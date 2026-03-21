Repubblica - Lazio: descoberta a rede anti-Lotito: "Organização militar para forçar a venda do clube"

Um quadro que lembra dinâmicas já observadas no passado e que sugere uma ação coordenada. No centro da investigação estão faixas, cartazes, adesivos e uma série de pressões repetidas, incluindo ligações anônimas com tom ameaçador. A hipótese dos investigadores é que tais iniciativas tinham como objetivo pressionar Lotito a ceder o controle da empresa ou a alterar sua estrutura, com possíveis consequências também no mercado de um clube de capital aberto.





Conforme destacado também pela edição romana do jornal “La Repubblica”, os investigadores da Unidade de Investigação de Roma concentraram sua atenção em locais considerados centros organizacionais, entre os quais a própria gráfica, considerada um dos centros de produção de material da campanha contra o presidente. Um elemento que reforça a ideia de uma ação estruturada e não ocasional. As acusações, dirigidas a pelo menos cinco pessoas, dizem respeito a diversos atos considerados intimidadores: ameaças, inclusive de morte, divulgadas nas redes sociais, cartazes, telefonemas e e-mails dirigidos a Lotito ou a seus colaboradores. Os investigados também teriam divulgado informações falsas com o objetivo de alimentar uma pressão midiática e social.





O caso apresenta semelhanças com o que ocorreu entre 2005 e 2006, quando a magistratura falou de uma campanha intimidatória destinada a forçar Lotito a ceder as ações da Lazio. Também naquele caso houve condenações que envolveram figuras de destaque da Curva Nord.



