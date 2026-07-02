Repubblica – Notícia bombástica sobre a Lazio: Lotito recusa oferta por Provedel e aumenta o preço; será que o Inter vai se voltar para Kepa?

Foi justamente a saída do goleiro titular dos últimos anos que deixou uma lacuna que a diretoria da Inter vem tentando preencher há algum tempo: o goleiro titular será Josep Martinez, enquanto, como primeira opção, o nome no topo da lista é o de Ivan Provedel, que está de saída do clube biancoceleste e a um passo de fechar acordo com a Inter, conforme reiterado também por seu agente.







