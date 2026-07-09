Repubblica - “Mariani? Vou ver se ele serve para o Inter”. Investigação sobre Rocchi, novos jogos

Ele precisava saber se um árbitro era bem-visto ou não e obter o aval. Segundo o que publica o *La Repubblica*, essa é a interpretação que o Ministério Público de Milão apresenta sobre algumas novas ligações, interceptadas há menos de três meses, de Gianluca Rocchi, ainda designador das séries A e B. Como aquela de abril passado, no campeonato que acabou de terminar, quando, pouco antes do jogo Torino x Inter, em 26 de abril, ele conversou com um especialista do meio sobre a possibilidade de Maurizio Mariani apitar a partida. “Vamos nos atualizar um pouco, me mostre se está tudo certo e depois te dou a confirmação” é o sentido da mensagem de Rocchi ao colega. Mariani realmente entraria em campo naquela partida, “mas somente após a aprovação da Inter, pois não era bem-visto por ela”. Único árbitro italiano selecionado para a Copa do Mundo em andamento, ele havia apitado o jogo Napoli x Inter (3 a 1) de 25 de outubro de 2025, que terminou com polêmicas arbitrais.



