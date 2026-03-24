Resgate de Nico Gonzalez: imposição do Atlético de Madrid a Simeone, o que a Juventus faz agora?

O plano do Atlético de Madrid seria negociar com a Juventus ao final da temporada para chegar a um acordo por um valor inferior ao acordado no ano passado para a opção de compra vinculada ao número de partidas disputadas. Resta saber, neste momento, qual será a intenção do clube bianconero: se aceitar um acordo com valor reduzido, recusar a proposta à espera de outras propostas ou, quem sabe, talvez decidir manter Nico Gonzalez no elenco à disposição de Luciano Spalletti, já que o técnico, segundo o Tuttosport, aprecia as qualidades do argentino.



