O gigante bávaro busca reforçar sua linha de frente e, segundo informações, identificou Thiago como o candidato ideal para dar suporte a Kane. De acordo com o jornalista italiano Nicolo Schira, o Bayern demonstrou forte interesse no atacante do Brentford e já iniciou conversas preliminares sobre uma possível transferência para a Bundesliga.

A necessidade de um reserva especialista se tornou mais urgente após a saída de Nicolas Jackson, que retornou ao Chelsea depois de seu período de empréstimo em Munique. Embora Kane siga como o ponto focal indiscutível do ataque, a falta de um substituto de origem fez o clube reconsiderar sua posição sobre novas chegadas.



