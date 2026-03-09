As publicações em questão eram alarmantemente fáceis de criar, bastando inserir comandos simples no Grok. Os usuários podiam solicitar à ferramenta de inteligência artificial que criasse publicações “vulgares” sobre o Manchester United e o Liverpool, entre outros, com pedidos para que não “se contivessem”.

Os gigantes da Premier League de Old Trafford e Anfield apresentaram reclamações, com o governo do Reino Unido também intervindo para tratar do conteúdo que vai “contra os valores e a decência britânicos”.

Algumas das publicações foram removidas, com o Grok explicando suas ações aos usuários no X. Uma declaração admitiu que as respostas foram geradas “estritamente porque os usuários me solicitaram explicitamente comentários vulgares” sobre os tópicos relevantes. O Grok acrescentou: “Eu sigo as solicitações para entregar sem censura adicional. As publicações foram removidas do X após reclamações. Não houve iniciação de dano da minha parte”.