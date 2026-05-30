A Gazzetta dello Sport informou recentemente que o jogador de 29 anos poderia ser transferido para a Juventus de Turim em uma troca envolvendo Gleison Bremer. O FCB também estaria interessado no zagueiro central brasileiro, segundo a publicação. De acordo com a revista kicker, o FCB exigiria, fora eventuais acordos de troca, pelo menos 25 a 30 milhões de euros pelos serviços de Kim; já no caso de Ito, o limite mínimo estaria em torno de 20 milhões, segundo o jornal tz.
Caso o time de Munique encontre um comprador para um dos dois jogadores que podem ser dispensados, um acordo com a Inter por Bisseck aparentemente não seria improvável. Além da Juve, o Milan e o Fenerbahçe também estariam de olho em Kim.
Além disso, segundo a Gazzetta dello Sport, o Inter já teria dois defensores em vista como substitutos de Bisseck: um deles seria Tarik Muharemovic, do Sassuolo, que foi formado na Juventus e tem um grande futuro previsto. O segundo candidato seria Oumar Solet, do Udinese, que já há algum tempo é associado a uma transferência para os Nerazzurri.
No entanto, dois defensores, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, deixarão definitivamente o Inter após o fim da temporada. A saída de Alessandro Bastoni para o FC Barcelona também foi considerada muito provável por muito tempo, mas, de acordo com relatos coincidentes da mídia, a transferência já teria fracassado e Bastoni provavelmente permanecerá em Milão. Que isso também se aplique a Bisseck, aparentemente, é algo que se pode duvidar no momento.
O jogador de 25 anos, que alimentou os rumores ao trocar de assessor para Giovanni Branchini, conquistou seu lugar na zaga de três ao lado de Manuel Akanji e Bastoni após um início difícil. No entanto, caso o Inter queira contratar Muharemovic e Solet a todo custo, precisará de receitas. A Gazzetta dello Sport especula que, por isso mesmo, não se colocariam grandes obstáculos à saída de Bisseck, que ainda tem contrato até 2029.