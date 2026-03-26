O Milan tem um objetivo claro para esta reta final da temporada: alcançar pelo menos o quarto lugar e atingir a meta estabelecida desde o início do ano, ou seja, classificar-se para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA.

Uma missão que permitiria voltar a disputar as competições europeias de destaque e, ao mesmo tempo, reabastecer os cofres do clube da Via Aldo Rossi, tendo em vista um verão que se anuncia importante no mercado de transferências. O Milan — segundo informações coletadas pelos colegas do La Repubblica — está estudando duas transferências importantes para reforçar o meio-campo, já que tanto Leon Goretzka quanto Bernardo Silva, ambos com contratos prestes a expirar em seus respectivos clubes, estão na mira.

Duas situações complexas, mas que devem ser acompanhadas de perto.