Resultados fracos do Inter Miami na pré-temporada são motivo de alerta para Lionel Messi?

Mesmo com Luis Suarez se juntando a Messi, o Inter Miami passou longe de convencer

Vamos deixar algo claro. Não há motivo para preocupação com o Inter Miami, apesar do início decepcionante na pré-temporada de 2024.

Com uma longa temporada pela frente e quatro títulos a serem disputados, é provável que a equipe se recupere. A presença de Messi, Suarez, Alba e Busquets justifica as altas expectativas, mas convenhamos, nos dois primeiros jogos a equipe da Flórida não demonstrou o desempenho esperado, e isso pode se tornar uma pedra no sapato do camisa 10 e oito vezes melhor do mundo.