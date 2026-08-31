A segunda semana da temporada da Ligue 1 trouxe mudanças no topo da tabela, duelos defensivos e drama nos acréscimos por toda a França. De Monaco atropelando o Marseille no Stade Louis II a Paris FC conquistando uma vitória marcante e PSG arrancando um ponto no fim fora de casa, a segunda rodada manteve os torcedores na ponta da cadeira.
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Resumo da 2ª rodada da Ligue 1: Monaco supera o Marseille, Marquinhos salva o PSG e o Paris FC surpreende o Nice
- AFP
Monaco 2 x 0 Olympique de Marseille
O AS Monaco conquistou uma vitória marcante em casa sobre o rival Olympique de Marseille no Stade Louis II. O atacante alemão Paris Brunner teve atuação de destaque, abrindo o placar aos 13 minutos com uma finalização precisa antes de ampliar a vantagem no início do segundo tempo (53').
O Marseille teve dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Monaco, enquanto a equipe da casa controlou bem o ritmo para garantir a vitória sem sofrer gols.
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Lille 2–2 Paris Saint-Germain
O atual campeão Paris Saint-Germain escapou de um enorme susto na Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy, salvando um ponto nos acréscimos mais profundos.
O Lille parecia pronto para garantir os três pontos com uma atuação enérgica em casa. No entanto, o PSG pressionou sem parar no fim, culminando no gol de empate de Marquinhos aos 95 minutos para dividir os pontos em um duelo de alta intensidade.
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Paris FC 3 x 0 OGC Nice
O recém-promovido Paris FC conquistou uma das maiores vitórias do fim de semana ao dominar o OGC Nice em casa. O Paris FC assumiu o controle desde o apito inicial, com um jogo de contra-ataque afiado e finalizações certeiras, marcou três vezes sobre o Nice e garantiu sua primeira vitória na campanha de forma contundente.
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Stade Rennais 3–2 Le Mans FC
O Stade Rennais levou a melhor em um frenético thriller de cinco gols contra o Le Mans FC no Roazhon Park. O Rennais criou perigo constante pelos lados do campo, mas o Le Mans lutou bravamente e seguiu no páreo até o apito final.
Um cartão vermelho tardio para o Le Mans, aos 68 minutos, mudou o rumo da partida de forma decisiva a favor do Rennes.
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RC Strasbourg Alsace 2 x 1 RC Lens
O RC Strasbourg se recuperou da derrota na rodada de abertura ao superar o RC Lens no Stade de la Meinau. O Strasbourg construiu a base do resultado no primeiro tempo e aproveitou os erros defensivos do Lens.
O Lens diminuiu no fim da partida, mas o Strasbourg se manteve firme para conquistar uma vitória suada por 2–1.
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AJ Auxerre 1–3 Angers SCO
O Angers SCO teve uma atuação eficiente fora de casa no Stade de l'Abbé-Deschamps para superar o AJ Auxerre. O Angers aproveitou suas oportunidades em jogadas de bola parada e capitalizou os momentos de transição, abrindo uma vantagem confortável antes de o Auxerre marcar um gol de consolação no fim.
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Stade Brestois 29 2–2 Toulouse FC
Stade Brestois 29 e Toulouse FC empataram por 2 a 2 em um jogo animado no Stade Francis-Le Blé. As duas equipes alternaram a liderança ao longo de uma partida aberta, com o Toulouse marcando no fim para anular a vantagem do Brest no segundo tempo e garantir a divisão dos pontos.
- AFP
Olympique Lyonnais 1–1 Le Havre AC
O Olympique Lyonnais ficou no empate por 1 a 1 no Parc Olympique Lyonnais contra um determinado Le Havre AC. O Lyon dominou a posse de bola e criou várias chances claras, mas a linha baixa disciplinada do Le Havre manteve os mandantes sob controle para garantir um valioso ponto fora de casa.
- AFP
FC Lorient 1–2 ES Troyes AC
O ES Troyes AC conquistou uma vitória crucial fora de casa contra o FC Lorient no Stade du Moustoir. O Troyes aproveitou falhas defensivas do Lorient em ambos os tempos para abrir uma vantagem de dois gols, antes de segurar a pressão tardia da equipe da casa.
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