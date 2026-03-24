Na Espanha, Pedro Fullana, jornalista da Cadena SER, revela que o Atlético de Madrid teria acordado com Diego Pablo Simeone, técnico dos Colchoneros, para não permitir que Nico González atingisse o número de partidas estabelecido entre o clube madrilenho e a Juventus para que a cláusula de compra fosse acionada. Faltariam ao argentino mais 7 participações de pelo menos um tempo. Até o momento, o jogador nascido em 1998 soma 14 partidas no campeonato com pelo menos 45 minutos, das 21 previstas (no total, considerando também a Liga dos Campeões, as participações de Nico Gonzalez com pelo menos 45 minutos são 18).
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Resgate de Nico Gonzalez: imposição do Atlético de Madrid a Simeone, o que a Juventus faz agora?
O Atlético quer o Nico, mas nas condições dele
No verão passado, o ex-jogador da Fiorentina foi emprestado pela Juve ao Atlético de Madrid, com uma cláusula de compra obrigatória fixada em 32 milhões de euros e condicionada ao número de partidas disputadas com pelo menos 45 minutos de jogo (21 no total a serem alcançadas). O desempenho sob o comando de Diego Simeone é decididamente satisfatório, mas na Espanha estão certos: os colchoneros têm uma estratégia precisa para o próximo verão. Conforme relata o Tuttosport, segundo o jornalista da Cadena Ser, os colchoneros continuariam interessados em contratar o lateral, que completará 28 anos no próximo dia 6 de abril.
O QUE A JUVENTUS VAI FAZER?
O plano do Atlético de Madrid seria negociar com a Juventus ao final da temporada para chegar a um acordo por um valor inferior ao acordado no ano passado para a opção de compra vinculada ao número de partidas disputadas. Resta saber, neste momento, qual será a intenção do clube bianconero: se aceitar um acordo com valor reduzido, recusar a proposta à espera de outras propostas ou, quem sabe, talvez decidir manter Nico Gonzalez no elenco à disposição de Luciano Spalletti, já que o técnico, segundo o Tuttosport, aprecia as qualidades do argentino.