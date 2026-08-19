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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Rescisão de contrato de Paul Pogba no Monaco: meio-campista deixa clube francês após saída em comum acordo

P. Pogba
Mônaco
Campeonato Francês

Paul Pogba deixou oficialmente o AS Monaco depois de clube e meio-campista francês chegarem a um acordo mútuo para rescindir seu contrato. A saída inesperada acontece antes da nova temporada, depois de os objetivos iniciais terem sido alcançados apenas parcialmente.

  • Rescisão contratual em comum acordo

    O AS Monaco e Pogba anunciaram em conjunto o fim da parceria, rescindindo um contrato que originalmente estava previsto para durar até junho de 2027. As duas partes concluíram que os objetivos definidos inicialmente, quando ele chegou durante a pré-temporada de 2025, foram alcançados apenas parcialmente.

    A decisão foi tomada antes da partida de estreia do clube na nova temporada, encerrando de forma prematura a passagem do meio-campista pelo Principado. O Monaco expressou sincera gratidão ao vencedor da Copa do Mundo da FIFA de 2018 por seu profissionalismo durante toda a sua estadia.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-POGBAAFP

    Homenagem do CEO e do clube

    O CEO Thiago Scuro elogiou a postura exemplar do meio-campista e o impacto positivo que ele teve nos bastidores. "Quando ele chegou, explicamos que este era um grande desafio, que era audacioso e ambicioso", afirmou Scuro.

    "Embora o desfecho não seja o que esperávamos, isso não deve ofuscar o entusiasmo que cercou seu retorno ao futebol de clubes... O que ele trouxe para o vestiário, particularmente para os jogadores mais jovens com quem compartilhava constantemente sua vasta experiência e oferecia conselhos valiosos, foi precioso."

  • Refletindo sobre o desafio

    A passagem de Pogba pelo Monaco foi pensada para ajudá-lo a voltar ao mais alto nível de competição após uma longa ausência do futebol profissional. Apesar de não ter disputado tantas partidas quanto esperava originalmente, o meio-campista retornou com sucesso aos gramados e compartilhou sua valiosa experiência com o elenco principal.

    Ao refletir sobre sua saída, Pogba disse: "Representar este clube e o principado foi uma experiência incrível. O AS Monaco é um clube incrível e, embora eu não tenha disputado tantos jogos quanto esperava, sempre serei grato pela oportunidade de vestir suas cores. Daghe Munegu!"

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    De olho no futuro

    Com seu contrato oficialmente rescindido, Pogba agora se torna um agente livre enquanto avalia seu próximo passo na carreira. O meio-campista buscará dar sequência à recuperação física e aos minutos competitivos que conseguiu durante seu período na Ligue 1.

    Enquanto isso, o AS Monaco volta toda a sua atenção para a nova temporada doméstica sem seu meio-campista de alto perfil. O clube deseja ao vencedor da Copa do Mundo de 2018 todo sucesso no futuro enquanto se prepara para seus próximos compromissos.

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