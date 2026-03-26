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Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Repubblica - Milan, em busca de um meio-campo de ponta: além de Goretzka, o clube está de olho em Bernardo Silva e já houve um primeiro contato

Milan
Mercado da bola
Juventus
Bayern de Munique
Manchester City
L. Goretzka
B. Silva

Os rossoneri estão analisando jogadores de alto nível para montar um meio-campo de ponta de vista da próxima temporada.

O Milan tem um objetivo claro para esta reta final da temporada: alcançar pelo menos o quarto lugar e atingir a meta estabelecida desde o início do ano, ou seja, classificar-se para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA.

Uma missão que permitiria voltar a disputar as competições europeias de destaque e, ao mesmo tempo, reabastecer os cofres do clube da Via Aldo Rossi, tendo em vista um verão que se anuncia importante no mercado de transferências. O Milan — segundo informações coletadas pelos colegas do La Repubblica — está estudando duas transferências importantes para reforçar o meio-campo, já que tanto Leon Goretzka quanto Bernardo Silva, ambos com contratos prestes a expirar em seus respectivos clubes, estão na mira.

Duas situações complexas, mas que devem ser acompanhadas de perto.

  • Elogio

    O caso que mais está dando o que falar, neste momento, remete à Alemanha e ao jogador de 31 anos que deixará oficialmente o Bayern de Munique no próximo dia 1º de julho, como jogador sem contrato. O meio-campista alemão pede um salário de cerca de 6 milhões de euros, e o Milan continua observando e avaliando a possível contratação, analisando a viabilidade e as margens para uma eventual investida no verão.

    No entanto, a concorrência é acirrada, segundo o La Repubblica: o Barcelona também se interessou por Goretzka, mas, para o clube da Via Aldo Rossi, a possibilidade permanece em aberto e atraente, embora tudo dependa da vontade do jogador e dos parâmetros econômicos que deverão ser respeitados.

    • Publicidade

  • BERNARDO SILVA

    Mas o Milan, segundo os colegas da Repubblica, também mantém viva a possibilidade de contratar Bernardo Silva. O português de 31 anos está no fim de contrato com o Manchester City e pode deixar a Inglaterra ao final da temporada se surgir um projeto convincente.

    A questão a ser resolvida é, acima de tudo, financeira: o salário exigido pelo meio-campista treinado por Guardiola continua alto, mas os rossoneri já se informaram sobre as margens de manobra por meio de algumas conversas com a comitiva do português.

    Também aqui a concorrência é acirrada: a Juventus fez uma sondagem, sem ir além de um contato preliminar exploratório; além disso, há também o Galatasaray e o Fenerbahçe, prontos para colocar em jogo salários e propostas importantes. O Milan, segundo o Repubblica, tentará jogar a carta da tradição e de um projeto técnico em fase de relançamento e com cada vez mais ambição.

    Contatos e avaliações, mas o Milan quer elevar o nível do seu meio-campo e está buscando opções de altíssimo nível.