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Max EberlGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Resta apenas uma grande questão: estrela da DFB, que está de saída, parece estar “interessada” em se transferir para o FC Bayern

Bundesliga
Mercado da bola
M. Kim
Y. Bisseck
I. Konate
G. Bremer
H. Ito
J. Gvardiol
J. Stones
Bayern de Munique
Inter de Milão
Real Madrid
Liverpool
Juventus

O FC Bayern e a busca por um zagueiro central: um assunto que ganhou força de forma surpreendente nas últimas semanas. Agora, parece que dois candidatos sérios estão realmente se destacando.

Na verdade, a situação parecia clara para esta janela de transferências no FC Bayern — e foi mais ou menos confirmada oficialmente pelos dirigentes: o clube pretende contratar um jogador ofensivo, de preferência versátil, capaz de atuar tanto na ala esquerda quanto na ponta de ataque. Além disso, um lateral. 

Os muniquenses já receberam uma primeira recusa: o jogador almejado, Anthony Gordon, com quem já haviam mantido conversas e com quem supostamente já haviam chegado a um acordo pessoal, assinou com o FC Barcelona. A oferta de 80 milhões de euros dos catalães era boa demais, e o Bayern, por motivos compreensíveis, não quis acompanhá-la.

Mas não é só esse caso que está causando grande agitação no atual campeão alemão: aparentemente, a busca por um novo zagueiro central, que também possa atuar nas laterais, está ganhando força de forma surpreendente. 

  • Nas últimas semanas, surgiram de repente os nomes de John Stones (que estaria disponível sem custo de transferência do Manchester City) e Josko Gvardiol (também do Manchester City). Pelo menos no caso de Stones, o diretor esportivo Max Eberl negou qualquer interesse.

    E, no entanto, agora parecem ter surgido dois candidatos realmente sérios: por um lado, Ibrahima Konate deixará o Liverpool FC no verão sem custo de transferência. Além do Chelsea FC e do Real Madrid, que já há meses são associados a Konate, o L'Equipe agora também atribui ao bicampeão alemão um interesse concreto e até mesmo grande. O clube recordista de títulos estaria — assim como o Real — em contato com o jogador. 

    Konate já havia formado uma dupla de zagueiros centrais extremamente boa com o titular do Bayern de Munique, Dayot Upamecano, no RB Leipzig e na seleção francesa. No entanto, o FCB já montou uma estrutura defensiva que funciona muito bem com Upamecano e Jonathan Tah. 

    Mas como tanto Min-Jae Kim quanto Hiroki Ito poderão deixar o clube no meio do ano se surgirem ofertas adequadas, e só restaria Josip Stanisic como possível reserva, o FCB aparentemente também está focado na busca por reforços para a defesa central.

    Além de Konaté, Yann Aurel Bisseck também teria entrado no radar de transferências do time de Munique. Conforme reportado pelo Bild, o campeão recordista teria se informado ativamente sobre Bisseck. Nesse contexto, uma pergunta em particular estaria no ar: “Por que ele não está na Copa do Mundo?”

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  • Germany U21 v France U21 - International FriendlyGetty Images Sport

    Bisseck parece estar interessado em se transferir para o FC Bayern

    Embora Bisseck tenha feito uma excelente temporada no Inter de Milão, tendo-se tornado titular na zaga de três após um início complicado sob o comando do novo técnico Cristian Chivu e conquistado a dobradinha com os nerazzurri, Julian Nagelsmann decidiu não convocá-lo para a Copa do Mundo, apesar de ele ter sido selecionado uma vez pela seleção alemã.

    O lendário meio-campista alemão Toni Kroos também reagiu com incompreensão: “Ele já me chamou a atenção no ano passado. É um zagueiro central muito bom, que, acima de tudo, transmite algo especial. Ninguém quer jogar contra ele, nem entrar necessariamente em duelos.”

    O Bayern de Munique parece ter uma visão semelhante e já teria perguntado ao Inter se uma transferência seria viável e a partir de qual valor. A resposta dos Nerazzurri, segundo o Bild: a partir de 40 milhões de euros, estariam “dispostos a negociar”. Um ponto positivo para o FCB: o próprio Bisseck também estaria “interessado” em uma transferência para Munique. 

    Lá, ele poderia desempenhar um papel importante tanto como lateral-direito quanto como concorrente da dupla Upamecano/Tah. Para que o Bayern realmente leve isso a sério, porém, seria necessário que, pelo menos no caso de Kim, a saída se tornasse muito concreta. Embora o sul-coreano tenha afirmado recentemente que se sente extremamente à vontade em seu papel de reserva, rumores de transferência já circulam há algum tempo.

  • Min-Jae KimGetty

    O FC Bayern espera encontrar compradores para Kim e Ito — o Inter parece já ter encontrado um substituto para Bisseck

    A Gazzetta dello Sport informou recentemente que o jogador de 29 anos poderia ser transferido para a Juventus de Turim em uma troca envolvendo Gleison Bremer. O FCB também estaria interessado no zagueiro central brasileiro, segundo a publicação. De acordo com a revista kicker, o FCB exigiria, fora eventuais acordos de troca, pelo menos 25 a 30 milhões de euros pelos serviços de Kim; já no caso de Ito, o limite mínimo estaria em torno de 20 milhões, segundo o jornal tz.

    Caso o time de Munique encontre um comprador para um dos dois jogadores que podem ser dispensados, um acordo com a Inter por Bisseck aparentemente não seria improvável. Além da Juve, o Milan e o Fenerbahçe também estariam de olho em Kim.

    Além disso, segundo a Gazzetta dello Sport, o Inter já teria dois defensores em vista como substitutos de Bisseck: um deles seria Tarik Muharemovic, do Sassuolo, que foi formado na Juventus e tem um grande futuro previsto. O segundo candidato seria Oumar Solet, do Udinese, que já há algum tempo é associado a uma transferência para os Nerazzurri.

    No entanto, dois defensores, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, deixarão definitivamente o Inter após o fim da temporada. A saída de Alessandro Bastoni para o FC Barcelona também foi considerada muito provável por muito tempo, mas, de acordo com relatos coincidentes da mídia, a transferência já teria fracassado e Bastoni provavelmente permanecerá em Milão. Que isso também se aplique a Bisseck, aparentemente, é algo que se pode duvidar no momento. 

    O jogador de 25 anos, que alimentou os rumores ao trocar de assessor para Giovanni Branchini, conquistou seu lugar na zaga de três ao lado de Manuel Akanji e Bastoni após um início difícil. No entanto, caso o Inter queira contratar Muharemovic e Solet a todo custo, precisará de receitas. A Gazzetta dello Sport especula que, por isso mesmo, não se colocariam grandes obstáculos à saída de Bisseck, que ainda tem contrato até 2029.