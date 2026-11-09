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FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP
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Resumo da 10ª rodada da Ligue 1: Marselha vence o Lens por pouco em Bollaert, PSG mantém 100% de aproveitamento em novembro e Mônaco tropeça em Le Mans

Campeonato Francês
Olympique de Marseille
PSG
Lille
Nice
Brest
Lorient
Toulouse
Paris FC
Mônaco
Le Mans
Lens
Rennes
Lyon
Auxerre
Le Havre
Angers
Strasbourg
Troyes

Análise completa da décima rodada da Ligue 1. Confira os resultados, os principais destaques, as atuações individuais de destaque e os jogos repletos de gols antes da próxima pausa para as seleções e da 11ª rodada.

A 10ª rodada da Ligue 1 de 2026/27 teve emoção por toda a França, com destaque para a importante vitória do Marseille fora de casa sobre o Lens, no Stade Bollaert-Delelis. O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória apertada em casa para manter o embalo, o LOSC Lille somou três pontos em Rennes, e o recém-promovido Le Mans segurou o Monaco, que briga pelo título, em um empate disputado.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP

    RC Lens 1 x 2 Olympique de Marseille

    O Olympique de Marseille conquistou os três pontos em um confronto intenso na noite de domingo, no Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri deu ao OM o início ideal ao marcar ainda no segundo minuto. O Lens empatou aos 20 minutos com Florian Thauvin, em um gol confirmado pelo VAR. A partida seguiu equilibrada até os 82 minutos, quando o reserva Keyliane Abdallah marcou o gol da vitória do Marseille e silenciou a torcida da casa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TROYESAFP

    Paris Saint-Germain 1 a 0 ES Troyes AC

    Atual campeão, o Paris Saint-Germain venceu o ES Troyes AC por 1 a 0 com uma atuação segura no Parc des Princes. A equipe de Luis Enrique controlou a posse de bola durante toda a partida, abriu o placar e depois administrou o ritmo para impedir que o Troyes tivesse uma chance clara de voltar ao jogo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LILLEAFP

    Stade Rennais FC 1 x 2 LOSC Lille

    O LOSC Lille teve uma atuação disciplinada fora de casa no Roazhon Park e venceu o Stade Rennais FC por 2 a 1. O Lille aproveitou as oportunidades de transição nos dois tempos para assumir o controle da partida e, apesar da reação do Rennes no segundo tempo, o Lille resistiu à pressão nos minutos finais para conquistar os três pontos.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-MONACOAFP

    Le Mans FC 1 x 1 AS Monaco

    O recém-promovido Le Mans FC segurou o AS Monaco em um empate por 1 a 1 no Stade Marie-Marvingt. O Monaco criou chances para garantir a vitória, mas esbarrou na defesa organizada do Le Mans, deixando cada equipe com um ponto, enquanto o Monaco perdeu terreno importante no topo da tabela.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-LYONAFP

    Stade Brestois 29 2 a 0 Olympique Lyonnais

    O Stade Brestois 29 teve uma atuação dominante em casa, no Stade Francis-Le Blé, e venceu o Olympique Lyonnais por 2 a 0 sem sofrer gols. O Brest neutralizou o ataque do Lyon ao longo dos 90 minutos e aproveitou suas melhores oportunidades para garantir a vitória.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NICEAFP

    Angers SCO 0 x 2 OGC Nice

    O OGC Nice manteve a boa fase fora de casa com uma vitória por 2 a 0 sobre o Angers SCO no Estádio Raymond Kopa. O Nice dominou a disputa no meio-campo e marcou em momentos decisivos, enquanto o Angers recebeu três cartões amarelos ao tentar conter o ímpeto ofensivo dos visitantes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LORIENTAFP

    Le Havre AC 0 x 2 FC Lorient

    O FC Lorient conquistou uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Le Havre AC, no Stade Océane. O Lorient foi decisivo no contra-ataque e defendeu sua área com firmeza durante os oito minutos de acréscimos do segundo tempo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PARIS FCAFP

    AJ Auxerre 0 a 1 Paris FC

    O Paris FC deu sequência à sua campanha surpreendente na primeira divisão com uma vitória suada por 1 a 0 fora de casa sobre o AJ Auxerre, no Stade de l'Abbé-Deschamps. Um único gol foi suficiente para o clube da capital, que resistiu à pressão física e manteve a vantagem para subir ainda mais na tabela.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-STRASBOURGAFP

    Toulouse FC 3 x 1 RC Strasbourg Alsace

    O Toulouse FC abriu a rodada na noite de sexta-feira com uma vitória movimentada por 3–1 sobre o RC Strasbourg Alsace no Stadium de Toulouse. O ataque do Toulouse mostrou eficiência desde o início e marcou três gols para deixar a vitória encaminhada, apesar de o Strasbourg ter descontado no segundo tempo.