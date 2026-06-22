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Gabriel Marin

De reserva a protagonista: Como Matheus Cunha virou referência ofensiva da seleção

M. Cunha
Brasil
Copa do Mundo

Atacante ganha protagonismo na Copa do Mundo, assume a camisa 9 e alimenta a esperança de encerrar o jejum de grandes artilheiros do Brasil em Mundiais

A trajetória de Matheus Cunha na Copa do Mundo 2026 simboliza uma rápida transformação dentro da seleção brasileira. Reserva na estreia diante do Marrocos, o atacante recuperou espaço, assumiu a camisa 9 e foi decisivo na primeira vitória brasileira no torneio ao marcar dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti.

A atuação de destaque consolidou um momento especial na carreira do jogador do Manchester United, que recebeu elogios do técnico Carlo Ancelotti pela capacidade de movimentação e pela versatilidade no setor ofensivo. Mais do que balançar as redes, Cunha foi fundamental para abrir espaços, acelerar transições e dar dinâmica ao ataque brasileiro.

Agora, além de viver sua melhor fase com a camisa da seleção, o paraibano também carrega uma missão histórica: tentar recolocar o Brasil no topo da artilharia entre os camisas 9 em Copas do Mundo.

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A aposta de Ancelotti que mudou o ataque brasileiro

    A escolha de Carlo Ancelotti para o confronto contra o Haiti chamou atenção. Depois de perder a vaga para Igor Thiago na estreia, Matheus Cunha voltou ao time titular em um papel que exigia muito mais do que presença de área.

    A estratégia do treinador italiano passava por um centroavante capaz de circular por diferentes setores do campo, arrastar marcadores e criar corredores para os companheiros. Cunha respondeu da melhor maneira possível.

    Além dos dois gols, participou ativamente da construção ofensiva e foi uma das peças mais influentes da partida. A atuação não apenas garantiu a vitória brasileira, mas também reforçou sua condição de referência no esquema montado por Ancelotti.

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  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    O surfe como combustível para o sucesso

    Se dentro de campo Matheus Cunha vive um dos melhores momentos da carreira, fora dele encontrou no surfe uma ferramenta para lidar com a pressão do futebol profissional.

    Natural de João Pessoa, na Paraíba, o atacante conheceu o esporte durante férias em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, onde teve contato com o campeão olímpico e mundial Ítalo Ferreira. A experiência virou hábito e passou a fazer parte da rotina do jogador, inclusive durante sua passagem pela Inglaterra.

    Nos tempos de Wolverhampton, Cunha aproveitava os períodos de descanso para treinar em piscinas de ondas artificiais em Bristol. Segundo o atacante, o esporte se tornou uma forma de relaxamento e equilíbrio mental.

    A ligação entre futebol e surfe ficou ainda mais evidente na Copa do Mundo. Após marcar contra o Haiti, o camisa 9 celebrou simulando estar sobre uma prancha, repetindo uma comemoração que já havia se tornado popular durante sua trajetória no futebol inglês.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Da explosão na Inglaterra ao protagonismo na seleção

    O crescimento de Matheus Cunha não aconteceu por acaso. A temporada 2024/25 marcou uma virada importante na carreira do atacante.

    Ainda pelo Wolverhampton, o brasileiro registrou 18 gols e seis assistências, desempenho que despertou o interesse do Manchester United. O clube inglês investiu cerca de R$ 480 milhões para contratá-lo e assinou vínculo até 2030.

    A adaptação foi imediata. Em sua primeira temporada pelos Red Devils, Cunha acumulou 10 gols e duas assistências na Premier League, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe.

    O bom momento atravessou o Atlântico e chegou à seleção brasileira, onde passou a ocupar um papel cada vez mais relevante.

  • WC2002-GER-BRA-RONALDO CELEBRATEAFP

    A missão de encerrar um jejum que dura desde Ronaldo

    Os dois gols contra o Haiti também recolocaram em pauta uma questão histórica da seleção brasileira: a dificuldade em encontrar um camisa 9 dominante em Copas do Mundo desde Ronaldo.

    O Fenômeno foi o último centroavante brasileiro a protagonizar uma grande campanha individual no torneio, marcando oito gols na conquista do pentacampeonato em 2002. Desde então, nenhum atacante da posição conseguiu superar a marca de três gols em uma única edição.

    Ronaldo marcou três vezes em 2006. Depois dele, Luis Fabiano repetiu o número em 2010, Fred balançou as redes apenas uma vez em 2014, Gabriel Jesus passou em branco em 2018 e Richarlison marcou três gols em 2022.

    Agora, a responsabilidade está nos pés de Matheus Cunha.

    Com dois gols já anotados na competição, o atacante está a um de igualar os principais números alcançados pelos seus antecessores nas últimas duas décadas. Caso volte a marcar diante da Escócia, dará mais um passo para encerrar uma longa espera da torcida brasileira por um camisa 9 decisivo em Mundiais.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O momento ideal para assumir o protagonismo

    A Copa do Mundo costuma revelar personagens improváveis e acelerar trajetórias. No caso de Matheus Cunha, o torneio parece ter chegado justamente no momento em que maturidade, confiança e desempenho se encontraram.

    Entre a tranquilidade proporcionada pelo surfe e a responsabilidade de vestir a camisa 9 da seleção brasileira, o atacante vive uma fase que mistura equilíbrio emocional e eficiência dentro de campo.

    De reserva na estreia a protagonista da campanha brasileira, Cunha surge como uma das principais esperanças do Brasil para a sequência do Mundial. E, se depender da maré favorável que o acompanha nos últimos meses, ainda há muitas ondas para surfar nesta Copa.

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