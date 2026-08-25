A temporada 2026/27 da Ligue 1 começou com muitos gols, batalhas táticas e estreias dramáticas por toda a França. Da vitória convincente do Marseille no Vélodrome ao Lens brilhando no placar e ao PSG sendo parado em um clássico eletrizante, a primeira rodada trouxe muitas histórias.
Traduzido por
Resumo da 1ª rodada da Ligue 1: Ferran salva o PSG em Rennes, enquanto Marseille e Lens atropelam os rivais
- AFP
Olympique de Marseille 4 a 0 RC Strasbourg Alsace
Bruno Génésio não poderia ter pedido uma estreia competitiva melhor no banco do Olympique de Marselha. O OM fez um segundo tempo dominante no Stade Vélodrome. Amine Gouiri abriu o placar logo na volta do intervalo, aos 46 minutos, mas a partida desandou de vez para o Strasbourg aos 59, quando o meio-campista Samir El Mourabet recebeu o segundo cartão amarelo por uma entrada atrasada em Pierre-Emile Højbjerg.
Aproveitando o espaço extra contra dez jogadores, Gouiri ampliou em cobrança de pênalti aos 68 minutos, após um toque de mão na área. O reserva Keyliane Abdallah completou para o gol após cruzamento rasteiro aos 89 minutos, e Højbjerg fechou a goleada por 4 a 0 com um chute de longa distância nos acréscimos (90+6') para colocar o OM na liderança da tabela da Ligue 1 no saldo de gols.
- AFP
Lens 5–2 AJ Auxerre
O Lens de Dino Toppmöller deu uma aula de ataque no Stade Bollaert-Delelis em um eletrizante duelo de sete gols. Florian Thauvin abriu o placar com um pênalti aos 12 minutos, mas o momento-chave chegou aos 35, quando o defensor do Auxerre Christ Makosso recebeu cartão vermelho direto por impedir uma clara oportunidade de gol (DOGSO) ao derrubar Franjo Ivanović fora da área.
O Lens passou pela linha defensiva do Auxerre após o intervalo e marcou com Ivanović (49'), Saud Abdulhamid (54') e Ismaëlo Ganiou (66'). O Auxerre reagiu com um pênalti de Danny Namaso (61') e um gol de Lamine Sy (69'), mas Thauvin converteu outro pênalti aos 88 minutos para completar seu doblete e sacramentar a vitória por 5 a 2.
- AFP
Stade Rennais 2 x 2 Paris Saint-Germain
O atual campeão Paris Saint-Germain deixou pontos pelo caminho na noite de abertura depois de ter que buscar o resultado após estar perdendo por dois gols no Roazhon Park. O Rennes surpreendeu os visitantes logo no início, quando Sebastian Szymański acertou um foguete de 22,9 metros no ângulo aos oito minutos, antes de Estéban Lepaul ampliar aos 37 ao concluir um rápido contra-ataque.
Luis Enrique colocou Ferran Torres no intervalo, e o atacante espanhol virou o salvador: primeiro completou um cruzamento rasteiro aos 70 minutos, depois marcou de cabeça após escanteio aos 81 para garantir um suado empate por 2 a 2.
- AFP
Toulouse FC 0–2 Olympique Lyonnais
O Lyon iniciou sua temporada com uma atuação eficiente fora de casa no Stadium de Toulouse. Depois de uma primeira hora física e defensiva, o OL abriu o placar aos 68 minutos, quando o reserva Pavel Šulc cruzou rasteiro para Noah Nartey completar de perto.
Malick Fofana então liquidou a partida aos 85 minutos, concluindo uma bela troca de passes comandada por Corentin Tolisso para garantir a vitória por 2 a 0 e um jogo sem sofrer gols fora de casa.
- AFP
Angers SCO 0 x 2 LOSC Lille
O Lille somou três pontos com tranquilidade fora de casa, no Stade Raymond Kopa. O veterano atacante Olivier Giroud marcou seu retorno à liga com o gol de abertura aos 10 minutos, subindo mais alto que todo mundo para cabecear para as redes após cobrança de escanteio.
O Angers teve dificuldade para furar a defesa bem organizada do Lille, e o defensor Tiago Santos ampliou a vantagem aos 30 minutos com um chute desviado da entrada da área para assegurar uma vitória profissional por 2 a 0.
- AFP
Le Havre AC 0–1 AS Monaco
O Monaco conquistou uma vitória apertada por 1–0 fora de casa, no Stade CMA CGM Océane, sob o comando do novo técnico Filipe Luís. O gol decisivo saiu cedo, aos 13 minutos, quando o zagueiro Eric Dier subiu mais que seu marcador para cabecear com força para o gol após uma cobrança de escanteio.
O Le Havre lançou uma forte pressão pelo alto no fim do segundo tempo em busca do empate, mas a linha defensiva do Monaco se manteve firme, passando por cinco cartões amarelos para preservar o jogo sem sofrer gols.
- AFP
Le Mans FC 2–2 Stade Brestois 29
O recém-promovido Le Mans FC celebrou seu retorno à elite com um animado empate por 2 a 2 contra o Stade Brestois 29 no Stade Marie-Marvingt.
Romain Del Castillo colocou o Brest em vantagem aos 30 minutos com uma finalização colocada, mas Dame Guèye empatou para o Le Mans nos acréscimos do primeiro tempo (45+1'). Louis Mafouta então colocou os mandantes na frente aos 54 minutos, ao completar o rebote, mas Kamory Doumbia voltou a empatar para o Brest sete minutos depois (61') com um chute rasteiro e garantiu a divisão dos pontos.
- AFP
OGC Nice 0 a 0 FC Lorient
A disciplina tática ganhou o centro das atenções no Allianz Riviera, enquanto Nice e Lorient batalharam em um empate sem gols. O Nice teve mais de 60% de posse de bola, mas o bloco baixo organizado no 5-4-1 do Lorient se mostrou difícil de ser superado.
O ponta do Nice Jérémie Boga esteve mais perto de garantir a vitória quando seu chute aos 76 minutos explodiu no travessão, deixando as duas equipes com um ponto.
- AFP
ES Troyes AC 0 x 0 Paris FC
Foi uma batalha defensiva e equilibrada no Stade de l'Aube, com Troyes e Paris FC ficando no empate sem gols. As chances claras foram escassas, já que as duas equipes somaram apenas três finalizações no alvo durante toda a partida.
O Paris FC pensou ter arrancado a vitória no fim quando Jean-Philippe Krasso cabeceou em direção ao gol aos 84 minutos, mas um corte em cima da linha preservou o placar de 0 a 0.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.