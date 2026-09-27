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Moataz Elgammal
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República da Irlanda evita apertos de mão e usa braçadeiras pretas em tranquila vitória na Liga das Nações sobre Israel

Israel x Irlanda
Israel
Irlanda
Liga das Nações B

A República da Irlanda deixou para trás uma semana de controvérsia política para garantir uma vitória convincente por 3 a 0 sobre Israel em seu confronto pela Liga das Nações da Uefa no domingo. Apesar de um boicote no elenco e de protestos antes da partida, com apertos de mão recusados e braçadeiras pretas, os gols no primeiro tempo de Troy Parrott, Adam Idah e Jack Moylan selaram um triunfo decisivo em Debrecen.

  • Tensões políticas ofuscam a preparação

    A República da Irlanda realizou vários protestos antes de sua vitória por 3 a 0 sobre Israel no domingo, segundo informações da ESPN e do The Guardian. As jogadoras usaram braçadeiras pretas, se recusaram a participar dos tradicionais apertos de mão antes da partida e baixaram a cabeça durante o hino nacional de Israel. A preparação para o jogo, na Hungria, foi fortemente afetada por debates internos no elenco sobre a situação em andamento em Gaza. O goleiro Gavin Bazunu se colocou totalmente fora da partida no sábado, citando sua "crença pessoal de que matar pessoas inocentes é errado".

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    Hallgrimsson supera semana difícil

    A decisão de disputar a partida só foi tomada após uma reunião de quatro horas do elenco. O chefe da FAI, David Courell, confirmou que uma "maioria significativa" votou a favor de cumprir o compromisso. O técnico da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, admitiu que as circunstâncias eram incrivelmente difíceis de administrar, afirmando que foi "uma das semanas mais desafiadoras para mim como treinador". Hallgrimsson fez cinco mudanças em sua escalação inicial, após a derrota por 1 a 0 para Kosovo na quinta-feira, o que incluiu colocar Finn Azaz, cuja mãe tem cidadania israelense, no banco após as discussões emocionais do elenco.

  • Blitz no primeiro tempo garante vitória

    Apesar de todo o barulho ao redor, a Irlanda definiu a partida com três gols em um intervalo de 11 minutos no primeiro tempo. Parrott abriu o placar aos 14 minutos, antes de Idah ampliar a vantagem apenas dois minutos depois. Moylan então marcou seu quarto gol em quatro partidas pela seleção para fazer 3 a 0 aos 25 minutos. Moylan comemorou tirando a braçadeira preta e acenando com ela em direção à torcida de Israel antes de beijá-la. Israel melhorou ligeiramente no segundo tempo, mas a Irlanda manteve sua meta invicta com tranquilidade.

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    O que vem a seguir?

    A República da Irlanda tentará dar sequência a esta vitória quando enfrentar a líder do grupo, a Áustria, na próxima quinta-feira. A equipe de Hallgrimsson está atualmente empatada com Kosovo, com três pontos, enquanto a invicta Áustria lidera o grupo com pontuação máxima, e Israel segue na lanterna, sem pontos. O técnico agora precisa se concentrar em reunir novamente seu elenco antes deste teste crucial.

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