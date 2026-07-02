República Democrática do Congo, luto pelo técnico Desabre: anúncio em coletiva de imprensa sobre a morte de seu pai

A coletiva de imprensa de Sébastien Desabre, técnico da República Democrática do Congo, transformou-se em uma cena tão incomum quanto comovente após a eliminação de sua seleção pelas mãos da Inglaterra.





Como de costume, o técnico francês compareceu diante dos jornalistas ao final da partida perdida contra a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo, analisando com lucidez o desempenho de sua equipe e respondendo a todas as perguntas sobre a partida, sem demonstrar sinais particulares de tensão ou emoções fora do comum.





O momento que deixou todos sem palavras, porém, aconteceu no final da coletiva. Quando as declarações já haviam terminado, o assessor de imprensa tomou a palavra para comunicar aos presentes o falecimento do pai de Desabre. Um anúncio que mudou repentinamente o clima da sala.



