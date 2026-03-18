Após os jogos disputados ontem, a 31ª rodada da Série B foi concluída hoje com mais quatro partidas (falta apenas Catanzaro x Modena, que foi adiada devido a um alerta meteorológico na Calábria). A destaque desta rodada é Lorenzo Insigne, que com um gol e duas assistências foi o melhor em campo no Pescara x Entella, confirmando-se como um dos protagonistas da equipe de Gorgone nesta segunda metade da temporada. Na verdade, o protagonista. Absoluto. Desde que voltou ao time azul e branco, o jogador nascido em 1991 marcou três gols e deu duas assistências aos companheiros, nas seis partidas disputadas, entre as que começou como titular e as que entrou no segundo tempo.
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Resultados e artilheiros da Série B: Insigne brilha, o Pescara voa. Frosinone e Avellino vencem, derrota feia para a Sampdoria
A SITUAÇÃO NA SÉRIE B
O Pescara continua em último lugar, mas, graças também às jogadas de Insigne, diminuiu a diferença para os times rivais na luta pela permanência e agora está a dois pontos da zona de segurança. Vitória importante também para o Frosinone, que, naquele que era quase um jogo decisivo contra o Bari, conquistou os três pontos e subiu para dois pontos atrás do Monza. O Avellino venceu o confronto direto pelas eliminatórias contra o Südtirol, ultrapassou-o e chega a -1 do Cesena, oitavo colocado (última vaga para acessar as eliminatórias de promoção). Derrota feia para a Sampdoria, que perdeu fora de casa para a Carrarese e permanece perto da zona de perigo.
RESULTADOS E GOLS
Frosinone x Bari 2 x 1
2' Rao (B), 8' Fini (F), 53' Corrado (F).
Carrarese x Sampdoria 2 x 0
63' Hasa, 95' pênalti Finotto
Pescara x Entella 3 x 0
20' Cagnano, 43' Caligara, 56' Insigne
Avellino x Südtirol 3 x 2
24' Patierno (A), 52' pênalti Casiraghi (S), 72' Besaggio (A), 75' Pecorino (S), 80' Izzo (A)