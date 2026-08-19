O AS Monaco e Pogba anunciaram em conjunto o fim da parceria, rescindindo um contrato que originalmente estava previsto para durar até junho de 2027. As duas partes concluíram que os objetivos definidos inicialmente, quando ele chegou durante a pré-temporada de 2025, foram alcançados apenas parcialmente.

A decisão foi tomada antes da partida de estreia do clube na nova temporada, encerrando de forma prematura a passagem do meio-campista pelo Principado. O Monaco expressou sincera gratidão ao vencedor da Copa do Mundo da FIFA de 2018 por seu profissionalismo durante toda a sua estadia.