De reserva a protagonista: Como Matheus Cunha virou referência ofensiva da seleção

A trajetória de Matheus Cunha na Copa do Mundo 2026 simboliza uma rápida transformação dentro da seleção brasileira. Reserva na estreia diante do Marrocos, o atacante recuperou espaço, assumiu a camisa 9 e foi decisivo na primeira vitória brasileira no torneio ao marcar dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti.

A atuação de destaque consolidou um momento especial na carreira do jogador do Manchester United, que recebeu elogios do técnico Carlo Ancelotti pela capacidade de movimentação e pela versatilidade no setor ofensivo. Mais do que balançar as redes, Cunha foi fundamental para abrir espaços, acelerar transições e dar dinâmica ao ataque brasileiro.

Agora, além de viver sua melhor fase com a camisa da seleção, o paraibano também carrega uma missão histórica: tentar recolocar o Brasil no topo da artilharia entre os camisas 9 em Copas do Mundo.