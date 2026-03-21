Repubblica - Lazio: descoberta a rede anti-Lotito: "Organização militar para forçar a venda do clube"

Os Carabinieri identificaram em Marino, na região metropolitana de Roma, o que poderia ser uma base operacional da suposta campanha hostil contra o presidente da Lazio, Claudio Lotito. Segundo a edição romana do jornal *La Repubblica*, trataria-se de uma gráfica que já havia sido alvo de uma busca e apreensão por ser considerada próxima aos círculos da torcida da Lazio, no âmbito de uma investigação que, para os investigadores, vai além de uma simples contestação esportiva.
A estrutura revelaria um nível organizacional particularmente elevado. Os magistrados supõem que seja “tão desenvolvida a ponto de ser compatível com a conhecida organização de tipo militar dos grupos ultras, em particular dos Ultras Lazio, considerados herdeiros dos Irriducibili de Fabrizio Piscitelli, conhecido como Diabolik”.