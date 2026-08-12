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Reserva para Harry Kane! Bayern de Munique mira atacante surpresa da Premier League apesar de congelamento nas transferências
Bayern mira craque da Premier League para ganhar profundidade no ataque
O gigante bávaro busca reforçar sua linha de frente e, segundo informações, identificou Thiago como o candidato ideal para dar suporte a Kane. De acordo com o jornalista italiano Nicolo Schira, o Bayern demonstrou forte interesse no atacante do Brentford e já iniciou conversas preliminares sobre uma possível transferência para a Bundesliga.
A necessidade de um reserva especialista se tornou mais urgente após a saída de Nicolas Jackson, que retornou ao Chelsea depois de seu período de empréstimo em Munique. Embora Kane siga como o ponto focal indiscutível do ataque, a falta de um substituto de origem fez o clube reconsiderar sua posição sobre novas chegadas.
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O impressionante histórico de Thiago na Inglaterra tem um preço
Thiago teve uma campanha sensacional na Inglaterra na última temporada, consolidando-se como um dos artilheiros mais prolíficos da Premier League. O atacante brasileiro disputou 38 partidas da Premier League pelo Brentford, marcou 22 gols e deu 1 assistência, terminando como o segundo maior artilheiro da elite inglesa, atrás apenas da superestrela do Manchester City Erling Haaland.
No entanto, tirar o atacante do Gtech Community Stadium não será uma tarefa simples para os recordistas alemães. O contrato atual de Thiago com o Brentford vai até junho de 2031, e os relatos sugerem que não há cláusula de rescisão incluída no acordo.
Kane prestes a permanecer na Baviera a longo prazo
A busca por uma opção de reserva acontece no momento em que Kane se prepara para consolidar ainda mais seu status como lenda do Bayern. O capitão da Inglaterra tem vivido fase brilhante desde que se mudou para a Alemanha, e o atacante de 33 anos deve, segundo informações, ter conversas com o gigante alemão sobre uma renovação de seu contrato atual.
O compromisso de Kane com o clube é impulsionado por seu desejo de conquistar a Champions League, troféu que ele acredita estar totalmente ao alcance com o elenco atual. Na última temporada, o experiente atacante marcou 61 gols em 51 jogos em todas as competições, elevando seu total para 146 gols em 147 partidas pelo Bayern.
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Alternativas internas e estratégia para o verão
Antes das ligações com Thiago, o diretor do Bayern, Max Eberl, havia dito que a contratação de reforços do clube estava "encerrada" para o verão. O clube havia se concentrado em áreas específicas, trazendo Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, para reforçar as posições nas laterais, e Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, para acrescentar criatividade pelos lados. Havia um sentimento na Sabener Strasse de que o elenco estava equilibrado o suficiente para competir em todas as frentes sem novos grandes investimentos.
Na ausência de uma nova contratação, o técnico Vincent Kompany ainda poderia recorrer a soluções internas para preencher a lacuna quando Kane precisar de descanso. Serge Gnabry tem sido frequentemente utilizado em uma função central e oferece uma alternativa móvel ao perfil tradicional de camisa 9.
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