A terceira rodada da temporada 2026/27 da Ligue 1 teve grandes zebras, atuações marcantes fora de casa e muitos gols por toda a França. Da vitória do Monaco no Parc des Princes, que colocou o time no controle da briga pelo título da liga, ao triunfo surpreendente do Paris FC em Marselha e à goleada de oito gols do Strasbourg sobre o Troyes, a terceira rodada proporcionou um drama sem igual.
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Resumo da 3ª rodada da Ligue 1: Monaco surpreende o PSG no Parc des Princes, enquanto Paris FC e Strasbourg brilham na rodada
- AFP
Paris Saint-Germain 1–2 Monaco
O Monaco ampliou seu início perfeito de temporada ao surpreender o campeão Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Os visitantes transformaram contra-ataques rápidos e uma estrutura defensiva disciplinada em armas, arrancando uma vitória por 2–1 para seguir na liderança da tabela da Ligue 1, com três vitórias em três jogos.
A derrota deixa o PSG sem vencer nas três primeiras partidas.
- AFP
Olympique de Marseille 2–3 Paris FC
Lassine Sinayoko teve atuação de herói no Stade Vélodrome, e o recém-promovido Paris FC surpreendeu o Marseille em um emocionante triunfo por 3 a 2. Sinayoko marcou logo no 1º minuto e fez o segundo aos 19 minutos.
Amine Gouiri marcou duas vezes para manter o OM na disputa, mas Sinayoko completou seu hat-trick em cobrança de pênalti aos 86 minutos para selar uma vitória histórica dos visitantes.
- AFP
ES Troyes AC 2–6 RC Strasbourg Alsace
O Stade de l'Aube recebeu uma verdadeira chuva de gols, com o Strasbourg marcando seis vezes sobre o Troyes em uma dominante vitória fora de casa por 6–2. A linha de ataque do Strasbourg se mostrou imparável nas transições, desmontando a defesa dos donos da casa para garantir sua segunda vitória na campanha.
- AFP
Olympique Lyonnais 3 x 1 AJ Auxerre
O Olympique Lyonnais deu sequência ao seu forte início de temporada com uma tranquila vitória em casa por 3–1 sobre o lanterna AJ Auxerre, no Parc Olympique Lyonnais. O Lyon controlou a posse de bola e foi eficiente no terço final, subindo para a segunda colocação da tabela e deixando o Auxerre sem nenhum ponto após três partidas.
- AFP
RC Lens 0–1 FC Lorient
O FC Lorient conquistou uma vitória fora de casa sem sofrer gols, com muito esforço, no Stade Bollaert-Delelis contra o RC Lens. A organização defensiva do Lorient suportou a pressão do Lens antes de marcar o gol da vitória, enquanto o Lens terminou a partida com dez jogadores após receber um segundo cartão amarelo nos acréscimos.
- AFP
Angers SCO 1–2 Stade Rennais FC
O Stade Rennais FC conquistou uma importante vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Angers SCO, no Stade Raymond Kopa. O Rennes assumiu o controle logo no início do segundo tempo e resistiu à pressão final do Angers para seguir invicto após três rodadas.
- AFP
Le Havre AC 1–2 Stade Brestois 29
O Stade Brestois 29 conquistou sua primeira vitória da temporada em uma movimentada partida fora de casa no Stade Océane. O Le Havre disputou todo o segundo tempo com dez homens após um cartão vermelho nos acréscimos do primeiro tempo, permitindo ao Brest aproveitar a vantagem numérica e ficar com os três pontos.
- AFP
Toulouse FC 0–1 Lille OSC
O LOSC Lille conquistou uma vitória profissional por 1 a 0 sobre o Toulouse FC no Stadium de Toulouse. Um único gol decisivo permitiu ao Lille preservar sua invencibilidade e manter o ritmo perto do topo da tabela.
- AFP
OGC Nice 1–1 Le Mans FC
OGC Nice e Le Mans FC ficaram no 1 a 1 no Allianz Riviera. O Nice dominou o ritmo do jogo, mas faltou poder de definição, permitindo ao recém-promovido Le Mans conquistar um ponto respeitável fora de casa.
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