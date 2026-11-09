A 10ª rodada da Ligue 1 de 2026/27 teve emoção por toda a França, com destaque para a importante vitória do Marseille fora de casa sobre o Lens, no Stade Bollaert-Delelis. O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória apertada em casa para manter o embalo, o LOSC Lille somou três pontos em Rennes, e o recém-promovido Le Mans segurou o Monaco, que briga pelo título, em um empate disputado.
Resumo da 10ª rodada da Ligue 1: Marselha vence o Lens por pouco em Bollaert, PSG mantém 100% de aproveitamento em novembro e Mônaco tropeça em Le Mans
- AFP
RC Lens 1 x 2 Olympique de Marseille
O Olympique de Marseille conquistou os três pontos em um confronto intenso na noite de domingo, no Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri deu ao OM o início ideal ao marcar ainda no segundo minuto. O Lens empatou aos 20 minutos com Florian Thauvin, em um gol confirmado pelo VAR. A partida seguiu equilibrada até os 82 minutos, quando o reserva Keyliane Abdallah marcou o gol da vitória do Marseille e silenciou a torcida da casa.
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Paris Saint-Germain 1 a 0 ES Troyes AC
Atual campeão, o Paris Saint-Germain venceu o ES Troyes AC por 1 a 0 com uma atuação segura no Parc des Princes. A equipe de Luis Enrique controlou a posse de bola durante toda a partida, abriu o placar e depois administrou o ritmo para impedir que o Troyes tivesse uma chance clara de voltar ao jogo.
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Stade Rennais FC 1 x 2 LOSC Lille
O LOSC Lille teve uma atuação disciplinada fora de casa no Roazhon Park e venceu o Stade Rennais FC por 2 a 1. O Lille aproveitou as oportunidades de transição nos dois tempos para assumir o controle da partida e, apesar da reação do Rennes no segundo tempo, o Lille resistiu à pressão nos minutos finais para conquistar os três pontos.
- AFP
Le Mans FC 1 x 1 AS Monaco
O recém-promovido Le Mans FC segurou o AS Monaco em um empate por 1 a 1 no Stade Marie-Marvingt. O Monaco criou chances para garantir a vitória, mas esbarrou na defesa organizada do Le Mans, deixando cada equipe com um ponto, enquanto o Monaco perdeu terreno importante no topo da tabela.
- AFP
Stade Brestois 29 2 a 0 Olympique Lyonnais
O Stade Brestois 29 teve uma atuação dominante em casa, no Stade Francis-Le Blé, e venceu o Olympique Lyonnais por 2 a 0 sem sofrer gols. O Brest neutralizou o ataque do Lyon ao longo dos 90 minutos e aproveitou suas melhores oportunidades para garantir a vitória.
- AFP
Angers SCO 0 x 2 OGC Nice
O OGC Nice manteve a boa fase fora de casa com uma vitória por 2 a 0 sobre o Angers SCO no Estádio Raymond Kopa. O Nice dominou a disputa no meio-campo e marcou em momentos decisivos, enquanto o Angers recebeu três cartões amarelos ao tentar conter o ímpeto ofensivo dos visitantes.
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Le Havre AC 0 x 2 FC Lorient
O FC Lorient conquistou uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Le Havre AC, no Stade Océane. O Lorient foi decisivo no contra-ataque e defendeu sua área com firmeza durante os oito minutos de acréscimos do segundo tempo.
- AFP
AJ Auxerre 0 a 1 Paris FC
O Paris FC deu sequência à sua campanha surpreendente na primeira divisão com uma vitória suada por 1 a 0 fora de casa sobre o AJ Auxerre, no Stade de l'Abbé-Deschamps. Um único gol foi suficiente para o clube da capital, que resistiu à pressão física e manteve a vantagem para subir ainda mais na tabela.
- AFP
Toulouse FC 3 x 1 RC Strasbourg Alsace
O Toulouse FC abriu a rodada na noite de sexta-feira com uma vitória movimentada por 3–1 sobre o RC Strasbourg Alsace no Stadium de Toulouse. O ataque do Toulouse mostrou eficiência desde o início e marcou três gols para deixar a vitória encaminhada, apesar de o Strasbourg ter descontado no segundo tempo.
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