News Images
Traduzido por
Resgate holandês de Bissouma! Ex-excluído do Tottenham, Yves Bissouma se aproxima de uma surpreendente transferência para o Ajax
Um novo começo em Amsterdã
De acordo com a BBC, o ex-meio-campista do Tottenham Hotspur Yves Bissouma está perto de um recomeço no Ajax, em um acordo inicial válido até o fim da temporada. O volante de 30 anos estava disponível como agente livre após sua saída do Spurs em junho. Entende-se que Bissouma está atualmente em Amsterdã para finalizar a transferência para o clube da Eredivisie, que inclui a opção de uma extensão adicional de 12 meses.
A mudança oferece ao experiente internacional do Mali uma plataforma ideal para relançar sua carreira após um período final desafiador no futebol inglês.
Refletindo sobre uma passagem de altos e baixos pelo Tottenham
Bissouma chegou inicialmente ao Tottenham em julho de 2022, após uma transferência de £ 30 milhões vinda do Brighton, e fez 111 partidas pelo clube. Durante seu período no norte de Londres, viveu momentos importantes, incluindo ajudar o Spurs a conquistar a Liga Europa da UEFA em 2025 e garantir um lugar na Seleção do Ano da CAF em 2024. No entanto, sua trajetória também teve momentos turbulentos, especialmente quando o ex-técnico Thomas Frank o deixou fora do elenco para enfrentar o Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA devido a atrasos persistentes.
Ele atuou 11 vezes durante sua última temporada, enquanto o Tottenham enfrentou dificuldades em uma campanha doméstica complicada, encerrada com um 17º lugar.
Traçando uma trajetória de carreira vitoriosa
Nascido na Costa do Marfim e representando Mali internacionalmente desde sua estreia pela seleção principal em 2016, Bissouma construiu uma extensa carreira europeia. Depois de iniciar sua trajetória profissional no Real Bamako, assinou seu primeiro contrato profissional com o Lille, da Ligue 1 francesa, antes de se destacar na Premier League com o Brighton. Conhecido por sua capacidade incansável de recuperar bolas e por suas atuações enérgicas, ele também detém o recorde do cartão amarelo mais rápido da história da Premier League, advertido com apenas 14 segundos de jogo em uma partida contra o Manchester City, em novembro de 2024.
Sua vasta experiência em quatro edições da Copa Africana de Nações acrescenta bagagem valiosa ao seu novo ambiente na Holanda.
- Getty Images Sport
De olho na ação da Eredivisie
Com suas avaliações médicas e os detalhes do contrato se aproximando da conclusão, Bissouma em breve voltará sua atenção para retornar aos gramados e se adaptar ao futebol holandês. O Ajax espera que o meio-campista consiga rapidamente reencontrar a forma que o tornou um dos mais dominantes recuperadores de bola da elite do futebol inglês. Ao entrar em campo na Eredivisie, seu foco imediato será garantir um lugar regular entre os titulares e conduzir seu novo clube ao sucesso doméstico.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.