarelos, e a equipe sofreu sua segunda derrota consecutiva na liga.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACOAFP

    RC Strasbourg Alsace 1–1 AS Monaco

    O líder AS Monaco ficou no empate por 1–1 com o RC Strasbourg Alsace no Stade de la Meinau. O Strasbourg conteve a forte linha de ataque do Monaco, garantindo que as duas equipes dividissem os pontos em uma batalha tática muito disputada.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-TROYESAFP

    LOSC Lille 2 x 0 ES Troyes AC

    O LOSC Lille voltou a vencer com uma confortável vitória em casa por 2–0 sobre o ES Troyes AC, da metade de baixo da tabela, na Decathlon Arena. O Lille controlou o ritmo desde o apito inicial e aproveitou bem as chances que criou, ao mesmo tempo em que não cedeu ao Troyes nenhuma oportunidade clara de gol.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-LYONAFP

    Paris FC 0–0 Olympique Lyonnais

    Paris FC e Olympique Lyonnais empataram por 0 a 0 no Stade Jean-Bouin. As chances claras foram escassas, já que as duas linhas defensivas prevaleceram e mantiveram as equipes firmes na briga pela parte de cima da tabela.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-NICEAFP

    AJ Auxerre 1 x 0 OGC Nice

    O AJ Auxerre conquistou sua primeira vitória nesta edição da Ligue 1 ao bater o OGC Nice por 1 a 0 no Stade de l'Abbé-Deschamps. Um único gol foi suficiente para o Auxerre, que defendeu a vantagem com jogo físico nos minutos finais.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LENSAFP

    Le Mans FC 2–2 RC Lens

    O promovido Le Mans FC lutou e arrancou um emocionante empate por 2 a 2 com o RC Lens no Stade Marie-Marvingt. As duas equipes alternaram momentos de ataque em um confronto aberto e dividiram os pontos no apito final.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-TOULOUSEAFP

    FC Lorient 2 x 2 Toulouse FC

    FC Lorient e Toulouse FC dividiram os pontos em um emocionante empate por 2 a 2, com quatro gols, no Stade du Moustoir. O Toulouse buscou a reação após sair atrás e conquistou um ponto muito batalhado fora de casa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-ANGERSAFP

    Le Havre AC 0–0 Angers SCO

    Le Havre AC e Angers SCO terminaram em um empate sem gols por 0 a 0 no Stade Océane. As duas equipes tiveram dificuldade para criar oportunidades de finalização no terço final e, no fim, dividiram os pontos.