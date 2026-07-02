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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

República Democrática do Congo, luto pelo técnico Desabre: anúncio em coletiva de imprensa sobre a morte de seu pai

RD Congo
S. Desabre
Copa do Mundo

Após a derrota para a Inglaterra

A coletiva de imprensa de Sébastien Desabre, técnico da República Democrática do Congo, transformou-se em uma cena tão incomum quanto comovente após a eliminação de sua seleção pelas mãos da Inglaterra.


Como de costume, o técnico francês compareceu diante dos jornalistas ao final da partida perdida contra a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo, analisando com lucidez o desempenho de sua equipe e respondendo a todas as perguntas sobre a partida, sem demonstrar sinais particulares de tensão ou emoções fora do comum.


O momento que deixou todos sem palavras, porém, aconteceu no final da coletiva. Quando as declarações já haviam terminado, o assessor de imprensa tomou a palavra para comunicar aos presentes o falecimento do pai de Desabre. Um anúncio que mudou repentinamente o clima da sala.


  • O técnico, visivelmente abalado, agradeceu com poucas palavras pelas condolências recebidas antes de deixar a sala de imprensa, interrompendo assim uma coletiva pós-jogo que se transformou em um momento de profunda dor pessoal.


    No entanto, permanece uma dúvida ainda sem resposta. No momento, de fato, não ficou esclarecido se Desabre tomou conhecimento da trágica notícia exatamente naquele instante, diante dos jornalistas, ou se já havia sido informado anteriormente, optando, de qualquer forma, por cumprir seus compromissos institucionais antes que o caso fosse divulgado publicamente.


    Enquanto se aguarda um eventual esclarecimento, as imagens dos últimos instantes da coletiva de imprensa circularam rapidamente pelas redes sociais, gerando inúmeras mensagens de solidariedade e condolências ao técnico da República Democrática do Congo.


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