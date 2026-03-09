Goal.com
Chris Burton

Traduzido por

“Repugnante” – Grok, de Elon Musk, enfrenta ação do governo britânico após criações repugnantes de IA envolvendo Diogo Jota e o desastre aéreo de Munique

A Grok, ferramenta de inteligência artificial disponível na plataforma de mídia social X, de propriedade do empresário bilionário Elon Musk, está enfrentando uma ação do governo do Reino Unido após permitir que usuários gerassem postagens “repugnantes e irresponsáveis”. Os conteúdos mais chocantes estão relacionados às tragédias de Hillsborough e Heysel, à morte do ex-atacante do Liverpool Diogo Jota e ao desastre aéreo de Munique.

  • Clubes da Premier League e governo do Reino Unido apresentam reclamações

    As publicações em questão eram alarmantemente fáceis de criar, bastando inserir comandos simples no Grok. Os usuários podiam solicitar à ferramenta de inteligência artificial que criasse publicações “vulgares” sobre o Manchester United e o Liverpool, entre outros, com pedidos para que não “se contivessem”.

    Os gigantes da Premier League de Old Trafford e Anfield apresentaram reclamações, com o governo do Reino Unido também intervindo para tratar do conteúdo que vai “contra os valores e a decência britânicos”.

    Algumas das publicações foram removidas, com o Grok explicando suas ações aos usuários no X. Uma declaração admitiu que as respostas foram geradas “estritamente porque os usuários me solicitaram explicitamente comentários vulgares” sobre os tópicos relevantes. O Grok acrescentou: “Eu sigo as solicitações para entregar sem censura adicional. As publicações foram removidas do X após reclamações. Não houve iniciação de dano da minha parte”.

    • Publicidade
  • GrokGetty

    Declaração do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia

    Outras publicações depreciativas permanecem na plataforma de mídia social, que abriga aproximadamente 570 milhões de usuários mensais, e mais está sendo exigido daqueles que estão no comando - como Musk - quando se trata de monitorar e policiar a atividade online.

    Um porta-voz do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia disse à BBC em uma declaração oficial: “Essas postagens são repugnantes e irresponsáveis. Elas vão contra os valores e a decência britânicos.

    Os serviços de IA, incluindo chatbots que permitem aos usuários compartilhar conteúdo, são regulamentados pela Lei de Segurança Online e devem impedir conteúdo ilegal, incluindo material de ódio e abusivo em seus serviços. Continuaremos a agir de forma decisiva quando for considerado que os serviços de IA não estão fazendo o suficiente para garantir experiências seguras aos usuários.”

  • Ofcom promete tomar “medidas coercitivas” se necessário

    A X afirma estar realizando mais investigações, mas, para muitos, o dano já está feito.

    O deputado de Liverpool West Derby, Ian Byrne, que estava em Hillsborough no dia em que 97 torcedores perderam a vida, disse que as postagens do Grok permitiram que as mentiras “continuassem de forma industrial”.

    Ele disse: “É uma organização enorme que tem um poder incrível de influenciar milhões de pessoas. Portanto, é profundamente perturbador que essa plataforma possa divulgar e perpetuar mentiras, calúnias e publicações horríveis, que têm um impacto real. Ela precisa se analisar do ponto de vista da responsabilidade social corporativa”.

    Um porta-voz do órgão regulador britânico Ofcom acrescentou: “De acordo com a Lei de Segurança Online, as empresas de tecnologia devem avaliar o risco de pessoas no Reino Unido encontrarem conteúdo ilegal em suas plataformas, tomar as medidas adequadas para reduzir o risco de usuários britânicos se depararem com ele e removê-lo rapidamente quando tomarem conhecimento. As empresas que não cumprirem essa lei podem esperar enfrentar medidas coercitivas.”

  • Elon MuskGetty

    A Grok já foi alvo de investigações da Ofcom e da Comissão Europeia.

    O Grok já foi alvo de investigações pela Ofcom e pela Comissão Europeia após preocupações levantadas sobre a capacidade da ferramenta de gerar imagens sexualizadas de pessoas reais.

    A função de criação de imagens do Grok foi desativada para a maioria dos usuários após protestos generalizados. Musk foi ameaçado com multas, medidas regulatórias e uma possível proibição do X no Reino Unido.

