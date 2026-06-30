Conforme noticiam os jornais *La Repubblica* e *Gazzetta dello Sport*, Alessandro Bastoni, de 27 anos, zagueiro do Inter e da Seleção Italiana, está sendo investigado por prostituição infantil pelo Ministério Público de Milão. Ele recebeu hoje, 30 de junho, a intimação e será interrogado nos próximos dias. Seu nome está ligado à investigação sobre a “agência de acompanhantes”, uma empresa de Cinisello Balsamo que, segundo as acusações, organizava noites e festas “tudo incluído” para clientes VIP, principalmente jogadores de futebol.





Bastoni é o primeiro jogador de futebol a ser investigado. Conforme publicado no jornal *La Repubblica*, a suspeita de crime decorre do fato de que ele teria mantido uma relação com uma jovem que, na época dos fatos, tinha 17 anos. O caso, porém, precisa ser esclarecido, pois a jovem, ouvida como testemunha, teria afirmado que não houve qualquer relação entre eles. Mas há indícios desse encontro nos autos da investigação. Foi um dos funcionários da “Ma.De”, a agência em questão, que colocou o zagueiro em contato com a menor, conforme se depreende das conversas por chat. Uma delas, em particular, data de junho de 2020.



