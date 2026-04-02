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Resultados dos jogos adiados da Liga Jovi: Al-Arini voa na liderança... e o Al-Taawoun surpreende o Al-Nasr e o Al-Qadsia

Especiais e Opinião
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Al Orobah U21
Al Fateh U21
Arábia Saudita

A emoção vai à alta na Liga Jovem de Elite Sub-21 a uma rodada do fim

A rodada de jogos adiados da Liga Joi Sub-21 chegou ao fim, com vários resultados e números impressionantes que confirmaram o alto nível de competitividade entre as equipes participantes.

As rodadas da Liga Jovem são sempre marcadas por emoção e suspense, com partidas repletas de momentos decisivos e gols espetaculares que elevam o entusiasmo da torcida e destacam os talentos promissores do futebol juvenil.

Leia também... O melhor de março... Basem Al-Arini, o “carrasco” que não conhece piedade na Liga Joy

Nesta rodada, algumas equipes se destacaram de forma notável, enquanto vários jogadores apresentaram um desempenho individual excepcional, tornando-a uma das rodadas mais emocionantes da temporada e abrindo caminho para ainda mais expectativa na última rodada.


  • محمد رفعت لاعب فريق الفتح تحت 21 عامًاAl Fateh's X Official Account

    Rodada dos jogos adiados

    As últimas três rodadas do Campeonato Jovem de Elite Sub-21 viram o adiamento de nove partidas: uma única partida na 17ª rodada, quatro partidas na 18ª rodada e outras quatro na 19ª rodada.

    Essas partidas adiadas foram disputadas ao longo de três dias: quatro partidas na sexta-feira, 27 de março, quatro partidas na quarta-feira, 1º de abril, e uma partida na quinta-feira.

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    Na sexta-feira, o Al-Ittifaq enfrentou o Al-Raed no Estádio Igo, em Dammam, em uma partida adiada da 18ª rodada, enquanto três partidas adiadas da 19ª rodada foram disputadas: o Al-Akhdoud enfrentou o Al-Najma no Estádio da Administração de Educação, em Unaizah; o Al-Wehda recebeu o Al-Adalah no Estádio da Cidade do Rei Abdulaziz, em Meca; e o Al-Ahli visitou o Al-Fateh no Estádio Tamweel Al-Oula, em Al-Ahsa.

    Já as partidas de quarta-feira contaram com o único jogo adiado da 17ª rodada, quando o Al-Ittifaq visitou o Al-Bukairiyah, e outra partida adiada da 19ª rodada, quando o Al-Ittihad recebeu o Al-Khaleej em Saihat.

    Também foram disputadas três partidas da 18ª rodada, com o Al-Wehda visitando o Al-Riyad na capital saudita, o Al-Akhdoud recebendo o Al-Taawoun em Najran, enquanto o Al-Fateh visitou o Al-Arabi no Estádio da Universidade de Al-Jawf, nesta quinta-feira.


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  • O Al-Taawoun derrota o Al-Nasr e o Al-Qadsia

    O Al-Taawoun causou uma surpresa ao Al-Nasr e ao Al-Qadsia ao conquistar uma vitória emocionante sobre o Al-Akhdoud por 2 a 0, chegando à terceira posição com 37 pontos.

    O Al-Taawoun está agora a apenas 3 pontos do Al-Hilal, líder da tabela, e a um ponto do Al-Ittifaq, segundo colocado.

    O Al-Taawoun superou o Al-Qadsia, time de grande potencial, por um ponto (36), e o Al-Nasr, quinto colocado (35).


  • Al-Arini no topo

    Basem Al-Arini, atacante do Al-Taawoun, continuou a brilhar de forma notável nos últimos tempos, consolidando sua liderança na artilharia da Liga Joi da Elite (Campeonato Saudita Sub-21) na atual temporada 2025-2026.

    Al-Arini contribuiu para a vitória de sua equipe sobre o Al-Akhdoud por 2 a 0, na partida disputada na quarta-feira no estádio do Al-Akhdoud, em Najran, válida pela 18ª rodada, após marcar um gol espetacular que confirmou sua forte presença ofensiva.

    Seu gol saiu aos 69 minutos, após receber um passe em profundidade preciso por trás da defesa adversária, partindo sozinho em direção ao gol e mandando a bola para o fundo da rede com muita confiança, marcando o segundo gol de sua equipe de forma espetacular.

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    O atacante do Al-Taawoun continuou sua série de atuações brilhantes, depois de marcar pelo terceiro jogo consecutivo, tendo feito um gol contra o Al-Hazm na 17ª rodada, antes de se destacar de forma impressionante com um “hat-trick” contra o Al-Nassr na 19ª rodada.

    Al-Arini elevou sua contagem para 17 gols na liderança da artilharia, com uma vantagem de três gols sobre seu mais próximo perseguidor, Jalal Al-Salem, atacante do Al-Ittifaq, que ocupa o segundo lugar.

    Por sua vez, Al-Salem também manteve sua boa fase, após marcar o gol que levou o Al-Ittifaq à vitória por 2 a 1 sobre o Al-Bukairiya, na partida disputada nesta quarta-feira, válida pela 17ª rodada.

  • باسم العريني مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًاAl Taawoun's X Official Account

    Um conflito acirrado

    Espera-se que a 20ª rodada da Liga Jovem de Elite Sub-21 seja marcada por uma forte disputa e um confronto acirrado entre as equipes, devido à equanimidade dos níveis e à intensa competição pelas primeiras posições. O confronto entre Al-Nassr e Al-Hilal chama a atenção, em um clássico muito aguardado que sempre traz um clima especial e muita emoção entre os rivais.

    Além disso, o Al-Ahli enfrenta o Al-Qadisiyah em um confronto não menos intenso, com cada time buscando um resultado positivo que consolide sua posição na tabela de classificação.

    Em outra partida, o Al-Ittihad enfrenta o Al-Shabab em um confronto que parece forte no papel, mas que pode perder parte de sua importância para o Al-Shabab, após a confirmação oficial de seu rebaixamento, enquanto o Al-Ittihad busca aproveitar o jogo para conquistar os três pontos.