Resumo da 10ª rodada da Ligue 1: Marselha vence o Lens por pouco em Bollaert, PSG mantém 100% de aproveitamento em novembro e Mônaco tropeça em Le Mans

O Olympique de Marseille conquistou os três pontos em um confronto intenso na noite de domingo, no Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri deu ao OM o início ideal ao marcar ainda no segundo minuto. O Lens empatou aos 20 minutos com Florian Thauvin, em um gol confirmado pelo VAR. A partida seguiu equilibrada até os 82 minutos, quando o reserva Keyliane Abdallah marcou o gol da vitória do Marseille e silenciou a torcida da casa.