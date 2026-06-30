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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Redazione Calciomercato

Traduzido por

Repubblica - Bastoni é investigado por prostituição infantil no âmbito da investigação sobre acompanhantes. As declarações de seu advogado

A. Bastoni
Inter de Milão
Campeonato Italiano

A suspeita de crime decorre do fato de que ele teria mantido uma relação com uma garota que, na época dos fatos, tinha 17 anos. A garota, ouvida como testemunha, teria afirmado que não houve qualquer relação entre eles

Conforme noticiam os jornais *La Repubblica* e *Gazzetta dello Sport*, Alessandro Bastoni, de 27 anos, zagueiro do Inter e da Seleção Italiana, está sendo investigado por prostituição infantil pelo Ministério Público de Milão. Ele recebeu hoje, 30 de junho, a intimação e será interrogado nos próximos dias. Seu nome está ligado à investigação sobre a “agência de acompanhantes”, uma empresa de Cinisello Balsamo que, segundo as acusações, organizava noites e festas “tudo incluído” para clientes VIP, principalmente jogadores de futebol.


Bastoni é o primeiro jogador de futebol a ser investigado. Conforme publicado no jornal *La Repubblica*, a suspeita de crime decorre do fato de que ele teria mantido uma relação com uma jovem que, na época dos fatos, tinha 17 anos. O caso, porém, precisa ser esclarecido, pois a jovem, ouvida como testemunha, teria afirmado que não houve qualquer relação entre eles. Mas há indícios desse encontro nos autos da investigação. Foi um dos funcionários da “Ma.De”, a agência em questão, que colocou o zagueiro em contato com a menor, conforme se depreende das conversas por chat. Uma delas, em particular, data de junho de 2020.


  • MALDINI, CALAFIORI E BONIFAZI COMO TESTEMUNHAS

    Além da intimação a Bastoni, a Guarda de Finanças notificou outros três jogadores para que prestassem informações sumárias; eles não são investigados, mas foram chamados exclusivamente na qualidade de testemunhas: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi.


    A investigação conduzida pela promotora adjunta Bruna Albertini e pela promotora Rosaria Stagnaro, em conjunto com a Guarda de Finanças — conclui o jornal *Repubblica* —, visa reconstruir a “rede” que a agência havia montado: quem organizava as noites, quem recrutava as garotas, quem atuava como motorista para acompanhá-las. O principal negócio: organizar festas para celebridades nos locais mais exclusivos da cidade.


    Vale lembrar que a notificação de investigação é um ato pelo qual o Ministério Público informa a uma pessoa que ela está sendo investigada por uma suposta infração penal. Trata-se, portanto, de um ato de proteção ao investigado e não equivale a uma acusação, muito menos a uma condenação.

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  • O ADVOGADO DE BASTONI

    Salvatore Scuto, advogado de Alessandro Bastoni no inquérito, fala à agência Agi: “Meu cliente nega ter mantido um relacionamento com uma garota que sabia ser menor de idade. A intimação para comparecer na sexta-feira, 3 de julho, foi feita sem qualquer contexto; não sabemos nada sobre as investigações. Vamos avaliar se devemos ou não responder aos promotores”.