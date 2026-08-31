Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP

Traduzido por

Resumo da 2ª rodada da Ligue 1: Monaco supera o Marseille, Marquinhos salva o PSG e o Paris FC surpreende o Nice

Campeonato Francês
Mônaco
Olympique de Marseille
PSG
Lille
Paris FC
Nice
Rennes
Le Mans
Strasbourg
Lens
Auxerre
Angers
Brest
Toulouse
Lyon
Le Havre
Lorient
Troyes

Análise completa da rodada do segundo fim de semana da Ligue 1. Detalhamos os resultados da 2ª rodada, os principais destaques, as atuações individuais de maior destaque e as goleadas dramáticas antes da terceira rodada de jogos.

A segunda semana da temporada da Ligue 1 trouxe mudanças no topo da tabela, duelos defensivos e drama nos acréscimos por toda a França. De Monaco atropelando o Marseille no Stade Louis II a Paris FC conquistando uma vitória marcante e PSG arrancando um ponto no fim fora de casa, a segunda rodada manteve os torcedores na ponta da cadeira.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP

    Monaco 2 x 0 Olympique de Marseille

    O AS Monaco conquistou uma vitória marcante em casa sobre o rival Olympique de Marseille no Stade Louis II. O atacante alemão Paris Brunner teve atuação de destaque, abrindo o placar aos 13 minutos com uma finalização precisa antes de ampliar a vantagem no início do segundo tempo (53').

    O Marseille teve dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Monaco, enquanto a equipe da casa controlou bem o ritmo para garantir a vitória sem sofrer gols.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP

    Lille 2–2 Paris Saint-Germain

    O atual campeão Paris Saint-Germain escapou de um enorme susto na Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy, salvando um ponto nos acréscimos mais profundos.

    O Lille parecia pronto para garantir os três pontos com uma atuação enérgica em casa. No entanto, o PSG pressionou sem parar no fim, culminando no gol de empate de Marquinhos aos 95 minutos para dividir os pontos em um duelo de alta intensidade.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-NICEAFP

    Paris FC 3 x 0 OGC Nice

    O recém-promovido Paris FC conquistou uma das maiores vitórias do fim de semana ao dominar o OGC Nice em casa. O Paris FC assumiu o controle desde o apito inicial, com um jogo de contra-ataque afiado e finalizações certeiras, marcou três vezes sobre o Nice e garantiu sua primeira vitória na campanha de forma contundente.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LE MANSAFP

    Stade Rennais 3–2 Le Mans FC

    O Stade Rennais levou a melhor em um frenético thriller de cinco gols contra o Le Mans FC no Roazhon Park. O Rennais criou perigo constante pelos lados do campo, mas o Le Mans lutou bravamente e seguiu no páreo até o apito final.

    Um cartão vermelho tardio para o Le Mans, aos 68 minutos, mudou o rumo da partida de forma decisiva a favor do Rennes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-LENSAFP

    RC Strasbourg Alsace 2 x 1 RC Lens

    O RC Strasbourg se recuperou da derrota na rodada de abertura ao superar o RC Lens no Stade de la Meinau. O Strasbourg construiu a base do resultado no primeiro tempo e aproveitou os erros defensivos do Lens.

    O Lens diminuiu no fim da partida, mas o Strasbourg se manteve firme para conquistar uma vitória suada por 2–1.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-ANGERSAFP

    AJ Auxerre 1–3 Angers SCO

    O Angers SCO teve uma atuação eficiente fora de casa no Stade de l'Abbé-Deschamps para superar o AJ Auxerre. O Angers aproveitou suas oportunidades em jogadas de bola parada e capitalizou os momentos de transição, abrindo uma vantagem confortável antes de o Auxerre marcar um gol de consolação no fim.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-BREST-TOULOUSEAFP

    Stade Brestois 29 2–2 Toulouse FC

    Stade Brestois 29 e Toulouse FC empataram por 2 a 2 em um jogo animado no Stade Francis-Le Blé. As duas equipes alternaram a liderança ao longo de uma partida aberta, com o Toulouse marcando no fim para anular a vantagem do Brest no segundo tempo e garantir a divisão dos pontos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LE HAVREAFP

    Olympique Lyonnais 1–1 Le Havre AC

    O Olympique Lyonnais ficou no empate por 1 a 1 no Parc Olympique Lyonnais contra um determinado Le Havre AC. O Lyon dominou a posse de bola e criou várias chances claras, mas a linha baixa disciplinada do Le Havre manteve os mandantes sob controle para garantir um valioso ponto fora de casa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-TROYESAFP

    FC Lorient 1–2 ES Troyes AC

    O ES Troyes AC conquistou uma vitória crucial fora de casa contra o FC Lorient no Stade du Moustoir. O Troyes aproveitou falhas defensivas do Lorient em ambos os tempos para abrir uma vantagem de dois gols, antes de segurar a pressão tardia da equipe da casa.