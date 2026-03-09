Getty
“Repugnante” – Grok, de Elon Musk, enfrenta ação do governo britânico após criações repugnantes de IA envolvendo Diogo Jota e o desastre aéreo de Munique
Clubes da Premier League e governo do Reino Unido apresentam reclamações
As publicações em questão eram alarmantemente fáceis de criar, bastando inserir comandos simples no Grok. Os usuários podiam solicitar à ferramenta de inteligência artificial que criasse publicações “vulgares” sobre o Manchester United e o Liverpool, entre outros, com pedidos para que não “se contivessem”.
Os gigantes da Premier League de Old Trafford e Anfield apresentaram reclamações, com o governo do Reino Unido também intervindo para tratar do conteúdo que vai “contra os valores e a decência britânicos”.
Algumas das publicações foram removidas, com o Grok explicando suas ações aos usuários no X. Uma declaração admitiu que as respostas foram geradas “estritamente porque os usuários me solicitaram explicitamente comentários vulgares” sobre os tópicos relevantes. O Grok acrescentou: “Eu sigo as solicitações para entregar sem censura adicional. As publicações foram removidas do X após reclamações. Não houve iniciação de dano da minha parte”.
Declaração do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia
Outras publicações depreciativas permanecem na plataforma de mídia social, que abriga aproximadamente 570 milhões de usuários mensais, e mais está sendo exigido daqueles que estão no comando - como Musk - quando se trata de monitorar e policiar a atividade online.
Um porta-voz do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia disse à BBC em uma declaração oficial: “Essas postagens são repugnantes e irresponsáveis. Elas vão contra os valores e a decência britânicos.
Os serviços de IA, incluindo chatbots que permitem aos usuários compartilhar conteúdo, são regulamentados pela Lei de Segurança Online e devem impedir conteúdo ilegal, incluindo material de ódio e abusivo em seus serviços. Continuaremos a agir de forma decisiva quando for considerado que os serviços de IA não estão fazendo o suficiente para garantir experiências seguras aos usuários.”
Ofcom promete tomar “medidas coercitivas” se necessário
A X afirma estar realizando mais investigações, mas, para muitos, o dano já está feito.
O deputado de Liverpool West Derby, Ian Byrne, que estava em Hillsborough no dia em que 97 torcedores perderam a vida, disse que as postagens do Grok permitiram que as mentiras “continuassem de forma industrial”.
Ele disse: “É uma organização enorme que tem um poder incrível de influenciar milhões de pessoas. Portanto, é profundamente perturbador que essa plataforma possa divulgar e perpetuar mentiras, calúnias e publicações horríveis, que têm um impacto real. Ela precisa se analisar do ponto de vista da responsabilidade social corporativa”.
Um porta-voz do órgão regulador britânico Ofcom acrescentou: “De acordo com a Lei de Segurança Online, as empresas de tecnologia devem avaliar o risco de pessoas no Reino Unido encontrarem conteúdo ilegal em suas plataformas, tomar as medidas adequadas para reduzir o risco de usuários britânicos se depararem com ele e removê-lo rapidamente quando tomarem conhecimento. As empresas que não cumprirem essa lei podem esperar enfrentar medidas coercitivas.”
A Grok já foi alvo de investigações da Ofcom e da Comissão Europeia.
A função de criação de imagens do Grok foi desativada para a maioria dos usuários após protestos generalizados. Musk foi ameaçado com multas, medidas regulatórias e uma possível proibição do X no Reino Unido.
