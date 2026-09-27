A decisão de disputar a partida só foi tomada após uma reunião de quatro horas do elenco. O chefe da FAI, David Courell, confirmou que uma "maioria significativa" votou a favor de cumprir o compromisso. O técnico da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, admitiu que as circunstâncias eram incrivelmente difíceis de administrar, afirmando que foi "uma das semanas mais desafiadoras para mim como treinador". Hallgrimsson fez cinco mudanças em sua escalação inicial, após a derrota por 1 a 0 para Kosovo na quinta-feira, o que incluiu colocar Finn Azaz, cuja mãe tem cidadania israelense, no banco após as discussões emocionais do elenco.