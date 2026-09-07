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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

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Resumo da 3ª rodada da Ligue 1: Monaco surpreende o PSG no Parc des Princes, enquanto Paris FC e Strasbourg brilham na rodada

Campeonato Francês
Mônaco
PSG
Paris FC
Lyon
Lille
Strasbourg
Rennes
Brest
Lorient
Lens
Olympique de Marseille
Angers
Troyes
Le Mans
Le Havre
Nice
Toulouse
Auxerre

Análise completa da terceira rodada da Ligue 1. Detalhamos os resultados da 3ª rodada, os principais destaques, as melhores atuações individuais e os jogos cheios de gols antes da quarta rodada de partidas.

A terceira rodada da temporada 2026/27 da Ligue 1 teve grandes zebras, atuações marcantes fora de casa e muitos gols por toda a França. Da vitória do Monaco no Parc des Princes, que colocou o time no controle da briga pelo título da liga, ao triunfo surpreendente do Paris FC em Marselha e à goleada de oito gols do Strasbourg sobre o Troyes, a terceira rodada proporcionou um drama sem igual.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Paris Saint-Germain 1–2 Monaco

    O Monaco ampliou seu início perfeito de temporada ao surpreender o campeão Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Os visitantes transformaram contra-ataques rápidos e uma estrutura defensiva disciplinada em armas, arrancando uma vitória por 2–1 para seguir na liderança da tabela da Ligue 1, com três vitórias em três jogos.

    A derrota deixa o PSG sem vencer nas três primeiras partidas.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-NICEAFP

    Olympique de Marseille 2–3 Paris FC

    Lassine Sinayoko teve atuação de herói no Stade Vélodrome, e o recém-promovido Paris FC surpreendeu o Marseille em um emocionante triunfo por 3 a 2. Sinayoko marcou logo no 1º minuto e fez o segundo aos 19 minutos.

    Amine Gouiri marcou duas vezes para manter o OM na disputa, mas Sinayoko completou seu hat-trick em cobrança de pênalti aos 86 minutos para selar uma vitória histórica dos visitantes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-STRASBOURGAFP

    ES Troyes AC 2–6 RC Strasbourg Alsace

    O Stade de l'Aube recebeu uma verdadeira chuva de gols, com o Strasbourg marcando seis vezes sobre o Troyes em uma dominante vitória fora de casa por 6–2. A linha de ataque do Strasbourg se mostrou imparável nas transições, desmontando a defesa dos donos da casa para garantir sua segunda vitória na campanha.

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  • FBL-FRA-LIGUE 1-LYON-AUXERREAFP

    Olympique Lyonnais 3 x 1 AJ Auxerre

    O Olympique Lyonnais deu sequência ao seu forte início de temporada com uma tranquila vitória em casa por 3–1 sobre o lanterna AJ Auxerre, no Parc Olympique Lyonnais. O Lyon controlou a posse de bola e foi eficiente no terço final, subindo para a segunda colocação da tabela e deixando o Auxerre sem nenhum ponto após três partidas.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-LORIENTAFP

    RC Lens 0–1 FC Lorient

    O FC Lorient conquistou uma vitória fora de casa sem sofrer gols, com muito esforço, no Stade Bollaert-Delelis contra o RC Lens. A organização defensiva do Lorient suportou a pressão do Lens antes de marcar o gol da vitória, enquanto o Lens terminou a partida com dez jogadores após receber um segundo cartão amarelo nos acréscimos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-RENNESAFP

    Angers SCO 1–2 Stade Rennais FC

    O Stade Rennais FC conquistou uma importante vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Angers SCO, no Stade Raymond Kopa. O Rennes assumiu o controle logo no início do segundo tempo e resistiu à pressão final do Angers para seguir invicto após três rodadas.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-BRESTAFP

    Le Havre AC 1–2 Stade Brestois 29

    O Stade Brestois 29 conquistou sua primeira vitória da temporada em uma movimentada partida fora de casa no Stade Océane. O Le Havre disputou todo o segundo tempo com dez homens após um cartão vermelho nos acréscimos do primeiro tempo, permitindo ao Brest aproveitar a vantagem numérica e ficar com os três pontos.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-LILLEAFP

    Toulouse FC 0–1 Lille OSC

    O LOSC Lille conquistou uma vitória profissional por 1 a 0 sobre o Toulouse FC no Stadium de Toulouse. Um único gol decisivo permitiu ao Lille preservar sua invencibilidade e manter o ritmo perto do topo da tabela.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LE MANSAFP

    OGC Nice 1–1 Le Mans FC

    OGC Nice e Le Mans FC ficaram no 1 a 1 no Allianz Riviera. O Nice dominou o ritmo do jogo, mas faltou poder de definição, permitindo ao recém-promovido Le Mans conquistar um ponto respeitável fora de casa.