Resultados e artilheiros da Série B: Insigne brilha, o Pescara voa. Frosinone e Avellino vencem, derrota feia para a Sampdoria

O Pescara continua em último lugar, mas, graças também às jogadas de Insigne, diminuiu a diferença para os times rivais na luta pela permanência e agora está a dois pontos da zona de segurança. Vitória importante também para o Frosinone, que, naquele que era quase um jogo decisivo contra o Bari, conquistou os três pontos e subiu para dois pontos atrás do Monza. O Avellino venceu o confronto direto pelas eliminatórias contra o Südtirol, ultrapassou-o e chega a -1 do Cesena, oitavo colocado (última vaga para acessar as eliminatórias de promoção). Derrota feia para a Sampdoria, que perdeu fora de casa para a Carrarese e permanece perto da zona de perigo.



