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Rescisão de contrato de Paul Pogba no Monaco: meio-campista deixa clube francês após saída em comum acordo
Rescisão contratual em comum acordo
O AS Monaco e Pogba anunciaram em conjunto o fim da parceria, rescindindo um contrato que originalmente estava previsto para durar até junho de 2027. As duas partes concluíram que os objetivos definidos inicialmente, quando ele chegou durante a pré-temporada de 2025, foram alcançados apenas parcialmente.
A decisão foi tomada antes da partida de estreia do clube na nova temporada, encerrando de forma prematura a passagem do meio-campista pelo Principado. O Monaco expressou sincera gratidão ao vencedor da Copa do Mundo da FIFA de 2018 por seu profissionalismo durante toda a sua estadia.
- AFP
Homenagem do CEO e do clube
O CEO Thiago Scuro elogiou a postura exemplar do meio-campista e o impacto positivo que ele teve nos bastidores. "Quando ele chegou, explicamos que este era um grande desafio, que era audacioso e ambicioso", afirmou Scuro.
"Embora o desfecho não seja o que esperávamos, isso não deve ofuscar o entusiasmo que cercou seu retorno ao futebol de clubes... O que ele trouxe para o vestiário, particularmente para os jogadores mais jovens com quem compartilhava constantemente sua vasta experiência e oferecia conselhos valiosos, foi precioso."
Refletindo sobre o desafio
A passagem de Pogba pelo Monaco foi pensada para ajudá-lo a voltar ao mais alto nível de competição após uma longa ausência do futebol profissional. Apesar de não ter disputado tantas partidas quanto esperava originalmente, o meio-campista retornou com sucesso aos gramados e compartilhou sua valiosa experiência com o elenco principal.
Ao refletir sobre sua saída, Pogba disse: "Representar este clube e o principado foi uma experiência incrível. O AS Monaco é um clube incrível e, embora eu não tenha disputado tantos jogos quanto esperava, sempre serei grato pela oportunidade de vestir suas cores. Daghe Munegu!"
- GOAL
De olho no futuro
Com seu contrato oficialmente rescindido, Pogba agora se torna um agente livre enquanto avalia seu próximo passo na carreira. O meio-campista buscará dar sequência à recuperação física e aos minutos competitivos que conseguiu durante seu período na Ligue 1.
Enquanto isso, o AS Monaco volta toda a sua atenção para a nova temporada doméstica sem seu meio-campista de alto perfil. O clube deseja ao vencedor da Copa do Mundo de 2018 todo sucesso no futuro enquanto se prepara para seus próximos compromissos.
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