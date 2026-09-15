De acordo com a BBC, o ex-meio-campista do Tottenham Hotspur Yves Bissouma está perto de um recomeço no Ajax, em um acordo inicial válido até o fim da temporada. O volante de 30 anos estava disponível como agente livre após sua saída do Spurs em junho. Entende-se que Bissouma está atualmente em Amsterdã para finalizar a transferência para o clube da Eredivisie, que inclui a opção de uma extensão adicional de 12 meses.

A mudança oferece ao experiente internacional do Mali uma plataforma ideal para relançar sua carreira após um período final desafiador no futebol inglês.