Nas últimas semanas, surgiram de repente os nomes de John Stones (que estaria disponível sem custo de transferência do Manchester City) e Josko Gvardiol (também do Manchester City). Pelo menos no caso de Stones, o diretor esportivo Max Eberl negou qualquer interesse.

E, no entanto, agora parecem ter surgido dois candidatos realmente sérios: por um lado, Ibrahima Konate deixará o Liverpool FC no verão sem custo de transferência. Além do Chelsea FC e do Real Madrid, que já há meses são associados a Konate, o L'Equipe agora também atribui ao bicampeão alemão um interesse concreto e até mesmo grande. O clube recordista de títulos estaria — assim como o Real — em contato com o jogador.

Konate já havia formado uma dupla de zagueiros centrais extremamente boa com o titular do Bayern de Munique, Dayot Upamecano, no RB Leipzig e na seleção francesa. No entanto, o FCB já montou uma estrutura defensiva que funciona muito bem com Upamecano e Jonathan Tah.

Mas como tanto Min-Jae Kim quanto Hiroki Ito poderão deixar o clube no meio do ano se surgirem ofertas adequadas, e só restaria Josip Stanisic como possível reserva, o FCB aparentemente também está focado na busca por reforços para a defesa central.

Além de Konaté, Yann Aurel Bisseck também teria entrado no radar de transferências do time de Munique. Conforme reportado pelo Bild, o campeão recordista teria se informado ativamente sobre Bisseck. Nesse contexto, uma pergunta em particular estaria no ar: “Por que ele não está na Copa do Mundo?”