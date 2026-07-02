Ivan Provedel está se afastando do Inter. O goleiro da Lazio parecia estar a um passo de se juntar aos nerazzurri, mas a negociação corre o risco de fracassar, conforme noticiado pelo *Repubblica*: na terça-feira, o clube nerazzurro anunciou a saída de Acerbi, Darmian, De Vrij e, principalmente, Sommer.
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Repubblica – Notícia bombástica sobre a Lazio: Lotito recusa oferta por Provedel e aumenta o preço; será que o Inter vai se voltar para Kepa?
PROVEDEL A UM PASSO
Foi justamente a saída do goleiro titular dos últimos anos que deixou uma lacuna que a diretoria da Inter vem tentando preencher há algum tempo: o goleiro titular será Josep Martinez, enquanto, como primeira opção, o nome no topo da lista é o de Ivan Provedel, que está de saída do clube biancoceleste e a um passo de fechar acordo com a Inter, conforme reiterado também por seu agente.
ALTERNATIVA KEPA
Há semanas que o Inter e a Lazio buscam o acordo certo para fechar a negociação que, segundo o *Repubblica*, agora corre o risco de se complicar: o presidente Claudio Lotito não aceita fechar a negociação por 3 milhões por Provedel, exigindo pelo menos 5. Por isso, os nerazzurri poderiam se voltar para Kepa Arrizabalaga, que não tem espaço no Arsenal.
O TITULAR ESTÁ AQUI
A busca, que ocorre paralelamente à de um lateral-direito e de um zagueiro, é motivada pela necessidade de completar o elenco à disposição de Cristian Chivu: com o contrato de Yann Sommer prestes a expirar, o Inter tem a urgência de definir a hierarquia no gol, onde a vaga de titular já foi atribuída ao ex-jogador do Genoa, no qual o clube já investiu significativamente desde a temporada de 2024.