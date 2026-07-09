Ele precisava saber se um árbitro era bem-visto ou não e obter o aval. Segundo o que publica o *La Repubblica*, essa é a interpretação que o Ministério Público de Milão apresenta sobre algumas novas ligações, interceptadas há menos de três meses, de Gianluca Rocchi, ainda designador das séries A e B. Como aquela de abril passado, no campeonato que acabou de terminar, quando, pouco antes do jogo Torino x Inter, em 26 de abril, ele conversou com um especialista do meio sobre a possibilidade de Maurizio Mariani apitar a partida. “Vamos nos atualizar um pouco, me mostre se está tudo certo e depois te dou a confirmação” é o sentido da mensagem de Rocchi ao colega. Mariani realmente entraria em campo naquela partida, “mas somente após a aprovação da Inter, pois não era bem-visto por ela”. Único árbitro italiano selecionado para a Copa do Mundo em andamento, ele havia apitado o jogo Napoli x Inter (3 a 1) de 25 de outubro de 2025, que terminou com polêmicas arbitrais.
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Repubblica - “Mariani? Vou ver se ele serve para o Inter”. Investigação sobre Rocchi, novos jogos
NOVAS INTERCEPTAÇÕES
Segundo o jornal *La Repubblica*, há novas escutas telefônicas nos autos da investigação milanesa conduzida pelo promotor Maurizio Ascione e pelo promotor adjunto Paolo Ielo sobre as supostas designações arbitrais manipuladas no mundo do futebol, na qual Rocchi é investigado por fraude esportiva. E elas levantariam suspeitas sobre pressões e interferências nas escolhas. De acordo com a nova acusação contra ele, o então responsável pela designação de árbitros, convocado na semana passada ao Ministério Público para um longo interrogatório, “em conluio com representantes do clube Inter e mediante acordo prévio”, estes últimos “agindo em virtude de relações privilegiadas com Gabriele Gravina”, na época presidente da FIGC, teria chegado a “designações resultantes de interferências”. Gravina, que não consta como investigado, assim como ninguém do Inter, teria, portanto, um papel externo, como uma figura a ser agradada.
ÁRBITROS QUE “TRAMAM AZAR”
As supostas pressões se referem a duas partidas já conhecidas: Inter x Milan, semifinal da Copa da Itália de 23 de abril de 2025, atribuída a Daniele Doveri — “pouco bem-visto” pela Inter — para evitar, segundo a acusação, que ele posteriormente apitasse outras partidas mais importantes dos nerazzurri; e Bologna x Inter, de 20 de abril de 2025, atribuída ao “bem-visto” Andrea Colombo. Em seguida, duas novas partidas entram na mira: Inter x Verona, de 3 de maio de 2025, com a designação da partida para Gianluca Manganiello a fim de evitar o “indesejado” Simone Sozza, e a última, de 26 de abril passado, ou seja, Torino x Inter, com o caso Mariani. Em um caso, que parece ter sido mais uma piada, nas escutas também teria sido mencionado árbitros “que dão azar”, e parece que se referia a Doveri na Copa da Itália entre Inter e Milan.
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