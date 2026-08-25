Bruno Génésio não poderia ter pedido uma estreia competitiva melhor no banco do Olympique de Marselha. O OM fez um segundo tempo dominante no Stade Vélodrome. Amine Gouiri abriu o placar logo na volta do intervalo, aos 46 minutos, mas a partida desandou de vez para o Strasbourg aos 59, quando o meio-campista Samir El Mourabet recebeu o segundo cartão amarelo por uma entrada atrasada em Pierre-Emile Højbjerg.

Aproveitando o espaço extra contra dez jogadores, Gouiri ampliou em cobrança de pênalti aos 68 minutos, após um toque de mão na área. O reserva Keyliane Abdallah completou para o gol após cruzamento rasteiro aos 89 minutos, e Højbjerg fechou a goleada por 4 a 0 com um chute de longa distância nos acréscimos (90+6') para colocar o OM na liderança da tabela da Ligue 1 no saldo de gols.